Der 8. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems hatte alles zu bieten: packende Duelle im Tabellenkeller, wichtige Big Points für Aufsteiger und ein echtes Gipfeltreffen an der Spitze. Während Spitzenreiter Großefehn und Verfolger Pewsum im direkten Duell die Punkte teilten, mischte sich dahinter Concordia Ihrhove mit einem Remis in Leer in den Aufstiegskampf ein. Im Abstiegskampf sammelten Süderneuland und Bunde wichtige Zähler, während Wiesmoor und Hinte weiter tief im Tabellenkeller stecken. Die Liga bleibt eng zusammengerückt – Spannung ist auch in den kommenden Wochen garantiert.

Aufsteiger Süderneuland spielt weiterhin eine ordentliche Saison und sicherte sich einen ganz wichtigen Auswärtssieg. Wiesmoor dagegen bleibt mit lediglich drei Punkten tief im Tabellenkeller stecken. Die Abstiegssorgen beim VfB werden von Woche zu Woche größer.

Im Kellerduell zwischen Middels und Borssum gab es eine Punkteteilung. Beide Mannschaften hatten zuletzt mit wechselhaften Ergebnissen zu kämpfen und verpassten es, einen entscheidenden Schritt nach vorne zu machen. Für Middels war es immerhin der zweite Zähler aus den letzten drei Spielen. Borssum bleibt mit elf Punkten im sicheren Mittelfeld, ließ aber die Chance auf den Anschluss nach oben liegen.

Wallinghausen und Larrelt lieferten sich ein packendes Duell mit vielen Torchancen. Die Gastgeber wollten nach dem spektakulären 4:3-Sieg in Hage nachlegen, doch Larrelt hielt kämpferisch dagegen. Mit dem Remis bleiben beide Teams punktgleich mit 13 Zählern im oberen Mittelfeld. Für den Anschluss an die Top Drei war das Ergebnis allerdings zu wenig.

Westrhauderfehn und Hage trennten sich nach intensiven 90 Minuten mit einem leistungsgerechten 1:1. Für TuRa war es das dritte Unentschieden der Saison, das Team bleibt damit zwar stabil, kommt aber nicht richtig von der Stelle. Hage wiederum hat schon fünf Punkteteilungen auf dem Konto – zu wenig, um im vorderen Feld mitzumischen. Beide Teams stehen mit zwölf bzw. elf Punkten im sicheren, aber unscheinbaren Mittelfeld.

Der FC Norden musste sich nach einer wechselhaften Partie überraschend dem TV Bunde geschlagen geben. Während Norden in den vergangenen Wochen mit drei Siegen in Serie Selbstvertrauen getankt hatte, kam der TVB nach zuletzt drei Niederlagen mit dem Rücken zur Wand. Mit einer kämpferischen Leistung besiegelten die Gäste den wichtigen Auswärtserfolg.

In Leer trennten sich der Absteiger Germania und das Spitzenteam aus Ihrhove leistungsgerecht mit einem 1:1-Unentschieden. Die Gastgeber hatten zuletzt mit einem Sieg in Bunde etwas Luft im Tabellenkeller geschnappt und knüpften an diese Leistung an. Concordia verpasste es dagegen, im Aufstiegsrennen Boden gutzumachen. Mit nun 17 Punkten bleibt Ihrhove Dritter, während Leer wichtige Moral sammelte.

Die SpVg Aurich feierte in Hinte einen deutlichen Auswärtserfolg und fand damit zurück in die Erfolgsspur. Die Auricher zeigten ihre Offensivqualitäten und verbesserten ihr Torverhältnis auf 19:22. Hinte, trotz des sensationellen 9:0-Erfolgs gegen Bunde am 6. Spieltag, bleibt mit drei Punkten Vorletzter. Der Abstiegskampf scheint für den Aufsteiger schon früh in der Saison Realität zu sein.