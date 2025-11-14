 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Anna Richter

Spitzenspiel in Herzberg, SG Groß Gaglow will zurück in die Spur

Landesklasse Süd: Die Übersicht über die Partien des 11. Spieltags

LK Süd Brandenburg
Kolkwitz
SG Burg
Friedersdorf
Großräschen

Der 11. Spieltag der Landesklasse Süd verspricht reichlich Spannung. Spitzenreiter TSV Schlieben will gegen Germania Peickwitz seine Serie ausbauen, während Sielow und Gaglow weiter Druck machen. In Herzberg trifft der VfB im Verfolgerduell auf Kolkwitz.

Morgen, 13:00 Uhr
TSV 1878 Schlieben
TSV 1878 SchliebenSchlieben
SV Germania Peickwitz
SV Germania PeickwitzPeickwitz
13:00

Der Tabellenführer TSV 1878 Schlieben empfängt Schlusslicht Germania Peickwitz – ein Duell der Gegensätze. Schlieben ist in dieser Saison noch ungeschlagen und siegte zuletzt mit 3:2 in Forst, angeführt von einem überragenden Maurice Donath, der alle drei Treffer erzielte (33., 64., 68. Minute). Peickwitz dagegen kassierte beim 0:1 in Saspow die achte Niederlage. Die Gäste stehen unter Druck, wollen aber die hohe Hürde in Schlieben meistern, um zu punkten.

Morgen, 13:00 Uhr
FC Bad Liebenwerda
FC Bad LiebenwerdaLiebenwerda
SV Motor Saspow
SV Motor SaspowMotor Saspow
13:00

Der FC Bad Liebenwerda empfängt mit Motor Saspow einen unangenehmen Gegner. Die Gäste gewannen zuletzt knapp mit 1:0 gegen Peickwitz, Marc Fingas traf in der 72. Minute per Foulelfmeter. Liebenwerda zeigte sich beim 2:3 in Luckau offensiv verbessert, konnte aber keine Punkte mitnehmen. Maik Fritzsche (72.) und Enrico Bahr (29.) sorgten dort für die Tore. Beide Teams brauchen dringend Zählbares – für Saspow geht es um Stabilität, für Liebenwerda um wichtige Punkte im Tabellenkeller.

Morgen, 13:00 Uhr
SV Lausitz Forst
SV Lausitz ForstSV Forst
SG Groß Gaglow
SG Groß GaglowGroß Gaglow
13:00

Nach dem 2:3 gegen Spitzenreiter Schlieben will der SV Lausitz Forst nun gegen Groß Gaglow Wiedergutmachung. Philipp Fiedler (90.+3) und Dominik Patsch (75.) sorgten im letzten Spiel für die Forster Treffer. Groß Gaglow kam zuletzt nicht über ein 1:1 gegen Herzberg hinaus, Louis Konzack (68.) traf dabei für den Tabellendritten. Beide Teams zählen zu den offensivstärksten der Liga, und mit Forsts Heimstärke und Gaglows spielerischer Klasse ist eine intensive Partie zu erwarten.

Morgen, 13:00 Uhr
VfB Herzberg 68
VfB Herzberg 68VfB Herzberg
Kolkwitzer SV 1896
Kolkwitzer SV 1896Kolkwitz
13:00

In Herzberg treffen zwei ambitionierte Teams aus der Spitzengruppe aufeinander. Der VfB, zuletzt mit einem 1:1 bei Groß Gaglow, will nachlegen. Lucas Wienick (75.) sicherte den Punktgewinn in einem umkämpften Duell. Der Kolkwitzer SV reist mit einem 1:0-Erfolg über Peitz an – Hannes Kaiser verwandelte in der 76. Minute einen Strafstoß. Beide Mannschaften stehen für Offensivfußball.

Morgen, 13:00 Uhr
SG Eintracht Peitz
SG Eintracht PeitzSG Peitz
Spremberger SV 1862
Spremberger SV 1862Spremberg
13:00

Eintracht Peitz will nach der 0:1-Niederlage in Kolkwitz wieder in die Erfolgsspur zurück. Gegner Spremberger SV holte zuletzt ein 1:1 gegen Großräschen, bei dem Matthias Krautz (62.) den Ausgleich erzielte. Peitz zeigte in den vergangenen Wochen spielerisch starke Auftritte, ließ aber zu viele Chancen liegen. Im Heimspiel gegen Spremberg soll nun die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor zurückkehren, um einen Heimsieg einzufahren.

Morgen, 13:00 Uhr
SV Großräschen
SV GroßräschenGroßräschen
SG Burg
SG BurgSG Burg
13:00live

Nach dem 1:1 in Spremberg will Großräschen gegen die SG Burg dreifach punkten. Marcio Stroech (57.) traf dort für die Gäste, bevor Matthias Krautz (62.) ausglich. Burg kommt mit einem 4:2-Sieg über Friedersdorf nach Großräschen – Albert Pohl (43., 64.) war dabei doppelt erfolgreich. Beide Mannschaften haben zuletzt Aufwärtstendenzen gezeigt, im direkten Duell könnte der Gewinner einen wichtigen Schritt ins Mittelfeld machen.

Morgen, 13:00 Uhr
SG Friedersdorf
SG FriedersdorfFriedersdorf
SG Sielow
SG SielowSG Sielow
13:00

Die SG Friedersdorf empfängt die SG Sielow, die mit breiter Brust anreist. Sielow siegte zuletzt 3:1 gegen den SC Spremberg – Mohamed Aziz Ben Younes (11., 19.) und Stanley Hauptstein (72.) sorgten für die Tore. Friedersdorf musste sich in Burg mit 2:4 geschlagen geben, David Wagner traf doppelt (14., 48.). Die Gäste aus Sielow wollen mit einem weiteren Sieg ihre Serie fortsetzen und Spitzenreiter Schlieben weiter unter Druck setzen.

Morgen, 13:00 Uhr
SC Spremberg 1896
SC Spremberg 1896SC Spremberg
FSV Rot-Weiß Luckau
FSV Rot-Weiß LuckauLuckau
13:00

Der SC Spremberg empfängt den Aufsteiger FSV Rot-Weiß Luckau. Beide Teams kämpften zuletzt um wichtige Punkte – Spremberg verlor 1:3 in Sielow, während Luckau durch den späten Treffer von Martin Borchert (90.) ein 3:2 gegen Bad Liebenwerda feierte. Auch Tobias Krause (34.) und Tino Eckardt (22.) trugen sich in die Torschützenliste ein. Spremberg will den Heimvorteil nutzen, während Luckau den Aufwärtstrend bestätigen möchte.

