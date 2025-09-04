Spitzenspiel in Ehmen, Jahn und Brome im Duell um die rote Laterne

Der 5. Spieltag verspricht Spannung an der Tabellenspitze und im Tabellenkeller. Während Ehmen, Isenbüttel und Hillerse ihre weiße Weste verteidigen wollen, kämpfen Brome und Wendschott um die ersten Punkte.

Fallersleben verlor zuletzt knapp in Hankensbüttel und sucht noch nach Konstanz. Reislingen steht mit vier Punkten aus drei Spielen im unterm Mittelfeld. Beide Teams wollen sich aus dem unteren Tabellenbereich lösen. Ein Sieg würde vor allem für den Aufsteiger aus Fallersleben ein wichtiges Signal bedeuten.

Der Spitzenreiter setzte sich am vergangenen Wochenende souverän mit 3:0 in Brome durch und unterstrich seine Titelambitionen. Hankensbüttel kam nach einem 2:1-Erfolg über Aufsteiger Fallersleben ebenfalls mit Rückenwind aus dem vierten Spieltag. Mit zehn Punkten aus vier Spielen will Ehmen die Spitze behaupten, während der HSV den Sprung in die Top 3 anpeilt. Beide Offensivreihen zählen bislang zu den treffsichersten der Liga.

Wilsche-Neubokel unterlag in Hillerse klar mit 0:4 und hat weiter nur einen Zähler auf dem Konto. Lupo II feierte einen ungefährdeten 5:0-Erfolg über TV Jahn Wolfsburg und bleibt ungeschlagen. Auf dem Papier ist der Favorit klar verteilt. Für den VfR geht es darum, die Defensive zu stabilisieren, um nicht früh den Anschluss zu verlieren.

Beide Teams warten noch auf den ersten Zähler und kassierten zuletzt jeweils deutliche Niederlagen. TV Jahn unterlag bei Lupo Martini II mit 0:5, Brome musste sich Ehmen mit 0:3 geschlagen geben. Das Duell im Tabellenkeller ist für beide bereits ein frühes Schlüsselspiel im Abstiegskampf. Wer verliert, läuft Gefahr, den Anschluss schon früh zu verlieren.

SV Gifhorn (7.) – TSV Hillerse (3.) Gifhorn musste sich in Isenbüttel mit 2:4 geschlagen geben und kassierte die erste Saisonniederlage. Hillerse untermauerte mit einem 4:0 gegen Wilsche-Neubokel seine Ambitionen. Beide Teams haben bislang überzeugend gespielt, doch Gifhorn braucht einen Sieg, um den Abstand zur Spitze nicht anwachsen zu lassen. Hillerse hingegen könnte mit einem weiteren Erfolg die perfekte Serie fortsetzen.

FC Schwülper (10.) – MTV Isenbüttel (2.) Aufsteiger Schwülper erkämpfte sich am Mittwoch ein 2:2 beim TSV Hehlingen. Isenbüttel blieb auch gegen Gifhorn mit 4:2 siegreich und zeigt eine makellose Bilanz mit 17:3 Toren. Der Favorit reist mit breiter Brust an. Ein Punktgewinn wäre für den Neuling ein Achtungserfolg.

WSV Wendschott (14.) – TSV Hehlingen (11.) Wendschott unterlag am vergangenen Wochenende deutlich mit 1:4 in Wahrenholz und bleibt punktlos. Hehlingen teilte sich unter der Woche beim 2:2 gegen Schwülper die Zähler. Für den WSV wird die Partie zum frühen Charaktertest, will man den unteren Plätzen entkommen. Hehlingen möchte sich hingegen endgültig im Mittelfeld etablieren.