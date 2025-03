Spitzenspiel in Düren, Absteigerduell in Teveren

So., 23.03.2025, 15:30 Uhr

Das Duell zwischen Germania Teveren (12., 16 Punkte) und BC Viktoria Glesch-Paffendorf (11., 17 Punkte) ist ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel im Abstiegskampf. Beide Mannschaften sind nur knapp über der Abstiegszone und könnten sich mit einem Sieg etwas Luft verschaffen.

Glesch-Paffendorfs Trainer Marc Diamante sieht seine Mannschaft jedoch vor einer enormen Herausforderung:

"Wir spielen das dritte Spiel in sieben Tagen, auf dem dritten unterschiedlichen Belag und dem dritten unterschiedlich großen Feld. Erst normale Platzverhältnisse, dann eine sehr eigenartige Asche mit Straßenlaternen am Spielfeldrand, und jetzt ein sehr großer Rasenplatz in Teveren – das ist alles andere als optimal."

Hinzu kommt, dass das Team weiter personelle Probleme hat und einige Spieler aufgrund der Belastung und des Ramadans fraglich sind. Die endgültige Kaderzusammensetzung entscheidet sich erst kurzfristig. Trotz der schwierigen Bedingungen ist die Zielsetzung klar:

"Wir wollen unbedingt punkten. Wir wissen, dass es extrem schwierig wird, aber wir wollen mindestens einen Zähler mitnehmen."

Teverens Trainer Sebastian Wirtz erwartet ebenfalls eine enge Partie:

"Wir haben Glesch-Paffendorf zweimal beobachtet und wissen um ihre Stärken. Sie spielen sehr kompakt und schalten schnell um. Wir haben eine klare taktische Vorgabe und wollen das Spiel wie jedes andere auch angehen."

Für beide Teams geht es um viel – der Gewinner könnte sich vorerst etwas aus der Abstiegszone befreien.