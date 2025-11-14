Spitzenspiel in Herzberg, SG Groß Gaglow will zurück in die Spur

Morgen, 13:00 Uhr TSV 1878 Schlieben Schlieben SV Germania Peickwitz Peickwitz 13:00 PUSH

Der Tabellenführer TSV 1878 Schlieben empfängt Schlusslicht Germania Peickwitz – ein Duell der Gegensätze. Schlieben ist in dieser Saison noch ungeschlagen und siegte zuletzt mit 3:2 in Forst, angeführt von einem überragenden Maurice Donath, der alle drei Treffer erzielte (33., 64., 68. Minute). Peickwitz dagegen kassierte beim 0:1 in Saspow die achte Niederlage. Die Gäste stehen unter Druck, wollen aber die hohe Hürde in Schlieben meistern, um zu punkten. ---

Morgen, 13:00 Uhr FC Bad Liebenwerda Liebenwerda SV Motor Saspow Motor Saspow 13:00 PUSH

Der FC Bad Liebenwerda empfängt mit Motor Saspow einen unangenehmen Gegner. Die Gäste gewannen zuletzt knapp mit 1:0 gegen Peickwitz, Marc Fingas traf in der 72. Minute per Foulelfmeter. Liebenwerda zeigte sich beim 2:3 in Luckau offensiv verbessert, konnte aber keine Punkte mitnehmen. Maik Fritzsche (72.) und Enrico Bahr (29.) sorgten dort für die Tore. Beide Teams brauchen dringend Zählbares – für Saspow geht es um Stabilität, für Liebenwerda um wichtige Punkte im Tabellenkeller. ---

Morgen, 13:00 Uhr SV Lausitz Forst SV Forst SG Groß Gaglow Groß Gaglow 13:00 PUSH

Nach dem 2:3 gegen Spitzenreiter Schlieben will der SV Lausitz Forst nun gegen Groß Gaglow Wiedergutmachung. Philipp Fiedler (90.+3) und Dominik Patsch (75.) sorgten im letzten Spiel für die Forster Treffer. Groß Gaglow kam zuletzt nicht über ein 1:1 gegen Herzberg hinaus, Louis Konzack (68.) traf dabei für den Tabellendritten. Beide Teams zählen zu den offensivstärksten der Liga, und mit Forsts Heimstärke und Gaglows spielerischer Klasse ist eine intensive Partie zu erwarten. ---

Morgen, 13:00 Uhr VfB Herzberg 68 VfB Herzberg Kolkwitzer SV 1896 Kolkwitz 13:00 PUSH

In Herzberg treffen zwei ambitionierte Teams aus der Spitzengruppe aufeinander. Der VfB, zuletzt mit einem 1:1 bei Groß Gaglow, will nachlegen. Lucas Wienick (75.) sicherte den Punktgewinn in einem umkämpften Duell. Der Kolkwitzer SV reist mit einem 1:0-Erfolg über Peitz an – Hannes Kaiser verwandelte in der 76. Minute einen Strafstoß. Beide Mannschaften stehen für Offensivfußball.

Morgen, 13:00 Uhr SG Eintracht Peitz SG Peitz Spremberger SV 1862 Spremberg 13:00 PUSH

Eintracht Peitz will nach der 0:1-Niederlage in Kolkwitz wieder in die Erfolgsspur zurück. Gegner Spremberger SV holte zuletzt ein 1:1 gegen Großräschen, bei dem Matthias Krautz (62.) den Ausgleich erzielte. Peitz zeigte in den vergangenen Wochen spielerisch starke Auftritte, ließ aber zu viele Chancen liegen. Im Heimspiel gegen Spremberg soll nun die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor zurückkehren, um einen Heimsieg einzufahren. ---

Morgen, 13:00 Uhr SV Großräschen Großräschen SG Burg SG Burg 13:00 live PUSH

Nach dem 1:1 in Spremberg will Großräschen gegen die SG Burg dreifach punkten. Marcio Stroech (57.) traf dort für die Gäste, bevor Matthias Krautz (62.) ausglich. Burg kommt mit einem 4:2-Sieg über Friedersdorf nach Großräschen – Albert Pohl (43., 64.) war dabei doppelt erfolgreich. Beide Mannschaften haben zuletzt Aufwärtstendenzen gezeigt, im direkten Duell könnte der Gewinner einen wichtigen Schritt ins Mittelfeld machen. ---

Morgen, 13:00 Uhr SG Friedersdorf Friedersdorf SG Sielow SG Sielow 13:00 PUSH

Die SG Friedersdorf empfängt die SG Sielow, die mit breiter Brust anreist. Sielow siegte zuletzt 3:1 gegen den SC Spremberg – Mohamed Aziz Ben Younes (11., 19.) und Stanley Hauptstein (72.) sorgten für die Tore. Friedersdorf musste sich in Burg mit 2:4 geschlagen geben, David Wagner traf doppelt (14., 48.). Die Gäste aus Sielow wollen mit einem weiteren Sieg ihre Serie fortsetzen und Spitzenreiter Schlieben weiter unter Druck setzen. ---