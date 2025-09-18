– Foto: Alexander Rabe

Spitzenspiel in der Bezirksliga: Ramlingen II reist zum Derby nach Bur Erster gegen Zweiter – Vlaski erwartet „Duell auf Augenhöhe“ – Beide Teams mit beeindruckender Form Verlinkte Inhalte BZL Hannover St. 2 SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II TSV Burgdorf

Am Sonntag (15 Uhr) steigt das bislang bedeutendste Spiel der Bezirksliga Hannover 2: Tabellenführer SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II gastiert beim Zweitplatzierten TSV Burgdorf. Beide Teams sind stark in die Saison gestartet und trennen aktuell nur drei Punkte. Für Ramlingens Trainer Darijan Vlaski ist klar: „Es geht um drei Punkte – nicht mehr, nicht weniger.“ Doch im Umfeld dürfte der symbolische Wert des Derbys ungleich höher eingeschätzt werden.

Ramlingen II hat sechs der ersten sieben Spiele gewonnen, ist ungeschlagen und stellt mit nur fünf Gegentoren die mit Abstand beste Defensive der Liga. Zuletzt setzte sich die Mannschaft bei der SpVgg Niedersachsen Döhren mit 2:1 durch – auch ohne Trainer Vlaski an der Seitenlinie. Die Mannschaft zeigte sich defensiv stabil und offensiv effizient. Burgdorf reist mit ebenfalls breiter Brust in das Derby. Das Team von Trainer Alexander Kiene gewann am vergangenen Spieltag mit 3:0 beim starken TuS Davenstedt – Alexander Kamerer schnürte dabei einen Doppelpack. Insgesamt hat Burgdorf fünf seiner sieben Spiele gewonnen, sich mit starken Leistungen bis auf Platz zwei vorgeschoben und sich laut Vlaski „diesen Platz verdient“.

Vlaski: „Wollen unsere Serie fortsetzen“ Die Vorfreude auf das Nachbarschaftsduell ist groß. „Beide Mannschaften kennen sich gut, wissen um die Stärken und Schwächen des anderen“, sagt Vlaski. Gerade die Erfahrung und körperliche Präsenz der Burgdorfer sei nicht zu unterschätzen. „Sie kommen über die Füße“, so Vlaski – es werde ein intensives Spiel erwartet.