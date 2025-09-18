Spitzenspiel in der Bezirksliga: Ramlingen II reist zum Derby nach Bur

Am Sonntag (15 Uhr) steigt das bislang bedeutendste Spiel der Bezirksliga Hannover 2: Tabellenführer SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II gastiert beim Zweitplatzierten TSV Burgdorf. Beide Teams sind stark in die Saison gestartet und trennen aktuell nur drei Punkte. Für Ramlingens Trainer Darijan Vlaski ist klar: „Es geht um drei Punkte – nicht mehr, nicht weniger.“ Doch im Umfeld dürfte der symbolische Wert des Derbys ungleich höher eingeschätzt werden.
Ramlingen II hat sechs der ersten sieben Spiele gewonnen, ist ungeschlagen und stellt mit nur fünf Gegentoren die mit Abstand beste Defensive der Liga. Zuletzt setzte sich die Mannschaft bei der SpVgg Niedersachsen Döhren mit 2:1 durch – auch ohne Trainer Vlaski an der Seitenlinie. Die Mannschaft zeigte sich defensiv stabil und offensiv effizient.
Burgdorf reist mit ebenfalls breiter Brust in das Derby. Das Team von Trainer Alexander Kiene gewann am vergangenen Spieltag mit 3:0 beim starken TuS Davenstedt – Alexander Kamerer schnürte dabei einen Doppelpack. Insgesamt hat Burgdorf fünf seiner sieben Spiele gewonnen, sich mit starken Leistungen bis auf Platz zwei vorgeschoben und sich laut Vlaski „diesen Platz verdient“.
Vlaski: „Wollen unsere Serie fortsetzen“
Die Vorfreude auf das Nachbarschaftsduell ist groß. „Beide Mannschaften kennen sich gut, wissen um die Stärken und Schwächen des anderen“, sagt Vlaski. Gerade die Erfahrung und körperliche Präsenz der Burgdorfer sei nicht zu unterschätzen. „Sie kommen über die Füße“, so Vlaski – es werde ein intensives Spiel erwartet.
Ramlingen will seine beeindruckende Serie weiter ausbauen. Der Plan ist klar: „Wir wollen die Schwächen aufdecken und sie für uns nutzen.“ Dass sein Team über das spielerische Potenzial verfügt, hat es in den Vorwochen immer wieder bewiesen. Nun gilt es, auch im Spitzenspiel kühlen Kopf und klare Struktur zu bewahren.
Ausblick
Ein Derby, ein Topspiel, zwei formstarke Teams – der achte Spieltag der Bezirksliga Hannover 2 verspricht Spannung pur. Ramlingen kann mit einem Sieg einen ersten kleinen Abstand aufbauen, Burgdorf mit einem Heimerfolg an die Spitze springen. Es ist ein Spiel mit vielen Geschichten – auch wenn, wie Vlaski betont, „am Ende nur drei Punkte vergeben werden“.