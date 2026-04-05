Spitzenspiel in Eschach, Verfolgerduell in Brochenzell

Der TSV Eschach führt die Tabelle mit 45 Punkten an und geht nach dem klaren 3:0 beim FC Leutkirch mit Rückenwind in dieses Spitzenspiel. Der SV Oberzell ist punktgleich, hat aber ein Spiel weniger absolviert und gewann zuletzt 3:1 beim SV Weingarten. Für die Zuschauer dürfte es ein interessantes Duell um die Tabellenführung werden. Das Hinspiel endete 1:1. ---

Heute, 15:00 Uhr FC Dostluk Friedrichshafen FC Dostluk FC Leutkirch FC Leutkirch 15:00 PUSH



Der FC Dostluk Friedrichshafen steht mit 18 Punkten auf Rang 15 und braucht dringend Zählbares. Der FC Leutkirch ist mit 14 Punkten Vorletzter, holte zuletzt beim 3:3 gegen den SV Bergatreute aber immerhin einen Punkt. Für beide Mannschaften ist das ein Spiel mit großer Bedeutung im Kampf um den Klassenerhalt. Das Hinspiel gewann der FC Dostluk Friedrichshafen mit 3:2.

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Heute, 15:00 Uhr SV Baindt SV Baindt SV Vogt SV Vogt 15:00 live PUSH



Der SV Baindt steht mit 36 Punkten auf Rang sechs und hat weiterhin Kontakt zu den Top fünf. Der SV Vogt folgt mit 28 Punkten auf Platz elf und braucht im engen Mittelfeld weitere Punkte, um nicht nach unten schauen zu müssen. Vogt wartet weiterhin auf den ersten Sieg in diesem Jahr. Das Hinspiel gewann der SV Vogt mit 1:0.

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Der VfL Brochenzell belegt mit 37 Punkten Rang fünf und befindet sich mitten im Rennen um die Verfolgerplätze hinter dem Spitzenduo. Die SGM Unterzeil/Seibranz steht mit 38 Punkten sogar noch einen Zähler davor auf Platz vier und bringt damit beste Voraussetzungen für ein direktes Duell auf Augenhöhe mit. Das Hinspiel gewann die SGM Unterzeil/Seibranz mit 3:0.

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Der SV Maierhöfen/Grünenbach steht mit 42 Punkten auf Rang drei und hat nach dem 1:1 beim SV Bergatreute weiter eine sehr gute Ausgangslage im Meisterschaftsrennen. Der TSV Tettnang ist mit 28 Punkten Dreizehnter und hat mit nur 20 Spiele noch gut Möglichkeiten sich von der Abstiegszone mit einer Serie zu lösen. Maierhöfen/Grünenbach könnte mit einem Sieg den Druck auf das Spitzenduo weiter hochhalten. Das Hinspiel endete 2:2.

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Heute, 15:00 Uhr TSG Ailingen TSG Ailingen SV Bergatreute Bergatreute 15:00 PUSH



Die TSG Ailingen steht mit 31 Punkten auf Rang sieben und hat sich mit zuletzt vier Sieg in Folgen nach oben gearbeitet. Der SV Bergatreute ist mit 28 Punkten Zwölfter und kam zuletzt zu einem 1:1 gegen den SV Maierhöfen/Grünenbach sowie davor zu einem 3:3 beim FC Leutkirch. Beide Mannschaften trennen nur drei Punkte und wollen sich im Tabellenmittelfeld stabilisieren, . Das Hinspiel gewann der SV Bergatreute mit 1:0.

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Der FV Ravensburg II steht mit 31 Punkten auf Rang acht und spielte am vergangenen Spieltag 1:1 gegen den SV Aichtetten. Der FV Bad Waldsee sammelte durch das 1:0 gegen den SV Aichstetten im Nachholspiel zuletzt drei wichtige Punkte, bleibt mit zehn Zählern aber Schlusslicht und ist auf weitere Erfolgserlebnisse angewiesen. Ravensburg II dürfe als leichte Favorti in dieses Derby gehen. Das Hinspiel gewann der FV Ravensburg II mit 2:1.

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Heute, 15:00 Uhr SV Weingarten Weingarten SV Aichstetten Aichstetten 15:00 live PUSH



Der SV Weingarten kommt nach dem 1:3 gegen den SV Oberzell mit 29 Punkten als Tabellenzehnter in dieses Heimspiel. Der SV Aichstetten holte zuletzt ein 1:1 gegen den FV Ravensburg II und steht mit 24 Punkten auf Rang 14, also deutlich näher an den gefährdeten Plätzen. Weingarten hat die bessere Ausgangslage, Aichstetten könnte jedoch mit einem Auswärtserfolg wichtige Punkte auf das rettende Ufer gut machen. Das Hinspiel gewann der SV Weingarten mit 3:0.





