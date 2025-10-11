 2025-10-10T17:03:43.034Z

Allgemeines
Spitzenspiel in Grebenstein – stoppt Baunatal die Talfahrt?

13. Spieltag der Gruppenliga Kassel 2

Gruppenliga Kassel 2
TSG Sandershausen
Homb./Udenh.
TuSpo Renger
TSV Wolfsang

Am Wochenende steht der 13. Spieltag der Gruppenliga Kassel 2 an. Spitzenreiter TuSpo Rengershausen reist zum Dritten TuSpo Grebenstein, während Verfolger FSC Lohfelden gegen SV Kaufungen antreten muss. In den unteren Tabellenregionen treffen die Kellerkandidaten SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen und TSV Holzhausen/Reinhardswald aufeinander.

Gipfeltreffen im Sauertal

Heute, 15:00 Uhr
TuSpo 1900 Grebenstein
TuSpo 1900 GrebensteinTusPo Greben
TuSpo 1912 Rengershausen
TuSpo 1912 RengershausenTuSpo Renger
15:00live

Grebenstein empfängt Tabellenführer Rengershausen zum Spitzenspiel der Liga. Die Gastgeber müssen auf einige Schlüsselspieler verzichten. Rengershausen verfügt mit 45 Treffern über die stärkste Offensive der Liga und geht als Favorit in das Duell. In den bisherigen sechs Pflichtspielen der beiden Teams gegeneinander setzte sich Grebenstein allerdings fünfmal durch, was den Gastgebern Selbstvertrauen verleiht.

Duell der Unberechenbaren

Heute, 15:00 Uhr
SG Reinhardshagen
SG ReinhardshagenSG Reinhards
TSV Rothwesten
TSV RothwestenRothwesten
15:00

Die SG Reinhardshagen will nach der 2:4-Niederlage gegen Rengershausen zurück in die Erfolgsspur. TSV Rothwesten reist als knapper Außenseiter an. Beide Teams liegen leistungsmäßig nahe beieinander, sodass ein enges Spiel zu erwarten ist.

Mittelfeldduell in Großenritte

Morgen, 15:00 Uhr
Eintracht Baunatal
Eintracht BaunatalEtr.Baunatal
TSV Wolfsanger
TSV WolfsangerTSV Wolfsang
15:00live

Baunatal trifft auf Wolfsanger, die zuletzt einen Pflichtsieg gegen Espenau einfahren konnten. Die Hausherren pausierten am letzten Spieltag und gewannen in den letzten sechs Pflichtspielen lediglich im Pokal. Erwartet wird ein Spiel auf Augenhöhe im Mittelfeld der Tabelle.

Klappt es diesmal mit dem ersten Sieg?

Morgen, 15:00 Uhr
SV Espenau
SV EspenauEspenau
FC Bosporus Kassel
FC Bosporus KasselBosporus KS
15:00live

Espenau will gegen Bosporus Kassel den ersten Ligasieg der Saison einfahren. Die Gäste gehen nach einem kräftezehrenden Pokalspiel gegen Eintracht Baunatal als Favorit in die Partie. Espenau muss insbesondere auf Laufbereitschaft und eine stabile Defensive setzen.

Verfolgerduell in Hertingshausen

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Hertingshausen
TSV HertingshausenHertingshaus
SG Hombressen/Udenhausen
SG Hombressen/UdenhausenHomb./Udenh.
15:00

Hertingshausen empfängt Hombressen/Udenhausen, die aus den letzten vier Spielen zehn Punkte holten. Die SG geht als leichter Favorit in die Partie, während Hertingshausen auf seine Heimstärke und die durchschlagskräftige Offensive setzt.

Schwere Aufgabe für die Brombeermänner

Morgen, 15:00 Uhr
VfL Wanfried
VfL WanfriedVfL Wanfried
TSG Sandershausen
TSG SandershausenTSG Sandershausen
15:00live

Wanfried empfängt den Tabellenvierten Sandershausen. Nach der unglücklichen 2:3-Niederlage gegen Hombressen ist der VfL besonders gefordert, zumal Abwehrchef Hermann gesperrt ausfällt. Sandershausen bleibt auswärts bislang ungeschlagen und tritt als klarer Favorit an.

Kreisderby im Abstiegskampf

Morgen, 15:00 Uhr
SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen
SG Wettesingen/Breuna/OberlistingenWettesingen/
TSV Holzhausen/Reinhardswald
TSV Holzhausen/ReinhardswaldTSV Holzh./R
15:00live

Kellerduell in Breuna: Wettesingen/Breuna/Oberlistingen empfängt Aufsteiger Holzhausen. Beide Teams wollen nach jüngsten Siegen wichtige Punkte für den Klassenerhalt einfahren. SG-Trainer Wiegand muss auf den rotgesperrten Kabykenov verzichten, Eichler setzt auf seinen auswärtsstarken Kader.

Prestige um wichtige Punkte

Morgen, 15:30 Uhr
FSC 1924 Lohfelden
FSC 1924 LohfeldenLohfelden
SV Kaufungen 07
SV Kaufungen 07Kaufungen 07
15:30

Der Tabellenzweite Lohfelden will gegen Kaufungen Punkte für den Kampf um die Spitze sichern. Nach einem 1:1 in Grebenstein ist der FSC wieder voll motiviert. Kaufungen hofft auf die Fortsetzung ihrer zuletzt starken Auftritte. Der Ausrutscher in Holzhausen soll schnell vergessen werden.

Jan GundlachAutor