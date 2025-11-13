Spitzenspiel in Brandenburg: MSV Neuruppin will Reaktion zeigen

Germania Schöneiche kam in Fürstenwalde beim 1:4 deutlich unter die Räder, während Bernau in einem packenden Duell bei Petershagen/Eggersdorf knapp mit 3:2 gewann. Für die Gastgeber gilt es nun, die defensive Stabilität wiederzufinden – Schöneiche kassierte 23 Gegentore in elf Partien. Bernau will den Schwung aus dem späten Sieg durch Artur Sajfutdinov (87. Minute) mitnehmen und den Anschluss ans Mittelfeld wahren. ---

Sa., 15.11.2025, 13:00 Uhr FSV Union Fürstenwalde FSV Union TuS 1896 Sachsenhausen TuS 1896 13:00

Ein Verfolgerduell erwartet die Zuschauer in Fürstenwalde: Der Dritte empfängt den Sechsten. Der FSV Union Fürstenwalde zeigte zuletzt beim 4:1 gegen Schöneiche seine Offensivkraft – Hysen Muca, Erik Steinmetz (per Foulelfmeter und aus dem Spiel heraus) sowie Ingo Wunderlich trafen für das Team von Trainer Alexander Mikulin. Sachsenhausen reist mit Rückenwind an: Beim 2:0-Sieg gegen Werder überzeugte das Team. Marc Moldenhauer (11. Minute) und Moritz Reimann (90.+2 Minute) sorgten für den Erfolg. Die Partie verspricht Tempo und Zweikampfhärte – beide Mannschaften wollen sich in der Spitzengruppe festsetzen. ---

Für Werder gilt es, Wiedergutmachung zu betreiben. Nach der 0:2-Niederlage in Sachsenhausen und dem Platzverweis für Julian Rauch (90. Minute) steht die Mannschaft unter Druck. Die Gäste aus Frankfurt kommen dagegen mit breiter Brust: Beim 2:2 in Neuruppin zeigte das Team Moral. Nach Toren von Marcel Georgi (40. Minute) und Elias Bleck (80. Minute) nahm der 1. FC Frankfurt einen wertvollen Punkt beim Spitzenreiter mit. In Werder wollen die Oderstädter den Aufwärtstrend bestätigen. ---

Sa., 15.11.2025, 13:00 Uhr BSG Stahl Brandenburg BSG Stahl MSV 1919 Neuruppin Neuruppin 13:00

Es ist das Topspiel des Spieltags: Der Tabellenführer aus Neuruppin gastiert beim starken Aufsteiger BSG Stahl Brandenburg. Beide Teams kommen mit unterschiedlichen Vorzeichen. Neuruppin musste beim 2:2 gegen Frankfurt erstmals Federn lassen, während Stahl mit 0:3 in Blankenfelde-Mahlow verlor – inklusive Roter Karte für Elias Große (82. Minute). MSV-Trainer Dietmar Demuth fordert von seinem Team eine Reaktion, während Stahl-Coach Robert Pocrnic mit seiner Elf auf Wiedergutmachung hofft. Ein Duell zweier Teams, die für Kampfgeist und Leidenschaft stehen – die Kulisse in Brandenburg dürfte entsprechend stimmungsvoll werden. ---

Nach der 2:3-Niederlage in Ludwigsfelde braucht der SV Altlüdersdorf dringend Punkte. Der SVA zeigte ein engagiertes Spiel und schnupperte nach Toren von Lukas Bianchini (64. Minute) und Ceif Ben-Abdallah (74. Minute) lange am Ausgleich. Ahrensfelde hingegen reist mit breiter Brust an: Tamino Marker erzielte beim 1:0 gegen den Tabellenzweiten Brandenburger SC Süd 05 den Treffer des Tages. Die Gäste wollen den Aufwärtstrend fortsetzen – doch Altlüdersdorf wird sich mit aller Kraft wehren. ---

Der BSC Süd 05 verlor zuletzt mit 0:1 in Ahrensfelde, bleibt aber erster Verfolger von Tabellenführer MSV Neuruppin. Miersdorf/Zeuthen musste dagegen beim 0:2 gegen Oranienburg einen Rückschlag hinnehmen. Besonders bitter: Beide Gegentore fielen in der ersten Halbzeit, erzielt von Kwasi Boateng (22. und 45.+1 Minute). Nun treffen zwei spielstarke Mannschaften aufeinander – ein echtes Duell um die vorderen Plätze. ---