– Foto: Helge Janssen

Der fünfte Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems Staffel 1 verspricht mehrere richtungsweisende Duelle. Während Spitzenreiter TuS Esens seine makellose Bilanz in Hage verteidigen will, kommt es in Firrel zum direkten Duell zweier Teams aus der Spitzengruppe. Im Tabellenkeller stehen derweil einige Mannschaften bereits unter Druck, dringend die ersten oder nächsten Punkte einzufahren.

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr SV Hage SV Hage TuS Esens TuS Esens 15:00 PUSH

Die schwierigste Aufgabe des Spieltags wartet auf den SV Hage. Spitzenreiter Esens reist mit vier Siegen aus vier Spielen und einem beeindruckenden Torverhältnis von 15:1 an. Hage zeigte zuletzt beim 4:2 gegen Borssum allerdings Offensivqualitäten und will dem Tabellenführer die erste ernsthafte Prüfung der Saison liefern.

Westrhauderfehn hat sich mit dem spektakulären 8:0 gegen Aurich in beeindruckender Form präsentiert. Die TuRa steht weiterhin ungeschlagen da und stellt mit nur zwei Gegentoren eine der stabilsten Defensiven der Liga. Leerhafe-Hovel reist dagegen nach der 0:2-Niederlage bei TuS Middels an und will schnell wieder zurück in die Erfolgsspur.

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr GW Firrel GW Firrel SV Eintracht Ihlow SV Ihlow 15:00 PUSH

In Firrel steigt eines der Topspiele des fünften Spieltags. Die Gastgeber haben ihre bisherigen drei Partien allesamt gewonnen und könnten mit einem weiteren Erfolg den Druck auf Spitzenreiter Esens erhöhen. Ihlow kommt mit drei Siegen aus vier Spielen nach Firrel und hat sich nach der Niederlage gegen Riepe zuletzt mit dem 3:2 beim FC Norden zurückgemeldet.

Bereits am Freitagabend eröffnet das Duell zwischen Riepe und Wallinghausen den Spieltag. Der TSV hat nach dem spektakulären 3:3 gegen Großefehn nun sieben Punkte auf dem Konto und will seine Position in der oberen Tabellenhälfte festigen. Wallinghausen musste sich zuletzt Spitzenreiter Esens mit 0:3 geschlagen geben und will nun verhindern, den Anschluss an die Spitzengruppe zu verlieren.

Für Germania Leer wird die Lage zunehmend prekär. Nach drei Spielen steht der VfL noch ohne Punkt da und hat bereits zwölf Gegentore kassiert. Ihrhove reist dagegen mit Rückenwind nach Leer, nachdem die Mannschaft durch den 2:1-Erfolg beim TV Bunde den zweiten Sieg der Saison feiern konnte.

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr TuS Middels TuS Middels SV BW Borssum SV BW Borssum 15:00 PUSH

TuS Middels hat mit dem 2:0 gegen Leerhafe-Hovel zuletzt Selbstvertrauen getankt und sich mit nun sechs Punkten im Mittelfeld etabliert. Gegen Borssum soll nun der nächste Heimsieg folgen. Die Gäste stehen nach dem 2:4 in Hage allerdings unter Zugzwang und wollen verhindern, frühzeitig in die untere Tabellenregion abzurutschen.

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr FC Norden FC Norden TV Bunde TV Bunde 15:00 PUSH

Beide Mannschaften gehen nach Niederlagen in den fünften Spieltag. Norden unterlag zuletzt Ihlow trotz zweier eigener Treffer mit 2:3, während Bunde gegen Concordia Ihrhove knapp mit 1:2 verlor. Entsprechend bietet sich beiden Teams nun die Gelegenheit, mit einem direkten Konkurrenten wieder wichtige Punkte zu sammeln.