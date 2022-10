Spitzenspiel in Heiligenstedten: TSV empfängt Jevenstedt

Die ungeschlagene Mannschaft von Stefan Pohlmann grüßt nun schon länger von der Tabellenspitze und muss sich Woche für Woche dort auch beweisen. Nun kommt der Zweite TuS Jevenstedt nach Heiligenstedten um das Topspiel anzutreten.

Nach dem 6:3 gegen den SVA Wilster muss sich der Gast von der Jevenau nicht vor dem kommenden Gegner verstecken. Mit 14 Toren aus den letzten drei Punktspielen haben Sie die Weichen für ein interessantes Topspiel gestellt, jedoch musste D.Jeromin auch elf Mal hinter sich greifen. Dabei könnte vor allem diese Statisitk den Jevenstedter zum Verhängnis werden, da die Offensive des TSV Heiligenstedten nur schwer in Schach zu halten scheint. Bereits 31-Mal schlugen die Angreifer in dieser Spielzeit zu. Auch der letzte "Zu-Null" Sieg ist bei den Jevenstedtern schon länger her. Ende August gewann man gegen den TSV Büsum in einem ähnlichen Topspiel mit 3:0! Dort konnte der TuS jedoch beweisen, dass Sie ein Topspiel richtig angehen und auch als vermeintlich schwächerer Gegner sehr unangenehm werden können.

Trainer Patrick Nöhren kann mit der Offensive rund um H.Grothkopp und L.Seefeldt zufrieden sein. Mit sechs Siegen, zwei Unentscheiden und eine Niederlage haben vor allem die Beiden ihren Teil dazu beigetragen und werden auch bei diesem Topspiel wieder im Fokus sein, denn bei der zweitbesten Abwehr der Liga ist einiges von Nöten, damit der Ball im Tor liegt!