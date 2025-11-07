Spitzenspiel in Hillerse, direkte Duelle bei Gifhorn und Wilsche

Während der TSV Hillerse seine Tabellenführung gegen den MTV Isenbüttel verteidigen will, schielen auch USI Lupo Martini Wolfsburg II und die Verfolger auf die Spitze. Der Abstiegskampf bleibt gleichzeitig hart umkämpft, mit wichtigen Duellen im Tabellenkeller.

Wahrenholz verlore zuletzt mit 1:2 gegen Lupo, während Brome die letzten beiden Wochen kein Spiel absolviert hat. Die Hausherren müssen dringend punkten, um nicht in die Abstiegszone abzurutschen. Wahrenholz will nach durchwachsener Form wieder Konstanz zeigen. Ein Duell zweier Mannschaften auf der Suche nach Stabilität.

Nach dem 2:1-Erfolg in Wahrenholz und dem 2:1 Sieg unter der Woche gegen Wendschott geht Lupo II mit breiter Brust ins Heimspiel. Hehlingen wurde zuletzt beim 0:4 in Hillerse deutlich geschlagen. Die Gastgeber wollen mit einem Sieg weiter Druck auf die Spitze machen. Für Hehlingen zählt jeder Punkt, um den Anschluss ans Mittelfeld nicht zu verlieren. Doch mit Lupo empfängt Hehlingen das Formstärkste Team der Liga.

Wilsche ist seit sechs Spielen ungeschlagen, holte aber zuletzt nur einen eher glücklichen Punkt gegem Fallersleben II, während Hankensbüttel auf Rang sechs lauert. Beide Teams haben 20 Punkte, das Duell verspricht also ein echtes Sechs-Punkte-Spiel. Der Sieger bleibt im erweiterten Spitzenfeld. Kleinigkeiten könnten hier den Ausschlag geben.

Elf Spiele, null Punkte, der TV Jahn steht mit dem Rücken zur Wand. Gegen Reislingen/Neuhaus, die zuletzt Hankensbüttel im Pokal schlagen konnten, bietet sich die nächste Chance auf den Befreiungsschlag. Die Gäste könnten mit einem Sieg ins Tabellenmittelfeld klettern. Alles andere als ein Auswärtserfolg wäre eine Überraschung.

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr SV Gifhorn SV Gifhorn VfB Fallersleben Fallersleben II 14:00 PUSH

SV Gifhorn (10.) – VfB Fallersleben II (9.) Gifhorn unterlag in Vorsfelde klar mit 0:3, während Fallersleben II ein 1:1 gegen Wilsche holte. Im direkten Duell wollen beide wieder in die Spur finden. Besonders Gifhorn braucht vor heimischem Publikum eine Reaktion. Fallersleben könnte mit einem Auswärtssieg den Sprung in die obere Tabellenhälfte schaffen.

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr WSV Wendschott Wendschott TSV Ehmen TSV Ehmen 14:00 PUSH

WSV Wendschott (15.) – TSV Ehmen (4.) Der WSV kam beim 2:2 gegen Schwülper immerhin zu einem Punktgewinn, verlor unter der Woche jedoch knapp gegen Lupo Martini II. Allerdings wird es gegen den TSV Ehmen, der weiter um den Anschluss nach oben kämpft, wird es schwer. Ehmen will nachlegen und seine Serie von zwei Siegen in Folge fortsetzen. Wendschott dagegen kämpft weiter um jeden Zähler im Abstiegskampf.

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr TSV Hillerse Hillerse MTV Isenbüttel Isenbüttel 14:00 PUSH