RWE ist am Freitag im Einsatz. – Foto: Roland Schäfer | #inkogni
Spitzenspiel in Cottbus, RWE macht den Auftakt am Freitag
3. Liga: Das Gipfeltreffen zwischen dem MSV Duisburg und Energie Cottbus überstrahlt alles. Dahinter scharen der SC Verl und Rot-Weiss Essen mit den Hufen. RWE ist bereits am Freitag gegen den VfB Stuttgart II an der Reihe.
Das Spitzenduo aus dem MSV Duisburg und Energie Cottbus nimmt sich gegenseitig die Punkte weg. Zeitgleich gastiert der SC Verl beim TSV Havelse könnte bei einem Remis im Spitzenspiel sogar die Tabellenführung übernehmen. Der SSV Ulm wird seine lange Durststrecke bei Viktoria Köln beenden wollen. Gleiches gilt für den 1. FC Saarbrücken, der am Sonntag zum SV Waldhof Mannheim fährt. Bereits am Freitag kann Rot-Weiss Essen mit einem Dreier gegen den VfB Stuttgart II oben heranrücken.
