 2025-09-23T12:48:49.527Z

Allgemeines
– Foto: Thomas Braun

Spitzenspiel in Kirchberg, Derby in Hohentengen

Bezirksliga Oberschwaben: Die Übersicht der Spiele des 8. Spieltags

Verlinkte Inhalte

BZL Oberschwaben
Bad Saulgau
Rot b. Lauph
Gutenzell
SGM Eberhardzell/Unterschwarzach

Der achte Spieltag der Bezirksliga Oberschwaben hat es in sich. In Kirchberg steigt das Topspiel zwischen dem heimstarken TSV Kirchberg und Spitzenreiter FC Mengen, während Verfolger Ringschnait beim FV Bad Saulgau 04 gefordert ist. Krauchenwies will nach der Niederlage gegen Ochsenhausen in Ertingen zurückschlagen, und Aufsteiger Rot hofft gegen Uttenweiler auf den ersten Saisonsieg. Zudem kommt es zu wichtigen Kellerduellen in Eberhardzell und Blönried sowie zum Derby zwischen Hohentengen und Sigmaringen.

  • Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
  • Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten

---

Morgen, 16:30 Uhr
SV Ochsenhausen
SV OchsenhausenOchsenhausen
VfB Gutenzell
VfB GutenzellGutenzell
16:30

Der SV Ochsenhausen (7 Punkte, Platz 12) überraschte am vergangenen Spieltag mit einem 1:0-Sieg in Krauchenwies und will nun nachlegen. Der VfB Gutenzell (9 Punkte, Platz 10) setzte sich zuhause knapp mit 3:2 gegen Blönried durch und liegt im gesicherten Mittelfeld. Beide Teams haben die Chance, sich mit einem Sieg weiter nach oben zu arbeiten.
---

Heute, 19:00 Uhr
SG Ertingen / Binzwangen
SG Ertingen / BinzwangenSG Ertingen
FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen
FC 1911 Krauchenwies/Hausen/GöggingenKrauchenwies
19:00

Die SG Ertingen/Binzwangen (7 Punkte, Platz 13) verlor zuletzt mit 2:5 in Ringschnait und steckt weiter in der unteren Tabellenhälfte. Der FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen (14 Punkte, Platz 5) kassierte gegen Ochsenhausen die erste Niederlage, will nun aber wieder angreifen. Für die Gäste zählt im Derby ein Sieg, um in der Spitzengruppe zu bleiben.
--

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
FV Bad Saulgau 04
FV Bad Saulgau 04Bad Saulgau
SG Ringschnait / Mittelbuch
SG Ringschnait / MittelbuchSG Ringschnait
15:00

Der FV Bad Saulgau 04 (5 Punkte, Platz 15) kassierte beim 3:6 in Sulmetingen erneut viele Gegentore und sollte defensiv stabiler werden. Mit der SG Ringschnait/Mittelbuch (19 Punkte, Platz 2) kommt jedoch der erste Verfolger von Spitzenreiter Mengen, der mit einem 5:2 gegen Ertingen erneut seine Offensivstärke unter Beweis stellte. Für Bad Saulgau wird es ein schwerer Nachmittag, für Ringschnait geht es um den Anschluss an die Spitze.
---

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
SGM Eberhardzell/Unterschwarzach
SGM Eberhardzell/UnterschwarzachSGM Eberhardzell/Unterschwarzach
SV Sulmetingen
SV SulmetingenSulmetingen
15:00

Die SGM Eberhardzell/Unterschwarzach (3 Punkte, Platz 16) unterlag in Mengen klar mit 0:3 und bleibt weiter sieglos. Der SV Sulmetingen (10 Punkte, Platz 7) hingegen schoss sich beim 6:3 gegen Bad Saulgau zum dritten Saisonsieg. Die Rollen sind klar verteilt, Eberhardzell braucht dringend Punkte, Sulmetingen will den Schwung mitnehmen.
---

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Kirchberg/Iller
TSV Kirchberg/IllerTSV Kirchberg/Iller
FC Mengen
FC MengenMengen
15:00live

Das absolute Topspiel des Spieltags: Der TSV Kirchberg/Iller (16 Punkte, Platz 3) gewann souverän mit 4:0 in Steinhausen und trifft nun auf den überragenden Tabellenführer. Der FC Mengen (21 Punkte, Platz 1) ist nach sieben Spielen makellos und siegte zuletzt 3:0 gegen Eberhardzell. Kirchberg will den Ligaprimus ärgern, Mengen möchte seine Serie fortsetzen.
---

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
SF Hundersingen
SF HundersingenSF Hundersingen
SV Steinhausen an der Rottum
SV Steinhausen an der RottumSteinhausen
15:00

Die Sportfreunde Hundersingen (9 Punkte, Platz 9) retteten sich beim 2:2 in Uttenweiler spät und haben bewiesen, dass sie bis zum Ende gefährlich bleiben. Gegner Steinhausen (3 Punkte, Platz 17) wurde zuhause von Kirchberg mit 0:4 überrollt und steht auf dem vorletzten Platz. Hundersingen will sich im Mittelfeld etablieren, Steinhausen braucht dringend ein Erfolgserlebnis.
---

Morgen, 15:00 Uhr
FV Rot
FV RotRot b. Lauph
SV Uttenweiler
SV UttenweilerUttenweiler
15:00

Der FV Rot (1 Punkt, Platz 18) zeigte beim 4:4 in Sigmaringen Moral, wartet aber weiter auf den ersten Saisonsieg. Der SV Uttenweiler (8 Punkte, Platz 11) trennte sich zuletzt 2:2 von Hundersingen und braucht ebenfalls dringend Punkte, um nicht tiefer in den Abstiegskampf zu rutschen. Für Rot ist es ein richtungsweisendes Spiel, Uttenweiler steht ebenfalls unter Zugzwang.
---

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
SV Hohentengen
SV HohentengenHohentengen
SV Sigmaringen
SV SigmaringenSigmaringen
15:00

Ein echtes Derby steht bevor: Der SV Hohentengen (10 Punkte, Platz 8) verlor knapp mit 1:2 in Ummendorf und will sich vor eigenem Publikum rehabilitieren. Der SV Sigmaringen (14 Punkte, Platz 6) erlebte beim 4:4 gegen Schlusslicht Rot ein Wechselbad der Gefühle und wird nun auf drei Punkte aus sein. Beide Mannschaften spielen in der oberen Tabellenhälfte, ein Sieg könnte den Weg nach oben ebnen.
---

So., 28.09.2025, 17:00 Uhr
SGM Blönried/Ebersbach
SGM Blönried/EbersbachSGM Blönried/Ebersbach
SGM Ummendorf/Fischbach
SGM Ummendorf/FischbachSGM Ummendorf/Fischbach
17:00live

Die SGM Blönried/Ebersbach (7 Punkte, Platz 14) unterlag in Gutenzell mit 2:3 und steckt weiter im Tabellenkeller. Mit der SGM Ummendorf/Fischbach (15 Punkte, Platz 4) kommt ein Team, das zuletzt mit 2:1 gegen Hohentengen siegte und seine Ambitionen unterstrich. Blönried will zuhause überraschen, Ummendorf den Druck auf die Spitzenteams hochhalten.



Aufrufe: 026.9.2025, 11:00 Uhr
redAutor