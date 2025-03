Spitzenspiel in Erlangen, Abstiegsduell in Trogen

Die Landesliga Nordost biegt auf die Zielgerade der Saison ein. Tabellenführer SC Großschwarzenlohe muss beim drittplatzierten FSV Erlangen-Bruck bestehen, während der SV Buckenhofen gegen den SC 04 Schwabach seine Aufstiegschancen wahren will. Auch im Tabellenkeller geht es um wichtige Punkte: Schlusslicht 1. FC Trogen trifft im direkten Duell auf den TSV 1860 Weißenburg.

Das Topspiel des Spieltags: Der Dritte empfängt den Ersten. Großschwarzenlohe will mit einem Auswärtssieg einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft machen. Erlangen-Bruck hat jedoch eine starke Heimbilanz und könnte mit einem Erfolg noch einmal ins Aufstiegsrennen eingreifen. Das Hinspiel gewann der Tabellenführer mit 2:0.

Beide Teams stecken im unteren Tabellendrittel fest und benötigen dringend Punkte. Mitterteich hat zuletzt oft Remis gespielt und will gegen das Schlusslicht der Liga einen Dreier holen. Baiersdorf hingegen muss auswärts nachlegen, um nicht weiter an Boden im Abstiegskampf zu verlieren. Im Hinspiel siegte Baiersdorf mit 2:0.

Nach der deutlichen 0:4-Hinspielniederlage hat Stadeln noch eine Rechnung mit Feucht offen. Der FSV will seine starke Saison mit einem weiteren Heimsieg krönen. Feucht kämpft um den Klassenerhalt und könnte mit einem Auswärtserfolg einen wichtigen Schritt machen. Die Gäste müssen jedoch ihre Defensivprobleme in den Griff bekommen.

Der Tabellen-17. trifft auf den Tabellenachten. Schwaig braucht dringend Punkte, um die Abstiegsplätze zu verlassen. Nürnberg-Buch hingegen will seine Position im oberen Mittelfeld festigen und hat auswärts bereits mehrfach überzeugt. Das Hinspiel endete in einem wilden 3:3.

Gutenstetten hat sich in der ersten Landesliga-Saison gut etabliert und möchte nun auch Forchheim hinter sich lassen. Die Gäste kämpfen um einen einstelligen Tabellenplatz und benötigen jeden Punkt. Im Hinspiel trennten sich beide Teams in einem torreichen Duell 3:3. Die Zuschauer dürfen sich auf eine unterhaltsame Partie freuen.

So., 23.03.2025, 13:00 Uhr

Abstiegskampf pur: Der Tabellenletzte empfängt den Elften. Trogen hat nur zwölf Punkte auf dem Konto und braucht dringend einen Heimsieg. Weißenburg ist auswärts nicht immer sattelfest, geht aber als Favorit in die Partie. Das Hinspiel gewann der TSV mit 3:1.

So., 23.03.2025, 14:00 Uhr

So., 23.03.2025, 15:00 Uhr

Buckenhofen will mit einem Sieg gegen Schwabach die Aufstiegschancen wahren. Die Gäste könnten mit einem Erfolg noch einmal ins obere Tabellendrittel springen. Beide Teams verfügen über torgefährliche Offensivreihen, was ein unterhaltsames Spiel verspricht. Das Hinspiel gewann Buckenhofen knapp mit 2:1.

So., 23.03.2025, 15:00 Uhr

--------------------------------------

SV Lauterhofen – SV Unterreichenbach (So., 15:00 Uhr)

Lauterhofen hat sich in den vergangenen Wochen stabilisiert und möchte sich weiter von den Abstiegsplätzen absetzen. Unterreichenbach hingegen steht unter Druck und muss in Lauterhofen punkten, um nicht tiefer in den Tabellenkeller zu rutschen. Das Hinspiel endete 1:1. Ein kampfbetontes Spiel ist zu erwarten.