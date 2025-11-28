Spitzenspiel in Brauweiler, Dietz vor Pflichtspiel-Debüt

Es ist das Duell zwischen dem Zweitplatzierten SV Grün-Weiss Brauweiler und dem Tabellenführer FSV SW Neunkirchen-Seelscheid. Durch zwei Siege in Serie reisen die Hausherren mit Selbstvertrauen zum Spitzenspiel an. Allerdings setzten die Gäste völlig neue Standards beim Thema Siegesserie. Die vergangenen zehn Liga-Partien konnte der FSV allesamt gewinnen und sich somit die Tabellenspitze holen.

Tuna Bilgin, Cheftrainer in Brauweiler, sagte folgendes zum Lauf des kommenden Gegners: "Es ist natürlich kein Zufall und ich denke das spricht auch dafür, dass der Gegner sehr viel richtig macht in allen Mannschaftsteilen. Das ist einfach Fakt und das macht die Aufgabe für uns nicht leichter - im Gegenteil." Mit Blick auf die Partie ergänzte er noch: "Es ist für uns eine spannende Aufgabe und vor allem eine Herausforderung. Wir wissen, dass wir eine Top-Leistung brauchen, dass wir die Fehlerquote gering halten müssen. Gleichzeitig ist es für uns ein Spiel, in das wir rein gehen wie jede Woche - um zu gewinnen."

Jan-Henrik Heinen, sportlicher Leiter in Neunkirchen, erwartet derweil ein ausgeglichenes Duell. "Ich denke es ist ein klassisches 50/50-Spiel, in dem es auf die Kleinigkeiten ankommen wird. Brauweiler ist eine Top-Mannschaft, die sehr konstant ihre Leistung abruft und Ergebnisse erzielt, speziell auf heimischem Geläuf", sagte er.

Nur sechs Zähler trennen die Grün-Weissen vom Tabellenersten - mit einem Sieg würde sich der SV auf drei Punkte nähern. Es ist daher nicht überraschend, dass die Vorfreude auf das Duell groß ist in Brauweiler. "Die Jungs freuen sich und haben Bock auf die Aufgabe. Wir werden am Sonntag alles auf dem Platz bringen um die drei Punkte bei uns zu behalten. Wir wissen, dass es nicht einfach wird, aber es wird eine spannende Aufgabe auf die wir uns sehr freuen", verriet Bilgin.

Auch in Neunkirchen wird sich intensiv auf das Duell vorbereitet, denn der FSV will den Abstand auf Rang Zwei vergrößern und somit die Führung an der Spitze ausbauen. Heinen weiß, auf welche Aspekte es ankommen wird: "Die Trainer werden die Mannschaft in der Trainingswoche bestmöglich vorbereiten. Wir wissen, dass es eine schwere Aufgabe wird. Wichtig wird sein, eine geschlossene Mannschaftsleistung abzurufen und die Chancen, die sich ergeben zu nutzen", betonte er.

Eins ist sicher: Es wird ein packendes und spannendes Spiel beider Mannschaften werden, in dem das Sieger-Team einen großen Sprung machen kann.

Die weiteren Partien des 13. Spieltags:

Serhat Dogan holte aus seinen ersten beiden Partien beim FV Bonn-Endenich ganze vier Zähler. Hinzu kam allerdings das deutliche Aus im Mittelrheinpokal gegen den Drittligisten Alemannia Aachen - jedoch schlug sich seine Mannschaft auch in dem Spiel lange gut. Nun geht es in der Liga gegen den TuS Mondorf, der seit sechs Partien auf einen Liga-Dreier wartet und nur einen Punkt vor der roten Zone steht. Die Hausherren brauchen daher einen Befreiungsschlag im Duell mit dem FV, während die Bonner mit einem Sieg in die Spitzengruppe der Liga aufsteigen können.

Nach einer zwischenzeitlich starken Phase in der Saison wartet der SV Eintracht Hohkeppel II nun schon seit vier Spielen auf einen Sieg und fiel somit bis auf den achten Tabellenplatz zurück. Am kommenden Spieltag geht es gegen den SC Borussia Lindenthal-Hohenlind, der sieben Punkte aus den vergangenen drei Liga-Partien holte und ein Weiterkommen im Mittelrheinpokal feierte. Diese Serie will die Borussia fortsetzen um den Anschluss nach oben zu halten. Die Eintracht will derweil den Bock wieder umstoßen.

Der FV Bad Honnef holte ganze elf Zähler aus den vergangenen fünf Spielen und ist seitdem auch ungeschlagen. Somit erlangte Honnef den Anschluss an die Spitzengruppe zurück. Mit einem weiteren Dreier wäre ein Sprung auf Rang Drei möglich. Es geht am kommenden Spieltag gegen den SSV Homburg-Nümbrecht, der zwar punktgleich mit dem FV ist, aber durch das bessere Torverhältnis einen Platz vor den Hausherren steht. Der Sieger dieses Duell würde sich oben festsetzen, während der Verlierer einen bitteren Rückschlag erleiden würde.

Sowohl der 1. FC Spich als auch der TuS Marialinden hängen weiterhin im Tabellenkeller. Mit 13 Punkten hat der FC allerdings einen Zähler mehr auf dem Konto als der TuS. Beide Mannschaften stehen somit nur kurz vor der Abstiegszone und benötigen etwas Zählbares um sich absetzen zu können. Dabei reist Marialinden mit neuem Mut, gewonnen beim Erfolg gegen Fortuna Bonn, nach Spich. Die Heimmannschaft wartet derweil seit fünf Begegnungen auf einen Erfolg. Der Sieger des Aufeinandertreffens würde sich zunächst einmal von der roten Zone verabschieden.

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr SC Fortuna Bonn Fortuna Bonn SV Schlebusch Schlebusch 14:30 PUSH

Das Kellerduell des Spieltags findet zwischen dem SC Fortuna Bonn und dem SV Schlebusch statt. Der Tabellenletzte aus Schlebusch verlor die vergangenen sieben Liga-Partien und steht somit nur bei sieben Zählern. Neue Hoffnung bringt allerdings der neue Cheftrainer Heiko Dietz, der mit der Mannschaft die Wende schaffen soll. In seinem ersten Spiel als Trainer des SV wird es gleich wichtig, denn die Fortuna aus Bonn hat nur drei Zähler mehr auf dem Konto als der Letztplatzierte. Mit einem Dreier könnten beide Teams einen großen Schritt in Richtung des rettenden Ufers machen.

Der SC Rheinbach steht ebenso wie der SC Blau-Weiß Köln aktuell gesichert im Tabellenmittelfeld mit einem leichten Blick nach unten. Dabei legten die Hausherren einen starken ungeschlagenen Lauf hin, der jedoch am vergangenen Spieltag vom Liga-Primus aus Neunkirchen zerstört wurde. Die Kölner sicherten sich derweil einen wichtigen Dreier gegen Flittard. Für beide Mannschaften geht es nun darum, sich im Mittelfeld festzusetzen und den Abstand auf die unteren Ränge zu vergrößern.