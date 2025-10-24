Spitzenspiel in Haching ‒ Hallbergmoos beim Tabellenführer gefordert

Das Beste kommt dieses Mal zum Schluss. In der Vorrunde der Landesliga Südost sind noch 90 Minuten zu gehen – und diese absolviert der VfB Hallbergmoos beim überlegenen Tabellenführer SpVgg Unterhaching II.

Hallbergmoos – Vor der Saison hatten die Landesligisten eine ganze Menge Ideen, welcher Verein am Ende die Meisterschaft feiern könne. Auf den Bayernliga-Absteiger Unterhaching II tippte eigentlich niemand. Dabei spielt der Spitzenreiter bislang in seiner eigenen Liga, kann sich bereits auf einem bequemen Neun-Punkte-Polster auf den Tabellenzweiten ausruhen.

VfB-Trainer Andreas Giglberger liebt Herausforderungen – und ist dementsprechend heiß auf die „Challenge Haching“ (Freitag, 19.30 Uhr, Sportpark Neuried). Vergangenen Sonntag war er Zuschauer beim 2:0-Sieg des Tabellenführers in Aubing, wobei er da nur die halbe Wahrheit zu sehen bekam. Denn keine 24 Stunden davor sind einige der jungen Kicker in der U19-Nachwuchsliga gegen einen gewissen FC Bayern eingesetzt worden.

Der VfB Hallbergmoos hat als aktueller Vierter zehn Punkte Rückstand auf die Hachinger, die ihre vergangenen zehn Spiele allesamt gewonnen haben. Mit 51 Toren verfügt die Reserve des Regionalliga-Tabellenführers zudem über die beste Offensive der Liga. 18 Gegentore bedeuten in defensiver Hinsicht das gleiche.

Die SpVgg Unterhaching II ist als Spieltagsmannschaft ein besonderes Konstrukt. Jede Woche wird das Team zusammengestellt aus jungen Spielern, die bei der ersten Mannschaft noch nicht drankommen sowie U 19-Spielern des älteren Jahrgangs. Und meist hat der Ligaprimus nur einen Einwechselspieler. Wegen internen Turbulenzen hatte die Mannschaft in der Vorrunde auch schon vier Trainer. Trotzdem siegt sie in schöner Regelmäßigkeit, so als wäre nichts passiert.

Giglberger weist darauf hin, dass seine Mannschaft in der Formrechnung der vergangenen Wochen immerhin die zweitbeste Mannschaft der Liga ist. „Wir haben auch nicht oft verloren“, sagt der Coach, auch wenn er natürlich weiß, dass man ein paar Punkte (wie in Schwabing) unnötig liegen gelassen hat. Er hat jedenfalls richtig Lust auf den Test gegen das Topteam der Liga und die damit verbundene Standortbestimmung, wo man wirklich steht.

„Wir haben in unserer Mannschaft mittlerweile viele Härtefälle“, sagt Giglberger. Die Zahl der Spieler, die sich eigentlich die Startelf verdient hätten, wächst von Woche zu Woche. Der Trainer ist richtig glücklich mit der jüngsten Entwicklung: „Die Jungs werden immer fitter und besser. Für uns Trainer ist das bei personellen Entscheidungen grausam und überragend zugleich.“ Er ist überzeugt, dass dieser VfB dem Tabellenführer nun auch ein echtes Spitzenspiel auf Augenhöhe liefern wird.