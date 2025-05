Spitzenspiel in Einum, Abstiegskampf in Holenberg

Die Bezirksliga Hannover 4 biegt langsam auf die Zielgerade ein, und der 27. Spieltag verspricht sowohl im Titelrennen als auch im Tabellenkeller richtungsweisende Begegnungen. Vor allem in Einum und Holenberg stehen die Zeichen auf Entscheidung.

Im Kellerduell treffen zwei Mannschaften aufeinander, deren Saison bislang alles andere als zufriedenstellend verlief. Holenberg kann mit einem Heimsieg zumindest vorübergehend wieder Hoffnung schöpfen. Concordia hingegen reist mit der Hypothek von 82 Gegentoren an und dürfte auch in diesem Spiel primär mit Schadensbegrenzung beschäftigt sein.

Almstedt befindet sich nach dem Kantersieg in Hildesheim im Aufwind. Gegen das defensiv meist gut organisierte Harsum wird jedoch ein geduldiger Spielaufbau gefragt sein. Die Gastgeber könnten mit einem Dreier den vierten Tabellenplatz festigen und ihre gute Rückrunde bestätigen.

Neuhof will im Heimspiel gegen die abstiegsbedrohte Reserve aus Pattensen den Anschluss an das Spitzenduo halten. Die Gäste präsentierten sich zuletzt offensiv gefährlich, kassierten jedoch zu viele Gegentreffer. Ein Punktgewinn wäre für Pattensen ein Erfolg – für Neuhof ist ein Sieg Pflicht.

Giesen blieb zuletzt zwar ungeschlagen, ließ aber durch das Remis in Pattensen zwei Zähler liegen. Gegen Sarstedt, das sich in einer schwierigen Phase befindet, zählt nur ein Sieg, um im engen Verfolgerfeld nicht den Anschluss zu verlieren.

In Himmelsthür kommt es zum brisanten Duell zweier Teams mit Ambitionen. Die Hausherren brauchen Punkte für den Anschluss an die Top 5, Alfeld hingegen will den Druck auf Ochtersum aufrechterhalten. Vieles wird von der Tagesform und der Chancenverwertung abhängen.