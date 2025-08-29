Spitzenspiel in Kelbra, VfB-Reserve startet mit Derby in die Saison

Jeweils mit deutlichen 5:0-Erfolgen waren der SV Kelbra und der SSC Weißenfels II in der vergangenen Woche in die Saison der Landesklasse 6 gestartet. Am zweiten Spieltag kommt es nun am Sonnabend gleich zum direkten Duell zwischen den beiden Mitavoriten auf die Meisterschaft.

Mit dem FC RSK Freyburg und Aufsteiger Sportring Mücheln stehen sich zwei weitere Teams gegenüber, die zum Auftakt der neuen Spielzeit Dreier eingefahren hatten. Bisher noch gar nicht gestartet war dagegen die Zweitvertretung des VfB Sangerhausen: Diese steigt am Samstag mit dem Derby-Heimspiel gegen den TSV Kickers Gonnatal in die Saison ein.

So., 31.08.2025, 14:00 Uhr VfB 1906 Sangerhausen Sangerhausen II TSV Kickers 66 Gonnatal Gonnatal 14:00 live PUSH

So., 31.08.2025, 14:00 Uhr BSC 99 Laucha Laucha TSV Großkorbetha Großkorbetha 14:00 live PUSH

