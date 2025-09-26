Spitzenspiel in Freyung – Ringelai will zurück in die Spur

Der zehnte Spieltag in der A-Klasse Freyung bringt packende Duelle: Im Topspiel trifft der TV Freyung auf Hinterschmiding, während Ringelai nach zwei Niederlagen in Folge gegen Fürsteneck/Prag Wiedergutmachung betreiben will. Herzogsreut hofft im Heimspiel gegen Perlesreut II auf den Sprung in die Top Drei. Diese und alle weiteren Partien des kommenden Spieltags nun im Überblick:

Herzogsreut drehte am vergangenen Spieltag einen 0:2-Rückstand gegen Ringelai in ein 3:2 und feierte damit einen echten Coup. Mit diesem Sieg festigte der SCH Rang vier und bleibt oben dran. Gegner Perlesreut II verpasste beim 2:2 gegen Freyung eine große Überraschung nur knapp. Erst tief in der Nachspielzeit gab es den Ausgleich. Trotz dieses Achtungserfolgs wird es in Herzogsreut schwer, denn die Hausherren haben bisher vier ihrer fünf Heimspiele gewonnen.

Der Tabellenführer ist nach dem perfekten Start ins Stolpern geraten. Erst das 0:2 in Freyung, dann das 2:3 in Herzogsreut – Ringelai kassierte zwei Niederlagen in Serie. Gegen Fürsteneck/Prag soll nun die Wende gelingen. Die SG reist mit einem ausgeglichenen Torverhältnis und zehn Punkten an, musste zuletzt aber eine 1:4-Niederlage in Herzogsreut verkraften. Ringelai geht als klarer Favorit ins Heimspiel, steht jedoch unter Zugzwang.

Böhmzwiesel kassierte zuletzt beim 0:12 in Waldkirchen die nächste herbe Pleite und steht weiter ohne Punkt am Tabellenende. Mit 65 Gegentoren nach acht Spielen ist die Bilanz nach wie vor wenig aussichtsreich. Kumreut erkämpfte sich dagegen in einem turbulenten Duell mit Grainet ein 2:2 und steht im Mittelfeld. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine Überraschung, doch für Böhmzwiesel ist es vielleicht die Gelegenheit, endlich ein Lebenszeichen zu setzen.

Grainet II holte beim 2:2 in Kumreut nach einem Gegentreffer in den letzten Minuten einen Zähler, bleibt somit im Tabellenmittelfeld hängen. Mit fünf Niederlagen aus neun Spielen ist die Konstanz nicht vorhanden. Karlsbach dagegen feierte beim 5:0 über Bischofsreut einen klaren Sieg, Pfeiffer glänzte mit drei Treffern. Mit 14 Punkten hat der SVDJK den Anschluss nach oben gewahrt. In Grainet geht es darum, diesen Schwung mitzunehmen und sich oben festzubeißen.

Das absolute Topspiel des Spieltags. Freyung blieb beim 2:2 in Perlesreut erstmals ohne Sieg, steht aber weiterhin mit einer überragenden Bilanz da. Hinterschmiding nutzte die Gelegenheit und rückte mit dem 6:0 in Röhrnbach auf Rang zwei vor. Beide Teams haben gleich viele Punkte geholt, die Offensive ist bei beiden brandgefährlich: Freyung erzielte bereits 41 Tore, Hinterschmiding 42. In diesem Duell wird sich zeigen, wer die Verfolgerrolle hinter Ringelai am besten ausfüllt – oder den Spitzenreiter vielleicht sogar überholt.

Waldkirchen II zerlegte Böhmzwiesel mit 12:0 und zeigte sich in Galaform. Damit festigten die Gastgeber Platz fünf. Röhrnbach II erlebte beim 0:6 gegen Hinterschmiding ein bitteres Spiel und steht weiterhin im Tabellenkeller. Nur sechs erzielte Treffer und bereits 37 Gegentore sprechen eine klare Sprache. Waldkirchen geht als Favorit in die Partie und will den Kontakt zur Spitzengruppe wahren.

Spielfrei am 10. Spieltag hat die SG Bischofsreut/Haidmühle.