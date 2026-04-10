Spitzenspiel in Hilfarth: Hält Eicherscheids Serie? Tabellenführer gefordert – Keller kämpft um Anschluss. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Der 22. Spieltag der Bezirksliga Staffel 4 steht im Zeichen eines Topduells an der Spitze. Während Germania Eicherscheid in Hilfarth gefordert ist, kämpfen im Tabellenkeller mehrere Teams um dringend benötigte Punkte.

Topspiel mit Signalwirkung Der Tabellendritte Germania Hilfarth empfängt Spitzenreiter Germania Eicherscheid zum Duell zweier Topmannschaften. Eicherscheids Trainer Sandro Bergs erwartet „ein ganz schweres Auswärtsspiel. Hilfarth hat zwar zuletzt spät Punkte liegen lassen, ist aber natürlich immer noch eine Top-Mannschaft in der Liga. Das haben wir im Hinspiel gemerkt.“ Gleichzeitig blickt er auf intensive Wochen: „Auf uns warten jetzt drei Spitzenspiele und das Halbfinale im Pokal. Auf diese Aufgaben freuen wir uns sehr.“ Hilfarths Trainer Nils Brandt betont: „Der unangefochtene Spitzenreiter kommt zu uns, da freuen wir uns drauf. In der Hinrunde war ein super Spiel von beiden Seiten, sehr, sehr ausgeglichen mit Phasen, wo Eicherscheid besser war, mit Phasen, wo Hilfarth besser war.“ Und weiter: „Es ist ein bisschen schade, dass wir punktemäßig über die Saison jetzt nicht mithalten konnten. Von daher ist ein bisschen Dynamik raus, aber trotzdem wollen wir in dem Spiel zeigen, dass wir mit Eicherscheid mithalten können und werden Eicherscheid da einen ganz, ganz großen Kampf liefern – wir freuen uns alle sehr auf das Spiel.“

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr Germania Hilfarth Hilfarth Germania Eicherscheid Eicherscheid 15:00 PUSH

Richterich vor unbequemer Aufgabe

Der Tabellen-13. FC Roetgen empfängt mit Rhenania Richterich den Siebten der Liga. Roetgens Trainer Thommy Fläschel fordert nach der jüngsten Niederlage eine Reaktion: „Nach dem kollektiven Versagen gegen Erkelenz wollen wir wieder das Gesicht zeigen, das wir in den ersten Spielen der Rückrunde gezeigt haben. Die spielfreie Zeit haben wir genutzt, um einige Dinge intern klar anzusprechen. Die Ausrichtung ändert sich auch gegen Richterich nicht. Wir gehen in das Spiel mit dem klaren Ziel, drei Punkte zu holen.“ Richterichs Trainer Nick Capellmann warnt: „In Roetgen erwartet uns eine unangenehme Mannschaft, die unter Thomas in der Rückrunde bereits gegen Topklubs gepunktet hat. Sie werden alles daransetzen, weiterhin über dem Strich zu bleiben.“ Zudem betont er: „Für uns wird entscheidend sein, ob wir bereit sind, dieses Spiel anzunehmen und mindestens den gleichen Eifer sowie die gleiche Leidenschaft auf den Platz zu bringen. In unserer Tabellenregion ist alles extrem eng. Ein einziges Spiel kann schnell zwei Plätze nach oben oder unten bedeuten. Ich bin jedoch überzeugt, dass meine Jungs genau wie ich unbedingt nach oben wollen.“

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr FC Roetgen Roetgen Rhenania Richterich Richterich 15:00 live PUSH