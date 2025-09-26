Spitzenspiel in Donzdorf – Frickenhausen gastiert bei Jesingen

Am sechsten Spieltag der Bezirksliga Neckar/Fils geht es um viel. Donzdorf empfängt mit Ebersbach/Fils einen direkten Verfolger, Frickenhausen reist zum Tabellenvierzehnten Jesingen. Während oben die Weichen im Titelkampf gestellt werden, herrscht unten im Keller Alarmstimmung: Berkheim, Plochingen und Geislingen II stehen schon früh unter Zugzwang.

Esslingen und Türkspor stehen punktgleich mit sechs Zählern im Tabellenmittelfeld. Beide Teams suchen nach Konstanz: Esslingen ist oftmals Garant für spektakuläre Spiele, aber auch Türkspor schießt viele Tore, ist aber in der Defensive anfällig. Dieses Duell verspricht viele Chancen und könnte für den Sieger den Sprung in die obere Tabellenhälfte bedeuten.

Für Jesingen ist es ein Spiel gegen die Übermacht. Mit drei Punkten aus fünf Partien stehen die Gastgeber auf Rang vierzehn und haben die zweitschwächste Defensive der Liga. Frickenhausen dagegen ist ungeschlagen, mit dreizehn Punkten Zweiter und will seine starke Serie fortsetzen. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine Überraschung, doch Jesingen hat die Chance, gegen ein Topteam für einen Befreiungsschlag zu sorgen.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr TSG Salach TSG Salach TSV Berkheim TSV Berkheim 15:00 PUSH

Salach hat sich mit neun Punkten aus fünf Spielen im Mittelfeld festgesetzt. Nach dem Kantersieg bei Türkspor ist das Selbstvertrauen groß. Berkheim dagegen steht mit drei Punkten auf Rang dreizehn und braucht dringend weitere Erfolge, um sich vom Tabellenende zu lösen. Alles spricht für die Gastgeber, doch Berkheim reist mit Rückenwind nach dem ersten Saisonsieg an. ---

Geislingen II hat bislang alle fünf Spiele verloren und mit 23 Gegentoren die anfälligste Abwehr der Liga. Weilheim/Teck dagegen hat sechs Punkte gesammelt und will im Auswärtsspiel nachlegen, um nicht in den Tabellenkeller zu rutschen. Für Geislingen II ist es schon ein Schlüsselspiel: Nur ein Erfolg könnte neue Hoffnung im Abstiegskampf bringen. ---

Oberboihingen steckt mit vier Punkten im unteren Drittel und musste im vergangenen Spiel wieder einen Dämpfer hinnehmen. Heiningen hat nach der Niederlage gegen Donzdorf etwas an Boden verloren, bleibt aber mit zehn Punkten ein Titelanwärter. Die Gäste müssen punkten, um nicht den Anschluss an die Spitze zu verlieren. Oberboihingen dagegen hofft auf eine Überraschung vor eigenem Publikum. ---

Hier trifft der Spitzenreiter auf den Tabellendritten. Donzdorf ist nach fünf Spielen ungeschlagen und hat die zweitbeste Defensive und Offensive der Liga. Ebersbach/Fils überzeugt mit einer fast makellosen Bilanz und der zweitbesten Abwehr der Liga. Ein Spiel, in dem Kleinigkeiten entscheiden werden – und das den Kampf um die Spitze maßgeblich beeinflussen dürfte. ---

Plochingen steckt mit einem Punkt tief im Tabellenkeller und wartet weiterhin auf den ersten Sieg der Saison. Der Aufsteiger aus Denkendorf hat bereits neun Zähler auf dem Konto und sich im Mittelfeld etabliert. Die Favoritenrolle liegt klar bei den Gästen, doch für Plochingen ist dieses Heimspiel von Bedeutung – nur ein Erfolg könnte neue Hoffnung im Abstiegskampf wecken. ---

Faurndau mischt als Aufsteiger mit zehn Punkten sensationell oben mit. Kirchheim/Teck liegt mit zwölf Zählern knapp davor und will nach vier Siegen aus fünf Spielen den Druck auf die Spitze hochhalten. Beide Teams setzen auf Offensivkraft, die Zuschauer dürfen sich auf ein torreiches Duell zweier formstarker Mannschaften freuen.

