Spitzenspiel in Grebenstein – stoppt Baunatal die Talfahrt?

Am Wochenende steht der 13. Spieltag der Gruppenliga Kassel 2 an. Spitzenreiter TuSpo Rengershausen reist zum Dritten TuSpo Grebenstein, während Verfolger FSC Lohfelden gegen SV Kaufungen antreten muss. In den unteren Tabellenregionen treffen die Kellerkandidaten SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen und TSV Holzhausen/Reinhardswald aufeinander.

Grebenstein empfängt Tabellenführer Rengershausen zum Spitzenspiel der Liga. Die Gastgeber müssen auf einige Schlüsselspieler verzichten. Rengershausen verfügt mit 45 Treffern über die stärkste Offensive der Liga und geht als Favorit in das Duell. In den bisherigen sechs Pflichtspielen der beiden Teams gegeneinander setzte sich Grebenstein allerdings fünfmal durch, was den Gastgebern Selbstvertrauen verleiht.

Die SG Reinhardshagen will nach der 2:4-Niederlage gegen Rengershausen zurück in die Erfolgsspur. TSV Rothwesten reist als knapper Außenseiter an. Beide Teams liegen leistungsmäßig nahe beieinander, sodass ein enges Spiel zu erwarten ist.

Mittelfeldduell in Großenritte

Baunatal trifft auf Wolfsanger, die zuletzt einen Pflichtsieg gegen Espenau einfahren konnten. Die Hausherren pausierten am letzten Spieltag und gewannen in den letzten sechs Pflichtspielen lediglich im Pokal. Erwartet wird ein Spiel auf Augenhöhe im Mittelfeld der Tabelle. Klappt es diesmal mit dem ersten Sieg?

Espenau will gegen Bosporus Kassel den ersten Ligasieg der Saison einfahren. Die Gäste gehen nach einem kräftezehrenden Pokalspiel gegen Eintracht Baunatal als Favorit in die Partie. Espenau muss insbesondere auf Laufbereitschaft und eine stabile Defensive setzen. Verfolgerduell in Hertingshausen

Hertingshausen empfängt Hombressen/Udenhausen, die aus den letzten vier Spielen zehn Punkte holten. Die SG geht als leichter Favorit in die Partie, während Hertingshausen auf seine Heimstärke und die durchschlagskräftige Offensive setzt. Schwere Aufgabe für die Brombeermänner

