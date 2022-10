Spitzenspiel in der Kreisliga A2

Nachdem man vergangene Woche durch eine hervorragende Mannschaftsleistung drei Punkte aus Althütte entführen konnte, empfängt der FC Welzheim 06 nun den ehemaligen Bezirksligisten VfR Murrhardt an der Tannwiese. Dieser war ebenfalls furios in die Saison gestartet, konnte in der Zwischenzeit aber nicht mehr an die Leistungen der ersten Partien anknüpfen. Am letzten Spieltag glückte den Murrhardtern nach kleiner Ergebniskrise ein 4:0 Heimsieg über die SKG Erbstetten, wodurch man die Formkurve vor dem Topspiel in Welzheim ein wenig korrigieren konnte. Derzeit trennen beide Mannschaften drei Zähler, weswegen sich zweifelsfrei ein hochinteressantes Spiel erwarten lässt, in dem der Tabellenführer den Platz an der Sonne verteidigen möchte, während der Verfolger alles daran setzten wird, die Lücke zu schließen.

Mittelfeldspieler Kevin Kröning blickt mit Zuversicht auf die anstehende Partie: „Nach dem Derbysieg in Althütte wollen wir die Euphorie und das Feuer der vergangenen Woche mit in die nächste Begegnung gegen den VfR Murrhardt nehmen und zeigen, dass wir zurecht an der Spitze stehen. Jeder soll wissen, dass es in Welzheim sehr schwierig werden wird, Punkte mitzunehmen.„