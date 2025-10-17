Spitzenspiel in Bovenden, Acosta vor Pflichtaufgabe

Am morgigen Samstag startet der elfte Spieltag der Landesliga Braunschweig mit einem Duell in Braunschweig. Am Sonntag dann sechs weitere Spiele, wobei das Spiel in Bovenden ein Topspiel ist. Die Kellerkinder Wolfenbüttel, Lengede und Sülbeck stehen vor schwierigen Aufgaben.

Northeim will nach dem späten Remis bei FT Braunschweig zuhause wieder dreifach punkten. Gegen Fallersleben, das zuletzt defensiv stabiler stand, zählt für Eintracht-Trainer Philipp Weißenborn vor allem die Effizienz vor dem Tor. Der VfB hingegen will nach nur zwei Saisonsiegen überraschen. In der Vorsaison blieben die Gäste ohne Niederlage gegen Northeim.

Für den BSC Acosta ist das Heimspiel gegen Schlusslicht Sülbeck/Immensen Pflichtaufgabe und Chance zugleich. Trainer Joshua Sievert fordert „Kontrolle, Dominanz und Geduld“ im eigenen Ballbesitz, um den Gegner gar nicht erst ins Spiel kommen zu lassen. Mit einem Sieg könnte Acosta den Anschluss ans Tabellenmittelfeld festigen.

Tabellenführer Vorsfelde reist als klarer Favorit nach Lengede. Während der Tabellen-Fünfzehnte bisher mit nur drei Punkten dasteht, will der SSV seine Spitzenposition mit einem souveränen Auswärtssieg festigen. Alles andere als ein Erfolg der Gäste wäre eine Überraschung.

In Göttingen trifft die SVG auf die auswärtsschwachen Freien Turner. Nach der knappen Niederlage in Vorsfelde will SVG-Coach Nils Reutter wieder einen Schritt nach vorne machen. FT Braunschweig hofft dagegen, mit einem Sieg an der SVG vorbeizuziehen. Aktuell sind beide Teams von zwei Punkten getrennt.

Der SSV Kästorf will nach dem 7:0-Kantersieg in Sülbeck nachlegen und seine Offensivpower erneut unter Beweis stellen. Wolfenbüttel kämpft derweil um jeden Punkt im Tabellenkeller und braucht dringend ein Erfolgserlebnis, um den Anschluss nicht zu verlieren.

So., 19.10.2025, 14:30 Uhr Bovender SV Bovender SV FC Germania Bleckenstedt Bleckenstedt 14:30 PUSH

Im Topspiel des Spieltags empfängt der Tabellenvierte Bovenden den Drittplatzierten Bleckenstedt. Trainer Yannick Broscheit erwartet „eine erfahrene Mannschaft mit viel Offensivqualität“ und fordert von seinem Team volle Konzentration in der Defensive. Beide Teams wollen mit einem Sieg in den Kampf um die Spitzenplätze eingreifen – Spannung ist garantiert.