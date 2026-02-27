 2026-02-20T12:29:42.904Z

Spitzenspiel in Deißlingen, Straßberg empfängt Winzeln

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Die Übersicht der Spiele des 20. Spieltags 

Am 20. Spieltag der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern greifen nun wieder alle Mannschaften nach der Winterpause ins Geschehen ein. Tabellenführer SGM Deißlingen/Lauffen muss beim drittplatzierten SV Dotternhausen bestehen, während Verfolger TSV Straßberg 1903 gegen den SV Winzeln antritt. Im Mittelfeld kämpfen mehrere Teams um Stabilität, darunter der TSV Frommern und die SG FC Hardt/ Lauterbach. Im Tabellenkeller stehen vor allem der SV Wurmlingen und der FV Rot-Weiß Ebingen 2006 unter Druck.

---

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Frommern
TSV FrommernFrommern
SGM Bösingen II/Beffendorf
SGM Bösingen II/BeffendorfSGM Bösingen II/Beffendorf II
15:00

Der TSV Frommern belegt mit 24 Punkten Rang neun, ist aber nur einen Punkt von der Abstiegszone entfernt. Im Nachholspiel am vergangenen Wochenende gab es ein 1:1 gegen Bubsheim. Die SGM Bösingen II/Beffendorf II steht mit 20 Punkten auf Platz 14 und braucht Zähler, um den Abstand zum rettenden Ufer zu verringern. Für beide Teams ist es ein wichtiges Spiel, um sich weiter Punkt für den Klassenerhalt zu sammeln. Das Hinspiel gewann Frommer auswärts mit 2:1.
---

Der FC Hechingen steht mit 23 Punkten auf Rang 13 und möchte mit einem Dreier den Abstiegsplatz verlassen. Die SG FC Hardt / Lauterbach belegt mit 31 Punkten Platz sechs und kann mit einem Sieg den Anschluss an die Spitzengruppe halten. Der FC Hechingen gewann das Hinspiel mit 1:0.
---

Morgen, 15:00 Uhr
SG Schramberg / SV Sulgen
SG Schramberg / SV Sulgen SG Schramberg
TSV Trillfingen
TSV TrillfingenTrillfingen
15:00

Die SG Schramberg/SV Sulgen steht mit 13 Punkten auf Rang 16 und und benötigt dringend Zähler, um den Abstand zu den Nichtabstiegsplätzen zu verkürzen . Der TSV Trillfingen reist als Achter mit 26 Punkten an und kann sich mit einem Auswärtserfolg weiter im gesicherten Mittelfeld etablieren. Die Ausgangslage spricht tabellarisch für die Gäste, die auch über das deutlich bessere Torverhältnis verfügen. Das Hinspiel konnte TSV Trillfingen mit 7:0 klar für sich entscheiden.
---

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
FC Grosselfingen
FC GrosselfingenGrosself.
SGM SV Gruol / SV Erlaheim
SGM SV Gruol / SV ErlaheimSGM SV Gruol / SV Erlaheim
15:00live

Der FC Grosselfingen rangiert mit 23 Punkten auf Platz zwölf und belegt den Relegationsplatz. Die SGM SV Gruol / SV Erlaheim dagegen steht mit 33 Punkten auf Rang vier und gehört weiterhin zu den Mannschaften mit Kontakt zur Spitzengruppe. Für die Gäste bietet sich die Chance, den Abstand zu den vorderen Plätzen weiter zu verkürzen. Das Hinspiel gewann die SGM SV Gruol/ SV Erlaheim mit 3:1.
---

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
SV Dotternhausen
SV DotternhausenDotternhaus.
SGM Deißlingen / Lauffen
SGM Deißlingen / LauffenSGM Dei/Lauf
15:00

Tabellenführer SGM Deißlingen/Lauffen führt die Tabelle mit 46 Punkten und der besten Offensive an. Im Spitzenspiel treffen sie auf den SV Dotternhausen der mit 34 Punkten den dritten Tabellenplatz belegt. Mit einem weiteren Sieg kann Deißlingen einen weiteren großen Schritt in Richtung Meisterschaft machen. Doch die SGM dürfte gewarnt sein, das Hinspiel endete 1:1.
---

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
SV Wurmlingen
SV WurmlingenWurmlingen
FV Rot-Weiß Ebingen 2006
FV Rot-Weiß Ebingen 2006RW Ebingen
15:00

Der SV Wurmlingen steht mit 12 Punkten auf Rang 17 und muss dringend punkten um noch eine Chance auf den Klassenerhalt zu haben. Am vergangenen Wochenende musste Wurmlingen zu Hause eine 1:0-Niederlage hinnehmen. Schlusslicht FV Rot-Weiß Ebingen 2006 hat bislang nur einen Punkt und kämpft weiterhin um den Anschluss. Für beide Mannschaften ist es ein wichtiges Spiel im Tabellenkeller. Das Hinspiel gewann der SV Wurmlingen mit 3:2.
---

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Laufen/Eyach
TSV Laufen/EyachLaufen/Eyach
Spvgg 06 Trossingen
Spvgg 06 Trossingen06Trossingen
15:00

Der TSV Laufen/Eyach steht mit 24 Punkten auf Rang zehn und kann sich mit einem Heimsieg nach dem 1:0-Sieg im Nachholspiel gegen Wurmlingen weiter nach oben vorarbeiten. Die Spvgg 06 Trossingen ist mit 32 Punkten Tabellenfünfter und gehört weiterhin zur erweiterten Spitzengruppe. Für beide Teams geht es darum, die nächsten drei Punkte einzufahren. Die Spvgg 06 Trossingen gewann das Hinspiel mit 4:2.
---

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Straßberg 1903
TSV Straßberg 1903TSV Straßbe.
SV Winzeln
SV WinzelnSV Winzeln
15:00

Der TSV Straßberg 1903 steht mit 36 Punkten auf Rang zwei und bleibt erster Verfolger des Tabellenführers. Der SV Winzeln belegt mit 27 Punkten Platz sieben und befindet sich im oberen Mittelfeld. Straßberg kann mit einem Heimsieg den Druck auf die Tabellenspitze aufrechterhalten, da sie auch vier Spiele weniger haben. Die Begegnung endete in der Vorrunde 2:2.
---

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
SV Kolbingen
SV KolbingenSV Kolbingen
SV Bubsheim
SV BubsheimSV Bubsheim
15:00

Der SV Kolbingen steht mit 18 Punkten auf Rang 15 und hat fünf Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz. Der SV Bubsheim rangiert mit 23 Punkten auf Platz elf und kann sich mit einem Auswärtssieg etwas im Mittelfeld festsetzen, zuletzt gab es ein 1:1 gegen Frommern. Die Partie hat vor allem für die Heimmannschaft große Bedeutung im Kampf um den Klassenerhalt. Dan Hiinspiel gewann der SV Bubsheim mit 2:1.