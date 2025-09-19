Spitzenspiel in Holenberg – Schlusslicht Negenborn wartet weiter

Der 7. Spieltag startet am Freitag mit zwei Begegnungen: Stadtoldendorf empfängt den Tabellenzweiten Kirchbrak, parallel kommt es zum Kellerduell zwischen Sollingtor und Wesertal. Am Samstag tritt Grünenplan beim Spitzenreiter Holenberg an. Der Sonntag bringt vier Partien: Holzberg erwartet Holzminden, Bevern misst sich mit Eschershausen, Bodenwerder empfängt das punktlose Negenborn, und Ottenstein duelliert sich mit Dielmissen.
Stadtoldendorf (8., 7 Punkte, 11:10 Tore) trifft auf den Tabellenzweiten Kirchbrak (15 Punkte, 15:5 Tore). Die Hausherren feierten zuletzt ein 5:0 in Eschershausen und wollen nun auch daheim nachlegen. Kirchbrak reist ungeschlagen an und lebt von einer starken Defensive – nur fünf Gegentreffer in fünf Spielen sprechen für sich. Für Stadtoldendorf wäre ein Punktgewinn bereits ein Achtungserfolg.
__
Das Tabellenende im Blick: Sollingtor ist weiterhin punktlos (0 Punkte, 4:26 Tore), zuletzt setzte es ein 1:5 in Dielmissen. Wesertal dagegen kommt mit Rückenwind, nach dem 3:0-Sieg gegen Bevern steht das Team bei 9 Punkten (12:13 Tore). Vor allem die Defensive der Gäste wirkt stabiler, während Sollingtor dringend die ersten Punkte braucht.
___
Ein Duell mit klaren Vorzeichen: Grünenplan (9., 7 Punkte, 11:17 Tore) gewann zuletzt zwar 2:1 gegen Ottenstein, trifft nun aber auf die Tormaschine der Liga. Tabellenführer Holenberg (16 Punkte, 41:7 Tore) demontierte Holzberg mit 6:0. Leon Wessel führt mit 14 Treffern die Torjägerliste an, dazu kommt sein Bruder Marvin (7 Tore). Grünenplan steht vor einer Mammutaufgabe.
___
Holzberg (12., 3 Punkte, 7:12 Tore) kassierte am vergangenen Donnerstag ein 0:6 gegen Holenberg und steckt im Abstiegskampf fest. Holzminden (4., 11 Punkte, 17:6 Tore) reist mit breiter Brust an – zuletzt gewann der SV 06 deutlich mit 6:1 beim VfB Negenborn. Die Offensive gehört mit 17 Toren zu den stärksten der Liga.
___
Bevern (10., 7 Punkte, 11:19 Tore) unterlag zuletzt 0:3 in Wesertal. Hoffnungsträger bleibt Til Engelmann, der mit 6 Toren zu den besten Angreifern der Liga zählt. Eschershausen (11., 6 Punkte, 14:16 Tore) kommt nach dem 0:5 gegen Stadtoldendorf mit einer Hypothek ins Spiel. Für beide Teams geht es um den Anschluss ans Mittelfeld.
___
Ein klares Duell: Der Tabellendritte Bodenwerder (13 Punkte, 20:12 Tore) verlor das Topspiel in Kirchbrak zwar knapp mit 0:1, geht aber als Favorit ins Heimspiel. Negenborn bleibt mit 0 Punkten (2:28 Tore) abgeschlagen Letzter und kassierte jüngst ein 1:6 gegen Holzminden. Torjäger Sertac Sahbaz (7 Treffer) soll Bodenwerder wieder auf Kurs bringen.
___
Das Duell der Tabellennachbarn: Ottenstein (6., 10 Punkte, 10:10 Tore) verlor zuletzt knapp bei Grünenplan, während Dielmissen (5., 11 Punkte, 15:9 Tore) einen 5:1-Erfolg gegen Sollingtor feierte. Beide Teams trennen nur ein Punkt. Mit Blick auf die enge Tabelle könnte der Sieger oben dranbleiben, der Verlierer ins Mittelfeld abrutschen.