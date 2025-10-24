Spitzenspiel in der Hänsch Arena

– Foto: Manni Hermes

Am Samstag (25. Oktober, 14 Uhr) empfängt der SV Meppen II den SV Atlas Delmenhorst zum 12. Spieltag der Oberliga Niedersachsen in der Hänsch Arena. Die Partie verspricht Spannung, denn beide Teams trennen in der Tabelle lediglich drei Punkte. Mit einem Sieg könnte der SVM II nach Zählern mit dem Aufstiegsanwärter gleichziehen.

Die bisherigen Duelle zwischen beiden Mannschaften waren stets hart umkämpft. Viermal standen sich Meppen II und Atlas bislang gegenüber – jeweils mit zwei Siegen pro Team. Auffällig dabei: Noch nie konnte eine der beiden Mannschaften das Heimspiel für sich entscheiden. Beim letzten Aufeinandertreffen im April siegte Atlas in Meppen mit 2:0. Der SVM spielte nach einer Gelb-Roten Karte rund 20 Minuten in Unterzahl.

Während der SV Atlas in dieser Saison erneut zu den Aufstiegsfavoriten zählt, präsentiert sich auch die Meppener U23 bislang in starker Verfassung. Nach elf Spieltagen rangiert das Team von Trainer Carsten Stammermann mit 18 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz. Fünf Siege, drei Unentschieden und drei Niederlagen ergeben eine positive Bilanz, auch das Torverhältnis von 18:13 fällt ausgeglichen aus. Die Gäste aus Delmenhorst liegen mit einem Spiel weniger und 21 Punkten auf Rang zwei. Nach einer durchwachsenen Vorsaison, die erst durch eine starke Rückrunde und den Pokalerfolg gerettet wurde, hat sich das Team von Trainer Key Riebau stabilisiert. Im DFB-Pokal überzeugte Atlas zudem mit einem knappen 2:3 gegen Borussia Mönchengladbach.