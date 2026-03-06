Spitzenspiel in Kassel – Torrausch in Fulda erwartet

– Foto: Cecilia Schmerer

Sieben Partien mit nordhessischer Beteiligung stehen am 21. Spieltag an – und sie ziehen eine klare Linie durch die Tabelle: oben das Spitzenspiel KSV Hessen Kassel II gegen den FSV Wolfhagen, dahinter schwere Auswärtsaufgaben für Lichtenauer FV und FSV Dörnberg, dazu richtungsweisende Duelle im Tabellenmittelfeld und Keller.

Für die Löwen ist es ein unangenehmer Gang zum Zehnten: Flieden steht stabil im Mittelfeld, Lichtenau reist als Tabellendritter der Nordhessen-Fraktion mit 33 Punkten an. In der engen Spitzengruppe zählt für den LFV jeder Zähler, um Platz fünf abzusichern – und die Tür nach oben offen zu halten. Die letzten drei Duelle konnte Flieden allerdings nicht gewinnen.

Schwere Aufgabe

Morgen, 15:00 Uhr SG Bad Soden SG Bad Soden TSV Wabern TSV Wabern 15:00 PUSH

Die Zuckerrübenstädter bekommen beim Tabellenzweiten die nächste Standortbestimmung: Bad Soden jagt die Spitze, Wabern will seine Position im Mittelfeld festigen. Nach dem souveränen 4:0 beim Schlusslicht zuletzt hat der TSV Rückenwind – in Salmünster braucht es dafür aber über 90 Minuten maximale Stabilität. Wiedergutmachung auf beiden Seiten

Ein Nordhessen-Duell mit klarer Tabellensprache: Klei/Hun/Doh greift weiter die obere Tabellenhälfte an, Calden/Meimbressen steht unter Druck. Die Gäste kommen aus einer 0:2-Derbyniederlage gegen Wolfhagen und brauchen im Abstiegskampf dringend Zählbares – Klei/Hun/Doh will dagegen zuhause nach dem Unentschieden gegen Willingen mit einem Dreier nachlagen. Kellerduell am Hain

Zwölfter gegen Elfter: Für die Upländer ist es ein klassisches „Sechs-Punkte-Spiel“ in der unteren Tabellenhälfte. Willingen zeigte zuletzt Moral beim 3:3 in Kleinalmerode, Eiterfeld/Leimbach ist nur zwei Zähler entfernt – entsprechend wichtig wäre für beide ein Sieg, um Abstand nach unten zu schaffen. Torfestival in Sicht?

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz Barockstadt II FSV Dörnberg FSV Dörnberg 15:00 PUSH

Die Habichtswälder fahren als Tabellensechster zur Regionalligareserve, die ihrerseits direkt dahinter lauert – ein echtes Verfolgerduell. Dörnberg kommt nach dem 1:0-Coup bei den Junglöwen mit breiter Brust, Barockstadt II steht einen Punkt dahinter. In der Vergangenheit ging es immer torreich zu: Im Schnitt fallen in der Partie immer knapp unter fünf Toren. Bloß nicht patzen

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr SG Johannesberg 1926 Johannesberg OSC Vellmar OSC Vellmar 15:00 PUSH

Für den OSC ist die Rechnung klar: Beim Schlusslicht zählen praktisch nur drei Punkte, wenn der Anschluss ans rettende Ufer nicht weiter abreißen soll. Johannesberg ist weiterhin sieglos, Vellmar steht mit 15 Zählern knapp über dem Strich der eigenen Hoffnung – aber unter Druck. Zweites Wiedersehen