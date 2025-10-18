Spitzenspiel in der Wundertüten-Liga

Weinsheim. Das Formulieren der Saisonziele im Sommer dürfte der SG Weinsheim und der TSG Planig leicht gefallen sein. Einfach den Vorsatz aus der vorherigen Spielzeit kopieren und für dieses Jahr neu einfügen. Nur mit der – vermutlich internen – Ergänzung, dass es in diesem Jahr dann doch bitte mit dem Aufstieg klappen soll. Und bisher zeigen sich beide Teams tatsächlich in bestechender Form. Zu prognostizieren, wer es am Ende nach oben schafft, ist zwar unmöglich. Einen Fingerzeig könnte allerdings das Topspiel zwischen den beiden Mannschaften am Sonntag (15.30 Uhr/Live im Stream der AZ) liefern .

"Vorfreude pur", so fasst Planig-Coach Christoph Schenk seine Gefühlslage vor dem Kracher zusammen, "die Spitzenspiele sind die schönsten Spiele. Wir sind heiß." Und auch Andy Baumgartner von der SG Weinsheim und seine Jungs haben Bock. "Wir gehen mit Selbstvertrauen rein in das Spiel.

Weinsheim hat zusammen mit Fürfeld die beste Defensive

Selbstvertrauen, das sich sein Team über Monate hinweg aufgebaut hat: "Es gab eigentlich schon seit einem Jahr kein Spiel mehr, in dem wir nicht in der Lage gewesen wären, zu gewinnen", sagt Baumgartner. Ein Grund dafür ist die Fehlerkultur in seiner Mannschaft. "Wir schauen uns die Fehler an und sprechen auch alles offen an." Das fruchtet. Vorne stellt Weinsheim die zweitbeste Offensive der Liga, hinten gemeinsam mit Fürfeld die beste Defensive.

Planig-Coach weiß: "Wir haben viele gute Jungs"

Und dennoch ist der Respekt vor Planig groß. "Individuell ist das mit der stärkste Kader", sagt Baumgartner, "gerade in der Offensive haben die ein paar echte Einzelkönner." Hört TSG-Coach Schenk bestimmt gerne, doch für ihn steht das Kollektiv im Vordergrund. "Wir wollen den Ball haben. Wir wollen offensiven Fußball spielen." Auch wenn es gegen Weinsheim schwierig werde, zu Torchancen zu kommen, vertraut Schenk seinem Team: "Wir haben einfach viele gute Jungs."

Die Liga ist eine Wundertüte

Topteam gegen Topteam also. Mit einem Sieg hält sich Weinsheim die TSG vom Hals und kann sich etwas vom Gegner absetzen. Bei einer Niederlage könnte es plötzlich eine geteilte Tabellenspitze geben – eine dreigeteilte. Denn auch Winzenheim mischt oben noch mit. Eine wirklich „unprognostizierbare“ Liga also. Andy Baumgartner bringt es auf den Punkt: "Sie ist eine Wundertüte."





