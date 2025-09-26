Spitzenspiel in Kirchberg, Derby in Hohentengen



Die SG Ertingen/Binzwangen (7 Punkte, Platz 13) verlor zuletzt mit 2:5 in Ringschnait und steckt weiter in der unteren Tabellenhälfte. Der FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen (14 Punkte, Platz 5) kassierte gegen Ochsenhausen die erste Niederlage, will nun aber wieder angreifen. Für die Gäste zählt im Derby ein Sieg, um in der Spitzengruppe zu bleiben.

--



Der FV Bad Saulgau 04 (5 Punkte, Platz 15) kassierte beim 3:6 in Sulmetingen erneut viele Gegentore und sollte defensiv stabiler werden. Mit der SG Ringschnait/Mittelbuch (19 Punkte, Platz 2) kommt jedoch der erste Verfolger von Spitzenreiter Mengen, der mit einem 5:2 gegen Ertingen erneut seine Offensivstärke unter Beweis stellte. Für Bad Saulgau wird es ein schwerer Nachmittag, für Ringschnait geht es um den Anschluss an die Spitze.

---



Die SGM Eberhardzell/Unterschwarzach (3 Punkte, Platz 16) unterlag in Mengen klar mit 0:3 und bleibt weiter sieglos. Der SV Sulmetingen (10 Punkte, Platz 7) hingegen schoss sich beim 6:3 gegen Bad Saulgau zum dritten Saisonsieg. Die Rollen sind klar verteilt, Eberhardzell braucht dringend Punkte, Sulmetingen will den Schwung mitnehmen.

---



Das absolute Topspiel des Spieltags: Der TSV Kirchberg/Iller (16 Punkte, Platz 3) gewann souverän mit 4:0 in Steinhausen und trifft nun auf den überragenden Tabellenführer. Der FC Mengen (21 Punkte, Platz 1) ist nach sieben Spielen makellos und siegte zuletzt 3:0 gegen Eberhardzell. Kirchberg will den Ligaprimus ärgern, Mengen möchte seine Serie fortsetzen.

---

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr SF Hundersingen SF Hundersingen SV Steinhausen an der Rottum Steinhausen 15:00 PUSH



Die Sportfreunde Hundersingen (9 Punkte, Platz 9) retteten sich beim 2:2 in Uttenweiler spät und haben bewiesen, dass sie bis zum Ende gefährlich bleiben. Gegner Steinhausen (3 Punkte, Platz 17) wurde zuhause von Kirchberg mit 0:4 überrollt und steht auf dem vorletzten Platz. Hundersingen will sich im Mittelfeld etablieren, Steinhausen braucht dringend ein Erfolgserlebnis.

---



Der FV Rot (1 Punkt, Platz 18) zeigte beim 4:4 in Sigmaringen Moral, wartet aber weiter auf den ersten Saisonsieg. Der SV Uttenweiler (8 Punkte, Platz 11) trennte sich zuletzt 2:2 von Hundersingen und braucht ebenfalls dringend Punkte, um nicht tiefer in den Abstiegskampf zu rutschen. Für Rot ist es ein richtungsweisendes Spiel, Uttenweiler steht ebenfalls unter Zugzwang.

---

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr SV Hohentengen Hohentengen SV Sigmaringen Sigmaringen 15:00 PUSH



Ein echtes Derby steht bevor: Der SV Hohentengen (10 Punkte, Platz 8) verlor knapp mit 1:2 in Ummendorf und will sich vor eigenem Publikum rehabilitieren. Der SV Sigmaringen (14 Punkte, Platz 6) erlebte beim 4:4 gegen Schlusslicht Rot ein Wechselbad der Gefühle und wird nun auf drei Punkte aus sein. Beide Mannschaften spielen in der oberen Tabellenhälfte, ein Sieg könnte den Weg nach oben ebnen.

---



Die SGM Blönried/Ebersbach (7 Punkte, Platz 14) unterlag in Gutenzell mit 2:3 und steckt weiter im Tabellenkeller. Mit der SGM Ummendorf/Fischbach (15 Punkte, Platz 4) kommt ein Team, das zuletzt mit 2:1 gegen Hohentengen siegte und seine Ambitionen unterstrich. Blönried will zuhause überraschen, Ummendorf den Druck auf die Spitzenteams hochhalten.







