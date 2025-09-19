Spitzenspiel in Holenberg – Schlusslicht Negenborn wartet weiter

Der 7. Spieltag startet am Freitag mit zwei Begegnungen: Stadtoldendorf empfängt den Tabellenzweiten Kirchbrak, parallel kommt es zum Kellerduell zwischen Sollingtor und Wesertal. Am Samstag tritt Grünenplan beim Spitzenreiter Holenberg an. Der Sonntag bringt vier Partien: Holzberg erwartet Holzminden, Bevern misst sich mit Eschershausen, Bodenwerder empfängt das punktlose Negenborn, und Ottenstein duelliert sich mit Dielmissen.

FC Stadtoldendorf – TSV Kirchbrak (Fr., 19.09., 18:30 Uhr) Stadtoldendorf (8., 7 Punkte, 11:10 Tore) trifft auf den Tabellenzweiten Kirchbrak (15 Punkte, 15:5 Tore). Die Hausherren feierten zuletzt ein 5:0 in Eschershausen und wollen nun auch daheim nachlegen. Kirchbrak reist ungeschlagen an und lebt von einer starken Defensive – nur fünf Gegentreffer in fünf Spielen sprechen für sich. Für Stadtoldendorf wäre ein Punktgewinn bereits ein Achtungserfolg.

__ SG Sollingtor – SG Wesertal (Fr., 19.09., 19:00 Uhr) Das Tabellenende im Blick: Sollingtor ist weiterhin punktlos (0 Punkte, 4:26 Tore), zuletzt setzte es ein 1:5 in Dielmissen. Wesertal dagegen kommt mit Rückenwind, nach dem 3:0-Sieg gegen Bevern steht das Team bei 9 Punkten (12:13 Tore). Vor allem die Defensive der Gäste wirkt stabiler, während Sollingtor dringend die ersten Punkte braucht.

___ TuSpo Grünenplan – TSV Holenberg (Sa., 20.09., 15:00 Uhr) Ein Duell mit klaren Vorzeichen: Grünenplan (9., 7 Punkte, 11:17 Tore) gewann zuletzt zwar 2:1 gegen Ottenstein, trifft nun aber auf die Tormaschine der Liga. Tabellenführer Holenberg (16 Punkte, 41:7 Tore) demontierte Holzberg mit 6:0. Leon Wessel führt mit 14 Treffern die Torjägerliste an, dazu kommt sein Bruder Marvin (7 Tore). Grünenplan steht vor einer Mammutaufgabe.

___ SG Holzberg – SV 06 Holzminden (So., 21.09., 15:00 Uhr) Holzberg (12., 3 Punkte, 7:12 Tore) kassierte am vergangenen Donnerstag ein 0:6 gegen Holenberg und steckt im Abstiegskampf fest. Holzminden (4., 11 Punkte, 17:6 Tore) reist mit breiter Brust an – zuletzt gewann der SV 06 deutlich mit 6:1 beim VfB Negenborn. Die Offensive gehört mit 17 Toren zu den stärksten der Liga.

___ MTV Bevern – MTSV Eschershausen (So., 21.09., 15:00 Uhr) Bevern (10., 7 Punkte, 11:19 Tore) unterlag zuletzt 0:3 in Wesertal. Hoffnungsträger bleibt Til Engelmann, der mit 6 Toren zu den besten Angreifern der Liga zählt. Eschershausen (11., 6 Punkte, 14:16 Tore) kommt nach dem 0:5 gegen Stadtoldendorf mit einer Hypothek ins Spiel. Für beide Teams geht es um den Anschluss ans Mittelfeld.

