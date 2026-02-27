Spitzenspiel in Deißlingen, Straßberg empfängt Winzeln

Der TSV Frommern belegt mit 24 Punkten Rang neun, ist aber nur einen Punkt von der Abstiegszone entfernt. Im Nachholspiel am vergangenen Wochenende gab es ein 1:1 gegen Bubsheim. Die SGM Bösingen II/Beffendorf II steht mit 20 Punkten auf Platz 14 und braucht Zähler, um den Abstand zum rettenden Ufer zu verringern. Für beide Teams ist es ein wichtiges Spiel, um sich weiter Punkt für den Klassenerhalt zu sammeln. Das Hinspiel gewann Frommer auswärts mit 2:1. ---

Der FC Hechingen steht mit 23 Punkten auf Rang 13 und möchte mit einem Dreier den Abstiegsplatz verlassen. Die SG FC Hardt / Lauterbach belegt mit 31 Punkten Platz sechs und kann mit einem Sieg den Anschluss an die Spitzengruppe halten. Der FC Hechingen gewann das Hinspiel mit 1:0.

Die SG Schramberg/SV Sulgen steht mit 13 Punkten auf Rang 16 und und benötigt dringend Zähler, um den Abstand zu den Nichtabstiegsplätzen zu verkürzen . Der TSV Trillfingen reist als Achter mit 26 Punkten an und kann sich mit einem Auswärtserfolg weiter im gesicherten Mittelfeld etablieren. Die Ausgangslage spricht tabellarisch für die Gäste, die auch über das deutlich bessere Torverhältnis verfügen. Das Hinspiel konnte TSV Trillfingen mit 7:0 klar für sich entscheiden.

Der FC Grosselfingen rangiert mit 23 Punkten auf Platz zwölf und belegt den Relegationsplatz. Die SGM SV Gruol / SV Erlaheim dagegen steht mit 33 Punkten auf Rang vier und gehört weiterhin zu den Mannschaften mit Kontakt zur Spitzengruppe. Für die Gäste bietet sich die Chance, den Abstand zu den vorderen Plätzen weiter zu verkürzen. Das Hinspiel gewann die SGM SV Gruol/ SV Erlaheim mit 3:1.

Tabellenführer SGM Deißlingen/Lauffen führt die Tabelle mit 46 Punkten und der besten Offensive an. Im Spitzenspiel treffen sie auf den SV Dotternhausen der mit 34 Punkten den dritten Tabellenplatz belegt. Mit einem weiteren Sieg kann Deißlingen einen weiteren großen Schritt in Richtung Meisterschaft machen. Doch die SGM dürfte gewarnt sein, das Hinspiel endete 1:1.

Der SV Wurmlingen steht mit 12 Punkten auf Rang 17 und muss dringend punkten um noch eine Chance auf den Klassenerhalt zu haben. Am vergangenen Wochenende musste Wurmlingen zu Hause eine 1:0-Niederlage hinnehmen. Schlusslicht FV Rot-Weiß Ebingen 2006 hat bislang nur einen Punkt und kämpft weiterhin um den Anschluss. Für beide Mannschaften ist es ein wichtiges Spiel im Tabellenkeller. Das Hinspiel gewann der SV Wurmlingen mit 3:2.

Der TSV Laufen/Eyach steht mit 24 Punkten auf Rang zehn und kann sich mit einem Heimsieg nach dem 1:0-Sieg im Nachholspiel gegen Wurmlingen weiter nach oben vorarbeiten. Die Spvgg 06 Trossingen ist mit 32 Punkten Tabellenfünfter und gehört weiterhin zur erweiterten Spitzengruppe. Für beide Teams geht es darum, die nächsten drei Punkte einzufahren. Die Spvgg 06 Trossingen gewann das Hinspiel mit 4:2.

Der TSV Straßberg 1903 steht mit 36 Punkten auf Rang zwei und bleibt erster Verfolger des Tabellenführers. Der SV Winzeln belegt mit 27 Punkten Platz sieben und befindet sich im oberen Mittelfeld. Straßberg kann mit einem Heimsieg den Druck auf die Tabellenspitze aufrechterhalten, da sie auch vier Spiele weniger haben. Die Begegnung endete in der Vorrunde 2:2.

Der SV Kolbingen steht mit 18 Punkten auf Rang 15 und hat fünf Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz. Der SV Bubsheim rangiert mit 23 Punkten auf Platz elf und kann sich mit einem Auswärtssieg etwas im Mittelfeld festsetzen, zuletzt gab es ein 1:1 gegen Frommern. Die Partie hat vor allem für die Heimmannschaft große Bedeutung im Kampf um den Klassenerhalt. Dan Hiinspiel gewann der SV Bubsheim mit 2:1.









