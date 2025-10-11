Spitzenspiel in Hillerse, Kellerduell in Wolfsburg

Der 10. Spieltag verspricht Hochspannung in allen Tabellenregionen: Spitzenreiter TSV Hillerse empfängt mit dem HSV Hankensbüttel einen Verfolger aus der oberen Tabellenhälfte, während im Kellerduell zwischen TV Jahn Wolfsburg und dem WSV Wendschott vielleicht endlich der erste Saisonsieg winkt. Auch die Verfolger aus Vorsfelde, Ehmen und Isenbüttel stehen vor wichtigen Prüfungen. Wer im Herbst die Richtung vorgibt, könnte die Grundlage für eine erfolgreiche Rückrunde legen.

Der FC Brome gewann zuletzt knapp in Wendschott und will den Schwung mitnehmen. Doch mit dem SSV Vorsfelde II kommt ein echtes Schwergewicht, das sich nach einem souveränen 3:0 gegen Lupo weiter im Aufstiegsrennen festgesetzt hat. Brome braucht eine defensive Glanzleistung, um gegen die zweitbeste Offensive der Liga zu bestehen. Ein klassisches Duell zwischen Außenseiter und Favorit.

Die Lupo-Reserve zeigte beim 0:3 in Vorsfelde zu wenig Offensivgeist und will vor heimischem Publikum wieder aufdrehen. Fallersleben kommt nach einer Woche Pause ausgeruht und will seine Auswärtsstärke beweisen. Beide Teams trennen nur einen Punkt – ein Duell auf Augenhöhe. Entscheidend dürfte die Tagesform der jungen Angriffsreihen sein. Ein Sieg wäre für beide Seiten ein Befreiungsschlag.

TV Jahn Wolfsburg (16.) – WSV Wendschott (15.) Beide Teams stehen noch ohne Sieg da – doch am Sonntag wird vielleicht einer jubeln dürfen. Nach dem 2:8-Debakel bei Schwülper braucht TV Jahn dringend defensive Stabilität. Wendschott verlor zuletzt unglücklich 0:1 gegen Brome und sucht nach einem Erfolgserlebnis. In Wolfsburg geht es um mehr als Punkte: Der Verlierer droht früh den Anschluss zu verlieren. Ein echtes Kellerduell mit Endspielcharakter.

VfR Wilsche-Neubokel (8.) – FC Schwülper (13.) Wilsche überraschte beim 2:1-Erfolg in Gifhorn und will den vierten Sieg in Serie eintüten. Der Aufsteiger aus Schwülper reist mit breiter Brust nach dem 8:2-Kantersieg gegen TV Jahn an. Mit 22 Gegentoren stellen beide Mannschaften eher schwächere Abwehrreihen da. Schwülper könnte mit einem Dreier den Anschluss ans Mittelfeld schaffen. Für Wilsche geht es darum, die jüngste Aufwärtstendenz zu bestätigen.

