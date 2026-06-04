Spitzenspiel in Fredersdorf auch Live im TV

Kreisliga Nord: TSG – SV Prötzel (Samstag, 14:00 Uhr)
Am Samstag steht für die TSG Rot-Weiss Fredersdorf-Vogelsdorf ein echtes Spitzenspiel in der Kreisliga Nord an – und man könnte fast meinen, der Begriff „Spitzenspiel“ wurde genau für diese Partie erfunden.
Um 14:00 Uhr empfängt die TSG den aktuellen Tabellenführer SV Prötzel – ein Duell, das an Spannung kaum zu überbieten ist.
Die junge Mannschaft der TSG geht mit viel Selbstvertrauen in die Partie. Nach dem überzeugenden 3:0-Erfolg gegen den MSV 19 Rüdersdorf will das Team an die starke Leistung anknüpfen. Vor allem die Defensive präsentiert sich in dieser Saison äußerst stabil und zählt zu den besten der Liga – genau diese Stärke wird auch gegen den offensivstarken Gegner gefragt sein.
Mit dem SV Prötzel reist jedoch ein echtes Schwergewicht an. Der Tabellenprimus überzeugt mit einer beeindruckenden Bilanz und einer brandgefährlichen Offensive, die im Schnitt mehr als drei Tore pro Spiel erzielt. Dennoch hat die TSG bereits im Hinspiel bewiesen, dass sie mithalten kann – damals sicherte sich die TSG einen knappen 3:2-Erfolg.
Die Ausgangslage verspricht ein Duell auf Augenhöhe. Nur vier Punkte trennen beide Teams, sodass die TSG mit einem Heimsieg weiter Druck auf die Tabellenspitze ausüben kann.
Gute Nachrichten für alle, die nicht vor Ort sein können: Das Spiel wird live im rbb Brandenburg Fernsehen übertragen – mit großem Aufwand direkt aus Fredersdorf. Der rbb ist mit fünf Kameras vor Ort, sodass keine Szene verborgen bleibt. Kommentator Lars Becker begleitet die Partie gemeinsam mit Ex-Profi Axel Kruse als Experten live am Mikrofon. Darüber hinaus erwarten euch zahlreiche Interviews und exklusive Einblicke rund um das Spielgeschehen.
Aber: Ein echtes Spitzenspiel erlebt man am besten direkt am Platz!
Die TSG sorgt wie gewohnt für die passende Atmosphäre – der Grill wird angeworfen und ein kühles Bier frisch vom Fass gezapft.
Die TSG freut sich auf zahlreiche Unterstützung und einen stimmungsvollen Fußballnachmittag – gemeinsam für drei Punkte! 🔴⚪