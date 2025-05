Spitzenspiel in Brandenburg: BSG Stahl empfängt Zepernick

In der Landesliga Nord steht der 28. Spieltag bevor – und mit ihm das Topduell zwischen Tabellenführer BSG Stahl Brandenburg und dem Vierten SG Einheit Zepernick. Verfolger Falkensee-Finkenkrug trifft zu Hause auf den FC Schwedt 02. Zudem empfängt die SG Bornim am heutigen Mittwoch das Team von Preussen Eberswalde.

Den Auftakt des Spieltags bestreiten Bornim und Eberswalde bereits am heutigen Mittwochabend. Beide Teams kommen mit torreichen Spielen im Gepäck: Bornim gewann 7:4 gegen Schönow, Eberswalde unterlag Glienicke in einem spektakulären 3:4. Im Hinspiel siegte Bornim mit 3:2 nach einem furiosen Start binnen drei Minuten. Nun bietet sich für Eberswalde die Chance zur Revanche – gegen einen Gegner, der mit 31 Punkten im gesicherten Mittelfeld steht.

Glienicke reist mit dem Selbstvertrauen eines 4:3-Auswärtssiegs in Eberswalde zum Match nach Hennigsdorf. Die Gastgeber schlugen zuletzt Schwedt mit 3:1. Das Hinspiel hatte Glienicke klar mit 3:1 gewonnen, überragender Mann war damals Justin Hippe mit drei Treffern. Ein Sieg könnte Fortuna endgültig im oberen Tabellendrittel festigen – während Hennigsdorf bei einem Erfolg näher an Rang acht rückt.

Im Duell zwischen Neustadt und Trebbin geht es für die Gäste um Punkte für den Ligaverbleib. Trebbin überraschte zuletzt mit einem 4:0 gegen Bernau. Neustadt verlor dagegen bei Eintracht Alt Ruppin mit 1:3. Im Hinspiel setzte es eine 0:4-Pleite für Trebbin. Die Ausgangslage ist klar: Nur ein erneuter Sieg bringt Trebbin näher an den Klassenerhalt.

Es ist das Duell der Gegensätze – und eines der wichtigsten Spiele des Spieltags. Stahl Brandenburg führt die Tabelle mit 63 Punkten an, hat zuletztklar mit 4:0 in Falkensee gewonnen. Doch der Blick ins Hinspiel macht klar: Zepernick kann den Spitzenreiter ärgern. Mit einem 2:1-Erfolg sorgte Zepernick damals für Aufsehen. Gelingt den Gästen erneut ein Coup, könnten sie sogar in den Titelkampf eingreifen.

