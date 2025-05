Spitzenspiel in Grebenstein, Fernduell um Platz eins geht weiter

Am Wochenende steht in der Gruppenliga Kassel 2 der 26. Spieltag an. Eintracht Baunatal geht als Spitzenreiter ins Rennen, doch Verfolger SG Calden/Meimbressen und der formstarke TuSpo Grebenstein sitzen dem Ligaprimus noch im Nacken. Im Tabellenkeller kämpfen gleich mehrere Teams um den Ligaverbleib. Die acht Partien versprechen Spannung auf nahezu allen Positionen.