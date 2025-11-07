 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Spitzenspiel in Hillerse, direkte Duelle bei Gifhorn und Wilsche

Spieltag 14 im Schnellüberblick

Während der TSV Hillerse seine Tabellenführung gegen den MTV Isenbüttel verteidigen will, schielen auch USI Lupo Martini Wolfsburg II und die Verfolger auf die Spitze. Der Abstiegskampf bleibt gleichzeitig hart umkämpft, mit wichtigen Duellen im Tabellenkeller.

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr
USI Lupo Martini Wolfsburg
USI Lupo Martini WolfsburgLM Wolfsburg II
TSV Hehlingen
TSV HehlingenHehlingen
14:00

USI Lupo Martini Wolfsburg II (3.) – TSV Hehlingen (11.)

Nach dem 2:1-Erfolg in Wahrenholz und dem 2:1 Sieg unter der Woche gegen Wendschott geht Lupo II mit breiter Brust ins Heimspiel. Hehlingen wurde zuletzt beim 0:4 in Hillerse deutlich geschlagen. Die Gastgeber wollen mit einem Sieg weiter Druck auf die Spitze machen. Für Hehlingen zählt jeder Punkt, um den Anschluss ans Mittelfeld nicht zu verlieren. Doch mit Lupo empfängt Hehlingen das Formstärkste Team der Liga.

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr
FC Brome 1919
FC Brome 1919FC Brome
VfL Wahrenholz
VfL WahrenholzWahrenholz
14:00

FC Brome 1919 (13.) – VfL Wahrenholz (8.)

Wahrenholz verlore zuletzt mit 1:2 gegen Lupo, während Brome die letzten beiden Wochen kein Spiel absolviert hat. Die Hausherren müssen dringend punkten, um nicht in die Abstiegszone abzurutschen. Wahrenholz will nach durchwachsener Form wieder Konstanz zeigen. Ein Duell zweier Mannschaften auf der Suche nach Stabilität.

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr
TV Jahn Wolfsburg
TV Jahn WolfsburgJahn Wolfsb.
SV Reislingen/Neuhaus
SV Reislingen/NeuhausReislingen
14:00

TV Jahn Wolfsburg (16.) – SV Reislingen/Neuhaus (12.)

Elf Spiele, null Punkte, der TV Jahn steht mit dem Rücken zur Wand. Gegen Reislingen/Neuhaus, die zuletzt Hankensbüttel im Pokal schlagen konnten, bietet sich die nächste Chance auf den Befreiungsschlag. Die Gäste könnten mit einem Sieg ins Tabellenmittelfeld klettern. Alles andere als ein Auswärtserfolg wäre eine Überraschung.

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr
VfR Wilsche-Neubokel
VfR Wilsche-NeubokelWilsche-Neub
HSV Hankensbüttel
HSV HankensbüttelHankensbütte
14:00

VfR Wilsche-Neubokel (7.) – HSV Hankensbüttel (6.)

Wilsche ist seit sechs Spielen ungeschlagen, holte aber zuletzt nur einen eher glücklichen Punkt gegem Fallersleben II, während Hankensbüttel auf Rang sechs lauert. Beide Teams haben 20 Punkte, das Duell verspricht also ein echtes Sechs-Punkte-Spiel. Der Sieger bleibt im erweiterten Spitzenfeld. Kleinigkeiten könnten hier den Ausschlag geben.

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr
SV Gifhorn
SV GifhornSV Gifhorn
VfB Fallersleben
VfB FallerslebenFallersleben II
14:00

SV Gifhorn (10.) – VfB Fallersleben II (9.)

Gifhorn unterlag in Vorsfelde klar mit 0:3, während Fallersleben II ein 1:1 gegen Wilsche holte. Im direkten Duell wollen beide wieder in die Spur finden. Besonders Gifhorn braucht vor heimischem Publikum eine Reaktion. Fallersleben könnte mit einem Auswärtssieg den Sprung in die obere Tabellenhälfte schaffen.

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr
WSV Wendschott
WSV WendschottWendschott
TSV Ehmen
TSV EhmenTSV Ehmen
14:00

WSV Wendschott (15.) – TSV Ehmen (4.)

Der WSV kam beim 2:2 gegen Schwülper immerhin zu einem Punktgewinn, verlor unter der Woche jedoch knapp gegen Lupo Martini II. Allerdings wird es gegen den TSV Ehmen, der weiter um den Anschluss nach oben kämpft, wird es schwer. Ehmen will nachlegen und seine Serie von zwei Siegen in Folge fortsetzen. Wendschott dagegen kämpft weiter um jeden Zähler im Abstiegskampf.

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr
TSV Hillerse
TSV HillerseHillerse
MTV Isenbüttel
MTV IsenbüttelIsenbüttel
14:00

TSV Hillerse (1.) – MTV Isenbüttel (5.)

Der Spitzenreiter demonstrierte beim 4:0 gegen Hehlingen eindrucksvoll seine Stärke. Nun wartet mit dem MTV Isenbüttel ein gefährlicher Gegner aus der Top fünf. Hillerse will den Platz an der Sonne behaupten, Isenbüttel dagegen mit einem Auswärtssieg neue Spannung ins Titelrennen bringen. Ein echtes Topspiel zum Abschluss des Spieltags.

Aufrufe: 07.11.2025, 12:00 Uhr
