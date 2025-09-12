Spitzenspiel in Eschweiler - Rhenania will Serie ausbauen

Am dritten Spieltag der Kreisliga A Aachen rücken die Spitzenmannschaften noch enger zusammen. Gleich vier Teams sind mit sechs Punkten gestartet, während die Aufsteiger Germania Freund und Verlautenheide II weiter auf die ersten Zähler warten. Auch im Tabellenmittelfeld stehen wegweisende Partien an.

Stolberg (Platz 7) möchte nach der Niederlage gegen Pannesheide wieder in die Spur finden. Kellersberg (5.) reist mit vier Punkten an und hat bislang vor allem in der Offensive überzeugt. Ein ausgeglichenes Duell im oberen Mittelfeld ist zu erwarten.

Eschweiler (8.) hat nach dem guten Auftaktsieg am zweiten Spieltag enttäuscht. Gegner Vichttal II (2.) tritt mit sechs Punkten und acht Toren an und will den dritten Sieg in Serie feiern. Es dürfte das Topspiel des Spieltages werden.

St. Jöris (10.) zeigte bisher gute Ansätze, konnte diese aber nur teilweise in Punkte ummünzen. Burtscheid (11.) wartet weiterhin auf das erste Tor der Saison. Beide Mannschaften brauchen dringend ein Erfolgserlebnis.

Vaalserquartier (13.) blieb bislang ohne Tor und Punkte. Die Arminia (6.) startete solide mit vier Punkten und will ihre Position im oberen Drittel festigen. Die Gastgeber stehen bereits früh in der Saison unter Zugzwang.

Breinig II (9.) hat nach zwei torlosen Remis noch kein Gegentor kassiert. Der Aufsteiger Germania Freund (16.) hingegen musste bereits elf Treffer hinnehmen und steht defensiv massiv unter Druck. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung.

Der Spitzenreiter Würselen/Euchen (1.) geht nach zwei klaren Siegen mit breiter Brust in die Partie. Verlautenheide II (14.) kassierte bereits neun Gegentore und steht vor einer schweren Aufgabe. Alles deutet auf einen Favoritensieg hin.

Eilendorf II (3.) zählt nach zwei souveränen Siegen zu den Topstartern. Berger Preuß (12.) konnte zwar zuletzt offensiv überzeugen, ist aber defensiv anfällig. Die Favoritenrolle liegt klar bei den Gastgebern.

