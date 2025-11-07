Ein echtes Topspiel steigt in Borssum: Der Tabellensechste empfängt mit Großefehn den ungeschlagenen Tabellenzweiten. Großefehn hat gemeinsam mit Pewsum eine beeindruckende Bilanz von elf Siegen und zwei Remis vorzuweisen und geht als Favorit in die Begegnung. Doch Borssum hat bereits mehrfach bewiesen, dass sie Topteams ärgern können – zuletzt gab es einen 4:2-Erfolg in Larrelt. Ein Punktgewinn wäre dennoch eine Überraschung gegen das offensivstarke Fehntjer Team.

Im Kellerduell treffen der Vorletzte und das Schlusslicht aufeinander – Abstiegskampf pur in Wiesmoor. Beide Teams haben erst drei Punkte gesammelt und jeweils nur einen Sieg auf dem Konto. Eine Niederlage könnte für den Verlierer bereits den Anschluss an das rettende Ufer kosten. Der Druck ist riesig – Kampf, Leidenschaft und vielleicht auch Nerven werden über den Ausgang entscheiden.

Im Duell zweier Teams aus der unteren Tabellenhälfte geht es um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Der FC Norden steht mit 13 Punkten auf Rang 13 und benötigt dringend ein Erfolgserlebnis. Wallinghausen hat zwei Spiele weniger absolviert, steht aber mit 17 Punkten im gesicherten Mittelfeld.

Mit 22 Punkten aus 13 Spielen zählt TuRa 07 Westrhauderfehn zu den positiven Überraschungen der Saison. Die Fehntjer wollen gegen den Vorletzten aus Leer ihre starke Form bestätigen und den vierten Platz festigen. Germania Leer steht mit lediglich acht Punkten unter Druck und braucht dringend ein Erfolgserlebnis, um den Anschluss an das rettende Ufer nicht zu verlieren. Alles andere als ein Heimsieg wäre für TuRa eine Enttäuschung – doch der Abstiegskandidat wird sich nicht kampflos ergeben.

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr SV Hage SV Hage TV Bunde TV Bunde 14:00 PUSH

Der SV Hage hat nach 14 Spielen 22 Punkte auf dem Konto und damit noch Kontakt zur Spitzengruppe. Gegen den Tabellenzwölften aus Bunde zählt nur ein Sieg. Bunde konnte zuletzt mit einem 1:6 gegen Pewsum nicht überzeugen und reist als Außenseiter an. Hage will zu Hause dominant auftreten und seine starke Offensive um Torjäger Berghaus in Szene setzen.

Der Aufsteiger aus Süderneuland spielt bislang eine solide Runde und steht mit 18 Punkten auf Rang acht. Gegen das drittplatzierte Concordia Ihrhove erwartet die Zuschauer ein echtes Spitzenspiel im Mittelfeld der Liga. Ihrhove hat zuletzt mit 26 Zählern seine Ambitionen auf die vorderen Plätze untermauert und will die Siegesserie fortsetzen. Süderneuland dürfte mit seiner Heimstärke dagegenhalten – eine enge Partie ist zu erwarten.

So., 09.11.2025, 15:00 Uhr TuS Middels TuS Middels SpVg Aurich SpVg Aurich 15:00 PUSH

TuS Middels steht mit 15 Punkten im Tabellenmittelfeld und will nach der 1:6-Pleite in Pewsum wieder ein Zeichen setzen. Gegner Aurich (19 Punkte) rangiert nur vier Zähler vor dem TuS und hat zuletzt durchwachsene Leistungen gezeigt. Beide Teams suchen nach Konstanz und wollen den Anschluss an die obere Tabellenhälfte nicht verlieren. Ein Duell auf Augenhöhe mit offenem Ausgang – Kleinigkeiten könnten den Unterschied machen.