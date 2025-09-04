Am kommenden Wochenende steht der 6. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems an – und er hat es in sich. Während Spitzenreiter SV Großefehn im Topspiel gegen den ungeschlagenen Verfolger Concordia Ihrhove seine weiße Weste verteidigen will, kämpfen im Tabellenkeller Teams wie Hinte, Leer und Wiesmoor ums Überleben. Die Partien versprechen reichlich Brisanz: von richtungsweisenden Duellen im Abstiegskampf bis hin zu echten Schlagerspielen an der Tabellenspitze. Spannung ist garantiert, wenn sich Favoriten behaupten und Außenseiter für Überraschungen sorgen wollen.

Wiesmoor steckt nach nur drei Punkten aus fünf Spielen in der Krise und musste zuletzt ein bitteres 1:5 in Aurich verkraften. Gerade die Defensive ist mit 15 Gegentoren viel zu anfällig. Ganz anders TuS Pewsum, das ungeschlagen auf Platz zwei rangiert und Großefehn im Nacken sitzt. Mit einem Sieg könnte Pewsum weiter Druck auf den Tabellenführer ausüben – für Wiesmoor droht dagegen ein weiteres Abrutschen in den Tabellenkeller.

Borssum rangiert nach dem 0:2 bei Concordia Ihrhove auf Platz fünf und will nun wieder in die Erfolgsspur zurück. Gerade die stabile Defensive (nur fünf Gegentore) macht die Blau-Weißen schwer zu knacken. Aurich hingegen steckt mit nur vier Punkten im Tabellenkeller, auch wenn das 5:1 gegen Wiesmoor zuletzt ein Lebenszeichen war auf dem jetzt aufbaut werden soll.

Wallinghausen hat sich nach der Niederlage gegen Pewsum schnell gefangen und zuletzt souverän gegen Middels gewonnen. Mit drei Siegen aus fünf Partien liegt man auf Rang sechs und kann weiter nach oben schielen. Aufsteiger Süderneuland zeigte zwar anfangs Mut, bekam zuletzt aber die Defensive nicht stabilisiert und kassierte bereits 15 Gegentore. Für die Gäste dürfte es schwer werden, in Wallinghausen zu bestehen.

TuRa steht nach wechselhaften Ergebnissen im Tabellenmittelfeld, überzeugte aber vor allem zuhause mit Siegen gegen Bunde und Aurich. Gegen Middels ist man klarer Favorit, zumal die Gäste bislang nur einen Punkt sammeln konnten und schon zwölf Gegentore kassierten. Offensiv geht beim TuS noch zu wenig, während Westrhauderfehn meist effizient auftritt. Alles spricht für einen weiteren Heimsieg von TuRa.

Hage ist bislang das Remis-Team der Liga: Vier Unentschieden und ein Sieg stehen zu Buche. Die Offensive funktioniert, doch die defensive Stabilität fehlt. Mit Larrelt/Wybelsum kommt ein starker Kontrahent, der sich nach der Auftaktniederlage gegen Großefehn gefangen hat und zuletzt vier Siege in Folge einfuhr und sich immer weiter nach oben schraubt.

Absteiger Germania Leer steckt tief in der Krise: nur ein Sieg, bereits vier Niederlagen und eine schwache Offensive. Die knappe Pleite in Larrelt war zumindest ein kleiner Schritt nach vorne, doch zuhause muss nun dringend gepunktet werden. Der FC Norden zeigt sich wechselhaft, überzeugte aber zuletzt beim 4:0 gegen Hinte. Ein offenes Duell zweier Teams, die dringend Konstanz suchen.

So., 07.09.2025, 15:30 Uhr TuS Eintracht Hinte TuS Hinte TV Bunde TV Bunde 15:30 PUSH

Für Aufsteiger Hinte verlief der Start katastrophal: Fünf Spiele, null Punkte, nur ein erzieltes Tor – die rote Laterne scheint fest verankert. Auch gegen Bunde wird es schwer, obwohl die Gäste ihrerseits ebenfalls Probleme haben und nach der Niederlage gegen Großefehn ebenfalls Richtung Tabellenkeller rutschen. Bunde kann sich mit einem Sieg etwas Luft verschaffen, während Hinte dringend ein Erfolgserlebnis braucht. Verliert Hinte erneut, wächst der Druck ins Unermessliche.

Sa., 06.09.2025, 16:00 Uhr SV Großefehn Großefehn SV Concordia Ihrhove SV Ihrhove 16:00 PUSH