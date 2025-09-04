Spitzenspiel in Eppingen

Zum zweiten Mal in Folge heißt es für den VfB Eppingen Erster gegen Zweiter. Diesmal gehen die Eppinger allerdings als "Verfolger" ins Spitzenspiel. Lediglich auf Grund der mehrgeschossenen Tore hat die TSG Weinheim derzeit die Nase vorne. Unter der Woche sorgte Weinheim mit einem furiosen 4:4 gegen Ziegelhausen für Aufsehen.

Mit dem VfB Bretten und dem TSV Reichenbach treffen am kommenden Wochenende zwei mittelbadische Teams aufeinander. Vor allem der Aufsteiger aus Reichenbach tut sich derzeit noch sehr schwer in der höchsten Spielklasse Badens. Lediglich in einer der vier bisherigen Partien bejubelte der TSV einen eigenen Torerfolg und steht entsprechend bei einem mageren Punkt.

Lediglich in einer der bisher gespielten Partien ging die DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal als Verlierer vom Platz. Selbiges trifft auch auf GU Pforzheim zu. Die Pforzheimer konnten allerdings ihre restlichen Spiele allesamt gewinnen und sind den Spitzenteams daher dicht auf den Fersen.

Auch der 1.FC Bruchsal tat sich gegen den Heidelberger Aufsteiger aus Ziegelhausen sehr schwer und kam damit nicht über einen Remis hinaus. Trotz der für Bruchsaler Verhältnisse bisher mageren Punkteausbeute sind die Rollen für das kommende Wochenende klar verteilt. Gommersdorf steht nach wie vor bei null Punkten und damit am unteren Tabellenende.

Mit dem FC-Astoria Walldorf II und dem SV Waldhof Mannheim II treffen die beiden Zweitvertretungen der Verbandsliga Nordbaden aufeinander. In den ersten Spielen wussten vor allem die Mannheimer zu überzeugen und konnten alle ihrer drei gespielten Partien für sich entscheiden. Walldorf hingegen ging nur einmal als Sieger vom Platz.

Der 1.FC Mühlhausen sorgte am vergangenen Wochenende für ein dickes Ausrufezeichen und lies dem FC Zuzenhausen im Derby nicht den Hauch einer Chance (4:0). Am Samstag geht es auswärts gegen den SV Spielberg. Der SVS zeichnet sich bis dato vor allem durch sehr disziplinierte Defensivarbeit aus. Mühlhausen hingegen stellt die treffsicherste Offensive.

Langsam gerät der FC Zuzenhausen unter Zugzwang. Gerade einmal zwei Zähler stehen nach dem Saisonstart zu Buche. Damit belegt der FCZ aktuell und Platz 13 und findet sich damit in einer Tabellenregion wieder, die er in den vergangenen Jahren nur in der Oberliga kannte. Mit der SG Kirchheim ist am Wochenende ein weiterer sehr unangenehmer Gegner zu Gast.

Sa., 06.09.2025, 15:30 Uhr SpVgg Neckarelz Neckarelz FV Fortuna Heddesheim Heddesheim 15:30 PUSH