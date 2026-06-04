Spitzenspiel in Fredersdorf auch Live im TV von Andreas Pries · Heute, 15:27 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jule G.

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Kreisliga Nord: TSG – SV Prötzel (Samstag, 14:00 Uhr) Am Samstag steht für die TSG Rot-Weiss Fredersdorf-Vogelsdorf ein echtes Spitzenspiel in der Kreisliga Nord an – und man könnte fast meinen, der Begriff „Spitzenspiel“ wurde genau für diese Partie erfunden.

Um 14:00 Uhr empfängt die TSG den aktuellen Tabellenführer SV Prötzel – ein Duell, das an Spannung kaum zu überbieten ist.

Die junge Mannschaft der TSG geht mit viel Selbstvertrauen in die Partie. Nach dem überzeugenden 3:0-Erfolg gegen den MSV 19 Rüdersdorf will das Team an die starke Leistung anknüpfen. Vor allem die Defensive präsentiert sich in dieser Saison äußerst stabil und zählt zu den besten der Liga – genau diese Stärke wird auch gegen den offensivstarken Gegner gefragt sein. Mit dem SV Prötzel reist jedoch ein echtes Schwergewicht an. Der Tabellenprimus überzeugt mit einer beeindruckenden Bilanz und einer brandgefährlichen Offensive, die im Schnitt mehr als drei Tore pro Spiel erzielt. Dennoch hat die TSG bereits im Hinspiel bewiesen, dass sie mithalten kann – damals sicherte sich die TSG einen knappen 3:2-Erfolg.