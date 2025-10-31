Spitzenspiel in Erlbach, Kellerduell in Augsburg verspricht Brisanz

Der SV Erlbach, aktuell die zweitformstärkste Mannschaft der Liga, erwartet am Freitagabend den FC Pipinsried zum Heimspiel. Ein echtes Topspiel steht also bevor! – Foto: Roland Wagner

Am 17. Spieltag der Bayernliga Süd geht es sowohl im Titelrennen als auch im Tabellenkeller heiß her. Gleich mehrere Duelle versprechen Brisanz, allen voran das Verfolgerduell zwischen Erlbach und Pipinsried sowie das Kellerduell in Augsburg. Im Topspiel empfängt der SV Erlbach den FC Pipinsried. Beide Teams zählen zur Spitzengruppe der Liga und liefern sich derzeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die vorderen Plätze. Erlbach (3.) und Pipinsried (4.) trennt lediglich ein Punkt. Die Zuschauer dürfen sich auf ein intensives, temporeiches und offensiv geführtes Aufeinandertreffen zweier ambitionierter Mannschaften freuen. Tabellenführer TSV 1860 München II hat unter der Woche sein Nachholspiel erfolgreich gestaltet und damit seine Spitzenposition behauptet. Nun wartet mit dem FC Ismaning die nächste Herausforderung. Für reichlich Gesprächsstoff sorgt auch das Kellerduell zwischen Türkspor Augsburg und Türkgücü München. Nach turbulenten Tagen bei den Gästen steht mit Rainer Elfinger ein neuer Trainer an der Seitenlinie. Er soll die Mannschaft nach dem Rücktritt von Spielertrainer Ünal Tosun wieder in ruhigeres Fahrwasser führen und den drohenden zweiten Abstieg in Folge verhindern. Auch Augsburg steht mit dem Rücken zur Wand und braucht dringend Punkte, um die Abstiegsränge zu verlassen. Es ist also ein echtes „Sechs-Punkte-Spiel“, das richtungsweisend für beide Vereine werden könnte.

Lukas Lechner (Trainer SV Erlbach): "Wir haben zuletzt zwei richtig gute Spiele abgeliefert. Jetzt steht mit dem nächsten Heimspiel in Erlbach ein absolutes Topduell bevor, gegen einen Gegner, der über enorme Qualität verfügt. Nichtsdestotrotz wollen wir unseren Lauf fortsetzen und unseren Plan auf den Platz bringen. Wir freuen uns auf eine hoffentlich tolle Kulisse und einen schönen Fußballabend in Erlbach. Unser Ziel ist es natürlich, den Zuschauern ein gutes Spiel zu zeigen und weiter zu punkten." Personalsituation SV Erlbach: Bis auf die Langzeitverletzten sind alle Mann an Bord.

Roman Langer (Trainer FC Pipinsried): "Nach dem Sieg gegen Türkspor Augsburg haben wir eine richtig gute Trainingswoche hinter uns. Uns ist natürlich bewusst, dass mit Erlbach eines der Top-Teams der Liga auf uns wartet. Wir werden einen guten Mix aus Arbeit gegen den Ball und Lösungen mit dem Ball brauchen, um dort ein starkes Spiel abzuliefern. Wir freuen uns auf das letzte Freitagabendspiel des Jahres!" Personalsituation FC Pipinsried: Die Gäste vermelden keine Änderungen im Vergleich zur letzten Woche.

