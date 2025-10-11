Spitzenspiel in Hillerse, Kellerduell in Wolfsburg

Der 10. Spieltag verspricht Hochspannung in allen Tabellenregionen: Spitzenreiter TSV Hillerse empfängt mit dem HSV Hankensbüttel einen Verfolger aus der oberen Tabellenhälfte, während im Kellerduell zwischen TV Jahn Wolfsburg und dem WSV Wendschott vielleicht endlich der erste Saisonsieg winkt. Auch die Verfolger aus Vorsfelde, Ehmen und Isenbüttel stehen vor wichtigen Prüfungen. Wer im Herbst die Richtung vorgibt, könnte die Grundlage für eine erfolgreiche Rückrunde legen.
Die Lupo-Reserve zeigte beim 0:3 in Vorsfelde zu wenig Offensivgeist und will vor heimischem Publikum wieder aufdrehen. Fallersleben kommt nach einer Woche Pause ausgeruht und will seine Auswärtsstärke beweisen. Beide Teams trennen nur einen Punkt – ein Duell auf Augenhöhe. Entscheidend dürfte die Tagesform der jungen Angriffsreihen sein. Ein Sieg wäre für beide Seiten ein Befreiungsschlag.
Der FC Brome gewann zuletzt knapp in Wendschott und will den Schwung mitnehmen. Doch mit dem SSV Vorsfelde II kommt ein echtes Schwergewicht, das sich nach einem souveränen 3:0 gegen Lupo weiter im Aufstiegsrennen festgesetzt hat. Brome braucht eine defensive Glanzleistung, um gegen die zweitbeste Offensive der Liga zu bestehen. Ein klassisches Duell zwischen Außenseiter und Favorit.
Beide Teams stehen noch ohne Sieg da – doch am Sonntag wird vielleicht einer jubeln dürfen. Nach dem 2:8-Debakel bei Schwülper braucht TV Jahn dringend defensive Stabilität. Wendschott verlor zuletzt unglücklich 0:1 gegen Brome und sucht nach einem Erfolgserlebnis. In Wolfsburg geht es um mehr als Punkte: Der Verlierer droht früh den Anschluss zu verlieren. Ein echtes Kellerduell mit Endspielcharakter.
Wilsche überraschte beim 2:1-Erfolg in Gifhorn und will den vierten Sieg in Serie eintüten. Der Aufsteiger aus Schwülper reist mit breiter Brust nach dem 8:2-Kantersieg gegen TV Jahn an. Mit 22 Gegentoren stellen beide Mannschaften eher schwächere Abwehrreihen da. Schwülper könnte mit einem Dreier den Anschluss ans Mittelfeld schaffen. Für Wilsche geht es darum, die jüngste Aufwärtstendenz zu bestätigen.
Hehlingen musste sich bei Reislingen/Neuhaus mit 2:4 geschlagen geben und will Wiedergutmachung betreiben. Wahrenholz überraschte mit einem 2:1 beim Tabellendritten Ehmen und kommt mit viel Selbstvertrauen. Beide Teams liegen im dichten Mittelfeld und können mit einem Sieg Anschluss an die obere Tabellenhälfte halten. Hehlingen muss vor allem defensiv konzentrierter agieren. Ein Duell zweier Mannschaften mit offensivem Ansatz.
Der MTV hatte spielfrei und konnte Kräfte sammeln, während Reislingen mit einem 4:2-Sieg gegen Hehlingen ein Ausrufezeichen setzte. Reislingen/Neuhaus kommt mit Selbstvertrauen und Auswärtsstärke angereist. Ein Sieg würde Isenbüttel wieder näher an die Spitze bringen. Für Reislingen geht es darum, die jüngste Formkurve zu bestätigen.
Das Spitzenspiel des Spieltages! Tabellenführer Hillerse ist nach sieben Spielen makellos, dominiert die Liga und stellt mit 31:4 Toren die mit Abstand beste Bilanz. Hankensbüttel reist nach einer Woche Pause ausgeruht an und will den Favoriten zumindest ärgern. Gelingt den Gästen eine Überraschung, wäre der HSV das erste Team welches Hillerse punkte klauen könnte. Doch Hillerse wirkt derzeit nahezu unantastbar – ein Prüfstein für beide Seiten.