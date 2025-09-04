 2025-09-04T13:21:47.781Z

– Foto: Lena Feeken

Spitzenspiel in Großefehn – Kellerkinder unter Druck

Kann Larrelt die Siegesserie fortsetzen ?

Am kommenden Wochenende steht der 6. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems an – und er hat es in sich. Während Spitzenreiter SV Großefehn im Topspiel gegen den ungeschlagenen Verfolger Concordia Ihrhove seine weiße Weste verteidigen will, kämpfen im Tabellenkeller Teams wie Hinte, Leer und Wiesmoor ums Überleben. Die Partien versprechen reichlich Brisanz: von richtungsweisenden Duellen im Abstiegskampf bis hin zu echten Schlagerspielen an der Tabellenspitze. Spannung ist garantiert, wenn sich Favoriten behaupten und Außenseiter für Überraschungen sorgen wollen.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SV BW Borssum
SV BW BorssumSV BW Borssum
SpVg Aurich
SpVg AurichSpVg Aurich
15:00

Borssum rangiert nach dem 0:2 bei Concordia Ihrhove auf Platz fünf und will nun wieder in die Erfolgsspur zurück. Gerade die stabile Defensive (nur fünf Gegentore) macht die Blau-Weißen schwer zu knacken. Aurich hingegen steckt mit nur vier Punkten im Tabellenkeller, auch wenn das 5:1 gegen Wiesmoor zuletzt ein Lebenszeichen war auf dem jetzt aufbaut werden soll.

Mi., 10.09.2025, 20:00 Uhr
VfB Germania Wiesmoor
VfB Germania WiesmoorVfB Wiesmoor
TuS Pewsum
TuS PewsumPewsum
20:00

Wiesmoor steckt nach nur drei Punkten aus fünf Spielen in der Krise und musste zuletzt ein bitteres 1:5 in Aurich verkraften. Gerade die Defensive ist mit 15 Gegentoren viel zu anfällig. Ganz anders TuS Pewsum, das ungeschlagen auf Platz zwei rangiert und Großefehn im Nacken sitzt. Mit einem Sieg könnte Pewsum weiter Druck auf den Tabellenführer ausüben – für Wiesmoor droht dagegen ein weiteres Abrutschen in den Tabellenkeller.

So., 07.09.2025, 16:00 Uhr
TuRa 07 Westrhauderfehn
TuRa 07 WestrhauderfehnWestrhauderf
TuS Middels
TuS MiddelsTuS Middels
16:00live

TuRa steht nach wechselhaften Ergebnissen im Tabellenmittelfeld, überzeugte aber vor allem zuhause mit Siegen gegen Bunde und Aurich. Gegen Middels ist man klarer Favorit, zumal die Gäste bislang nur einen Punkt sammeln konnten und schon zwölf Gegentore kassierten. Offensiv geht beim TuS noch zu wenig, während Westrhauderfehn meist effizient auftritt. Alles spricht für einen weiteren Heimsieg von TuRa.

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
SV Wallinghausen
SV WallinghausenSV Wallingh.
Süderneulander SV
Süderneulander SVSüderneul.SV
14:00

Wallinghausen hat sich nach der Niederlage gegen Pewsum schnell gefangen und zuletzt souverän gegen Middels gewonnen. Mit drei Siegen aus fünf Partien liegt man auf Rang sechs und kann weiter nach oben schielen. Aufsteiger Süderneuland zeigte zwar anfangs Mut, bekam zuletzt aber die Defensive nicht stabilisiert und kassierte bereits 15 Gegentore. Für die Gäste dürfte es schwer werden, in Wallinghausen zu bestehen.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SV Hage
SV HageSV Hage
SV SF Larrelt/FA Wybelsum
SV SF Larrelt/FA WybelsumSV SF Larrelt/FA Wybelsum
15:00

Hage ist bislang das Remis-Team der Liga: Vier Unentschieden und ein Sieg stehen zu Buche. Die Offensive funktioniert, doch die defensive Stabilität fehlt. Mit Larrelt/Wybelsum kommt ein starker Kontrahent, der sich nach der Auftaktniederlage gegen Großefehn gefangen hat und zuletzt vier Siege in Folge einfuhr und sich immer weiter nach oben schraubt.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
VfL Germania Leer
VfL Germania LeerGerm. Leer
FC Norden
FC NordenFC Norden
15:00

Absteiger Germania Leer steckt tief in der Krise: nur ein Sieg, bereits vier Niederlagen und eine schwache Offensive. Die knappe Pleite in Larrelt war zumindest ein kleiner Schritt nach vorne, doch zuhause muss nun dringend gepunktet werden. Der FC Norden zeigt sich wechselhaft, überzeugte aber zuletzt beim 4:0 gegen Hinte. Ein offenes Duell zweier Teams, die dringend Konstanz suchen.

So., 07.09.2025, 15:30 Uhr
TuS Eintracht Hinte
TuS Eintracht HinteTuS Hinte
TV Bunde
TV BundeTV Bunde
15:30

Für Aufsteiger Hinte verlief der Start katastrophal: Fünf Spiele, null Punkte, nur ein erzieltes Tor – die rote Laterne scheint fest verankert. Auch gegen Bunde wird es schwer, obwohl die Gäste ihrerseits ebenfalls Probleme haben und nach der Niederlage gegen Großefehn ebenfalls Richtung Tabellenkeller rutschen. Bunde kann sich mit einem Sieg etwas Luft verschaffen, während Hinte dringend ein Erfolgserlebnis braucht. Verliert Hinte erneut, wächst der Druck ins Unermessliche.

Sa., 06.09.2025, 16:00 Uhr
SV Großefehn
SV GroßefehnGroßefehn
SV Concordia Ihrhove
SV Concordia IhrhoveSV Ihrhove
16:00

Der Tabellenführer aus Großefehn marschiert bislang souverän durch die Liga: fünf Spiele, fünf Siege, ein beeindruckendes Torverhältnis von 22:3. Mit Concordia Ihrhove reist nun ein echter Prüfstein an, der ebenfalls ungeschlagen ist und mit nur zwei Punkten Rückstand in Schlagdistanz liegt. Beide Teams stellen eine der besten Offensiven der Liga, sodass die Zuschauer ein echtes Spitzenspiel erwarten dürfen. Die Frage ist: Bleibt Großefehn makellos oder gelingt Ihrhove die Wachablösung an der Spitze?