Christoph Dinkelbach (Spielertrainer SV Kirchanschöring): "Nach der unfreiwilligen Pause letzte Woche in Gundelfingen sind wir total heiß auf unser Heimspiel morgen Abend vor heimischer Kulisse und hoffentlich wieder mit vielen Zuschauern. Wir haben die Zeit gut genutzt, um uns optimal vorzubereiten und sind bereit für das Duell mit Schwaig. Wie immer wollen wir unseren Zuschauern einen heißen Fight bieten und alles investieren, um ein starkes Spiel abzuliefern. Von jedem Spieler erwarten wir 100 Prozent Einsatz und maximale Laufbereitschaft, denn natürlich ist es unser Ziel, die Punkte in Kirchanschöring zu behalten. Tabellarisch ist alles extrem eng beieinander, und Schwaig hat zuletzt ordentlich gepunktet - deshalb erwartet uns ein schweres Spiel gegen einen starken Aufsteiger. Wir müssen von der ersten Minute an voll da sein, mit Leidenschaft auftreten und bis zum Schluss alles investieren.“ Personalsituation SV Kirchanschöring: Manuel Omelanowsky und Maxi Reiter fallen weiterhin aus. Thorsten Nicklas ist seit dem Abschlusstraining angeschlagen, sein Einsatz entscheidet sich kurzfristig. Christian Donbeck (Trainer Sportfreunde Schwaig): "Mit Kirchanschöring erwartet uns ein sehr starkes und robustes Team. Ihre Heimstärke ist sehr beeindruckend. Wir müssen und werden uns auf eine harte Schlacht vorbereiten."

Andreas Pummer (Trainer FC Deisenhofen): "Nach den beiden erfolgreichen Spielen gegen Pipinsried und Türkgücü München wollen wir nun natürlich auch zu Hause gegen Kottern nachlegen. Uns ist bewusst, dass Kottern nach dem Trainerwechsel auf dem aufsteigenden Ast ist und derzeit extrem schwer zu bespielen ist. Dementsprechend erwarten wir eine intensive Partie, wollen unseren aktuellen Lauf aber unbedingt fortsetzen und klar auf Sieg spielen." Personalsituation FC Deisenhofen: Der Kader bleibt unverändert im Vergleich zu letzter Woche. Andreas Maier (Trainer TSV Kottern): "Mit dem FC Deisenhofen erwartet uns ein Team, welches die letzten beiden Jahre in den Top-5 der Liga abgeschlossen hat. Zudem scheinen sie langsam wieder Konstanz in ihre Leistungen zu bringen. Da gilt es ein dickes Brett zu bohren. Wir biegen jetzt auf die Zielgerade zur Winterpause ein, da werden Spiele auch aufgrund der Bedingungen und über den Willen entschieden. Wenn wir die gleiche Einstellung und das gleiche Herzblut auf den Platz bringen wie beim Heimsieg letzte Woche gegen Ismaning, dann können wir auch aus Deisenhofen Zählbares mitnehmen." Personalsituation TSV Kottern: Aufgrund einer Krankheitswelle unter der Woche wird sich der Spieltagskader erst am Samstag final ergeben.

Servet Bozdag (Trainer Türkspor Augsburg): "Die Tabelle lügt nicht, beide Mannschaften brauchen die drei Punkte und werden auf Sieg spielen. Wenn wir die Punkte in Augsburg behalten, haben wir wieder eine gute Ausgangssituation. Wir werden hochkonzentriert auftreten und alles daransetzen, am Ende als Sieger vom Platz zu gehen.“ Personalsituation Türkspor Augsburg: Die Personalsituation bleibt aufgrund einer Grippewelle zusätzlich zu den verletzten Spielern angespannt. Rainer Elfinger (Trainer Türkgücü München): "Türkspor Augsburg hat vor allem in der Offensive seine Stärken, sie können jederzeit gefährlich werden. Es ist das Duell zwischen dem Letzten und dem Vorletzten, und am Ende werden wohl Kleinigkeiten entscheiden, wer das Spiel gewinnt. Wir wollen das Momentum auf unsere Seite ziehen, unsere Mentalität auf den Platz bringen und uns voll reinhauen, um in diesem Duell die drei Punkte zu holen.“

