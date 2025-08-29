Der 6. Spieltag der Kreisliga verspricht Spannung pur: Während Spitzenreiter SV Altenoythe seine makellose Serie gegen den wackligen SV Holdorf fortsetzen will, kommt es mit RW Damme gegen Hansa Friesoythe zum echten Topspiel zwischen Offensivpower und Defensivstärke. Im Tabellenkeller stehen sich mit Amasya Spor Lohne und SV Petersdorf sowie Visbek und Molbergen gleich mehrere Teams gegenüber, für die es um wichtige Punkte im Abstiegskampf geht. Zudem hoffen Mannschaften wie Lastrup, Oythe oder Osterfeine, sich im gesicherten Mittelfeld festzusetzen und näher an die Verfolgergruppe heranzurücken.

Visbek hat bisher nur einen Sieg eingefahren und kassierte zuletzt beim 1:3 in Bethen die nächste Niederlage. Mit vier Punkten steht man tief im Tabellenkeller und muss dringend punkten. Molbergen dagegen rehabilitierte sich mit einem 2:0 gegen Höltinghausen und steht mit neun Zählern im Verfolgerfeld. Der Favorit ist klar, aber Visbek braucht dringend ein Lebenszeichen.

Amasya Spor Lohne steht nach fünf Spielen mit nur einem Punkt am Tabellenende und wartet weiter auf den ersten Sieg. Die Offensive ist mit gerade einmal drei Treffern die schwächste der Liga. Petersdorf kommt ebenfalls nicht richtig in Tritt, steht mit vier Punkten nur knapp vor den Abstiegsplätzen. In diesem direkten Duell der Kellerkinder geht es um wichtige Zähler im Abstiegskampf.

Altenoythe marschiert bislang unaufhaltsam durch die Liga: Fünf Spiele, fünf Siege, 16:3 Tore. Der Spitzenreiter geht mit breiter Brust ins Duell mit Holdorf, das zuletzt beim 3:4 gegen Lastrup zwar kämpfte, aber defensiv zu anfällig war. Für die Gäste wird es eine Mammutaufgabe, ausgerechnet beim Tabellenführer etwas mitzunehmen. Altenoythe will die Serie ausbauen und seine Dominanz unter Beweis stellen.

Höltinghausen spielte bislang eine wechselhafte Saison: spektakuläre Spiele, aber auch defensive Wackler prägen das Bild. Die 0:2-Niederlage in Molbergen war ein Rückschlag. Thüle rangiert mit sieben Punkten im sicheren Mittelfeld. Dieses Duell verspricht viele Tore und offene Schlagabtausche.

Der FC Lastrup meldete sich mit einem knappen 3:2 gegen Brockdorf zurück und schob sich ins obere Mittelfeld. Mit nun acht Punkten aus sechs Spielen haben die Lastruper eine solide Basis gelegt. GW Brockdorf dagegen wartet seit dem furiosen 7:1 über Holdorf auf einen Sieg und verschenkte zuletzt zu viele Punkte. Für beide geht es darum, den Anschluss nach oben nicht zu verlieren.

Aufsteiger Osterfeine hat mit sechs Punkten aus vier Spielen einen ordentlichen Start hingelegt und überzeugt vor allem durch Torjägerqualitäten. Der 3:0-Erfolg gegen Amasya Spor Lohne war ein klarer Fingerzeig. Lutten dagegen schwankt zwischen Achtungserfolgen und schwachen Auftritten, zuletzt gab es ein 0:1 gegen Damme. In der Partie wird es darum gehen, wer sich frühzeitig im Tabellenmittelfeld festsetzt.

Damme präsentierte sich zuletzt unbeständig: klare Siege wie das 4:0 in Visbek wechseln sich mit unnötigen Niederlagen ab. Mit neun Punkten steht man dennoch in der Spitzengruppe. Friesoythe ist noch ungeschlagen und spielt bislang sehr stabil, auch wenn das 1:1 gegen Oythe zuletzt nicht der große Wurf war. Hier trifft Dammes Offensivkraft auf Friesoythes defensive Stärke – ein echtes Topspiel des Spieltags.

