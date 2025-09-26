 2025-09-23T12:48:49.527Z

Ligavorschau
Der SV Grainet II tritt am Samstag im Heimspiel gegen den SV-DJK Karlsbach an.
Der SV Grainet II tritt am Samstag im Heimspiel gegen den SV-DJK Karlsbach an. – Foto: Robert Geisler

Spitzenspiel in Freyung – Ringelai will zurück in die Spur

Überblick über den 10. Spieltag in der A-Klasse Freyung.

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
ZF BKK
AK Freyung
Freyung
Perlesreut II
Grainet II
Röhrnbach II

Der zehnte Spieltag in der A-Klasse Freyung bringt packende Duelle: Im Topspiel trifft der TV Freyung auf Hinterschmiding, während Ringelai nach zwei Niederlagen in Folge gegen Fürsteneck/Prag Wiedergutmachung betreiben will. Herzogsreut hofft im Heimspiel gegen Perlesreut II auf den Sprung in die Top Drei. Diese und alle weiteren Partien des kommenden Spieltags nun im Überblick:

Morgen, 13:00 Uhr
TSV Ringelai
TSV RingelaiRingelai
SG Fürsteneck / Prag
SG Fürsteneck / PragSG Fürsteneck
13:00

Der Tabellenführer ist nach dem perfekten Start ins Stolpern geraten. Erst das 0:2 in Freyung, dann das 2:3 in Herzogsreut – Ringelai kassierte zwei Niederlagen in Serie. Gegen Fürsteneck/Prag soll nun die Wende gelingen. Die SG reist mit einem ausgeglichenen Torverhältnis und zehn Punkten an, musste zuletzt aber eine 1:4-Niederlage in Herzogsreut verkraften. Ringelai geht als klarer Favorit ins Heimspiel, steht jedoch unter Zugzwang.

---

Morgen, 15:00 Uhr
SC Herzogsreut
SC HerzogsreutHerzogsreut
SV Perlesreut
SV PerlesreutPerlesreut II
15:00live

Herzogsreut drehte am vergangenen Spieltag einen 0:2-Rückstand gegen Ringelai in ein 3:2 und feierte damit einen echten Coup. Mit diesem Sieg festigte der SCH Rang vier und bleibt oben dran. Gegner Perlesreut II verpasste beim 2:2 gegen Freyung eine große Überraschung nur knapp. Erst tief in der Nachspielzeit gab es den Ausgleich. Trotz dieses Achtungserfolgs wird es in Herzogsreut schwer, denn die Hausherren haben bisher vier ihrer fünf Heimspiele gewonnen.

---

Morgen, 15:00 Uhr
TV Freyung
TV FreyungFreyung
SSV Hinterschmiding
SSV HinterschmidingHinterschmid
15:00live

Das absolute Topspiel des Spieltags. Freyung blieb beim 2:2 in Perlesreut erstmals ohne Sieg, steht aber weiterhin mit einer überragenden Bilanz da. Hinterschmiding nutzte die Gelegenheit und rückte mit dem 6:0 in Röhrnbach auf Rang zwei vor. Beide Teams haben gleich viele Punkte geholt, die Offensive ist bei beiden brandgefährlich: Freyung erzielte bereits 41 Tore, Hinterschmiding 42. In diesem Duell wird sich zeigen, wer die Verfolgerrolle hinter Ringelai am besten ausfüllt – oder den Spitzenreiter vielleicht sogar überholt.

---

Morgen, 17:00 Uhr
SV Grainet
SV GrainetGrainet II
SV-DJK Karlsbach
SV-DJK KarlsbachKarlsbach
17:00

Grainet II holte beim 2:2 in Kumreut nach einem Gegentreffer in den letzten Minuten einen Zähler, bleibt somit im Tabellenmittelfeld hängen. Mit fünf Niederlagen aus neun Spielen ist die Konstanz nicht vorhanden. Karlsbach dagegen feierte beim 5:0 über Bischofsreut einen klaren Sieg, Pfeiffer glänzte mit drei Treffern. Mit 14 Punkten hat der SVDJK den Anschluss nach oben gewahrt. In Grainet geht es darum, diesen Schwung mitzunehmen und sich oben festzubeißen.

---

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
DJK Böhmzwiesel
DJK BöhmzwieselBöhmzwiesel
SV Kumreut
SV KumreutKumreut
15:00

Böhmzwiesel kassierte zuletzt beim 0:12 in Waldkirchen die nächste herbe Pleite und steht weiter ohne Punkt am Tabellenende. Mit 65 Gegentoren nach acht Spielen ist die Bilanz nach wie vor wenig aussichtsreich. Kumreut erkämpfte sich dagegen in einem turbulenten Duell mit Grainet ein 2:2 und steht im Mittelfeld. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine Überraschung, doch für Böhmzwiesel ist es vielleicht die Gelegenheit, endlich ein Lebenszeichen zu setzen.

---

So., 28.09.2025, 16:00 Uhr
TSV Waldkirchen
TSV WaldkirchenWaldkirchen II
SV Röhrnbach
SV RöhrnbachRöhrnbach II
16:00

Waldkirchen II zerlegte Böhmzwiesel mit 12:0 und zeigte sich in Galaform. Damit festigten die Gastgeber Platz fünf. Röhrnbach II erlebte beim 0:6 gegen Hinterschmiding ein bitteres Spiel und steht weiterhin im Tabellenkeller. Nur sechs erzielte Treffer und bereits 37 Gegentore sprechen eine klare Sprache. Waldkirchen geht als Favorit in die Partie und will den Kontakt zur Spitzengruppe wahren.

---

Spielfrei am 10. Spieltag hat die SG Bischofsreut/Haidmühle.

Aufrufe: 026.9.2025, 09:00 Uhr
PFAutor