Christoph Rech (Trainer TSV Landsberg): "Das letzte Spiel der Hinrunde steht an und wir gehen selbstbewusst in die Partie. Gundelfingen hat eine richtig gute Halbserie gespielt, eine sehr stabile Mannschaft, die nach zwei spielfreien Wochenenden sicherlich ausgeruht und gut vorbereitet nach Landsberg kommt. Ich erwarte eine Mannschaft, die alles reinhauen wird und hochmotiviert auftritt. Wir möchten das Spiel natürlich gewinnen, ich erwarte von meinen Jungs, dass wir mit Ball gute Lösungen finden und auch bereit sind, gegen den Ball zu arbeiten, wie wir es in Heimstetten gemacht haben." Personalsituation TSV Landsberg: Die Hausherrn vermelden keine Änderungen im Vergleich zu letzter Woche. Thomas Rudolph (Trainer FC Gundelfingen): „Nach der zweiwöchigen Pause freuen wir uns natürlich darauf, endlich wieder auf dem Platz zu stehen. Uns erwartet ein absoluter Top-Gegner, dennoch gehen wir die Partie mit großer Vorfreude und Zuversicht an. Die Mannschaft ist gut erholt, wirkt frisch und motiviert. Wir sind guter Dinge und hoffen, ein starkes Spiel abliefern zu können.“ Personalsituation FC Gundelfingen: Michi Singer, Neo Fähnle und Leon Sailer fallen definitiv aus.

Rainer Elfinger soll Türkgücü München aus dem Tabellenkeller führen. Am Samstag wartet das Kellerduell gegen Türkspor Augsburg. – Foto: Mike Sigl

Daniel Kerscher (Trainer TSV Nördlingen): "Geretsried ist als Aufsteiger richtig gut in der Liga angekommen – eine spielstarke Mannschaft mit viel Qualität in der Offensive. Für uns wird das sicherlich keine leichte Aufgabe, aber wir bauen auf unsere Heimstärke und natürlich auch auf unsere eigene Offensivpower. Das Spiel gegen 1860 hat uns personell einiges abverlangt. Hakki Yildiz hat sich in München die Nase gebrochen, Simon Gruber und Jens Schüler kämpfen mit Problemen am Bänderapparat. Bei Schüler wird es wohl gehen, bei Gruber entscheidet sich ein Einsatz erst nach dem Abschlusstraining. Zudem haben wir aktuell einige Krankheitsfälle im Team, was sich hoffentlich bis Samstag legt – das geht ja momentan überall herum. Trotz der schwierigen Personalsituation blicken wir zuversichtlich auf das Heimspiel.“ Daniel Dittmann (Trainer TuS Geretsried): "Wir sind jetzt natürlich mitten in einer englischen Woche. Mit dem Spiel gegen Sechzig sind wir teilweise zufrieden, gleichzeitig aber auch unzufrieden damit, dass wir aus unserer Spielkontrolle und Anlage zu wenige klare Torchancen herausgespielt haben. Das ist ein Punkt, an dem wir definitiv ansetzen und uns verbessern müssen. Natürlich können wir einordnen, dass wir gegen einen sehr guten Gegner gespielt haben, dennoch erwarten wir von uns mehr Konsequenz in der Offensive. Jetzt richten wir den Blick auf das wichtige Duell in Nördlingen. Uns erwartet ein Gegner, der sehr erfahren ist und gut im Spiel gegen den Ball arbeitet. Nördlingen verfügt über zwei Stürmer mit hoher Qualität und versteht es, im Pressing gezielt Druck aufzubauen. Wir müssen entsprechend gut verteidigen, wachsam bleiben und uns auf ein kampfbetontes Spiel einstellen. In Nördlingen wird es sicher kein fußballerischer Leckerbissen, es wird viele Zweikämpfe und intensive Duelle geben. Entscheidend wird sein, dass wir die Atmosphäre annehmen, mental und körperlich voll da sind und mit unserer eigenen Spielweise versuchen, dieses wichtige Spiel zu gewinnen. Tabellarisch hätte ein Sieg natürlich großen Mehrwert für uns, mit dieser Motivation gehen wir in die Partie.“ Sonntag

