Spitzenspiel in Ehmen – Duell im Mittelfeld: Hehlingen gegen Lupo II

Am kommenden Sonntag steht in der Bezirksliga Braunschweig 1 ein richtungsweisender Spieltag an. Während Tabellenführer MTV Gifhorn gegen Wahrenholz seine Dominanz untermauern will, kommt es in Ehmen zum Verfolgerduell mit Isenbüttel. Zudem kämpfen Teams aus dem Tabellenkeller um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Ein Überblick über alle Partien.