Spitzenspiel in Bissen, Keller-Kracher in Hostert

Am Samstag
Die Samstagspartie in der BGL Ligue hört sich nach einem Topspiel an, doch Racing ist (noch) zu weit abgeschlagen, um sich im Heimspiel gegen Meister Differdingen dieses Prädikat zu verdienen. Nach dem Sieg bei langer Überzahl in Canach folgt nun ein ganz anderer Test, der vermutlich eher eine Standortbestimmung für die Hauptstädter darstellen dürfte. In der Formkurve liegt man zwar vor dem FCD, doch nach der Winterpause verändern sich Voraussetzungen, so dass Differdingen in unseren Augen Favorit bleibt. Unser Tipp: Auswärtssieg.
Am Sonntag
Mit Hostert und Petingen stehen sich am Sonntag zwei Sorgenkinder gegenüber, die erfolgreich in die Rückrunde gestartet sind. Drei Punkte liegen die Grünewälder vor ihrem Gegner, eine Heimniederlage sollte deswegen tunlichst vermieden werden. Es deutet sich ein offener Ausgang an. Unser Tipp: Unentschieden.
Die Rollen im Duell zwischen Strassen und Rosport dürften klar zugunsten des FC Una verteilt sein. Der FC Victoria wartet seit neun Begegnungen auf einen Dreier und dieses ausgerechnet beim Tabellenzweiten zu erreichen scheint ebenfalls sehr schwierig zu werden. Unser Tipp: Heimsieg.
Niederkorn – Hesperingen hört sich von den Vereinsnamen her sowie aufgrund der Entwicklung der vergangenen Jahre ebenfalls nach Topspiel an, doch auch bei dieser Partie spricht der Verlauf der letzten Spiele eine gänzlich andere Sprache: es treffen die zwei schlechtesten Teams der aktuellen Formtabelle aufeinander. Wer sich wohl aus seiner Krise befreien kann? Unser Tipp: Unentschieden.
Käerjeng hat in den Wochen vor der Winterpause gezeigt, wozu man in der Lage ist und auch in Düdelingen hielt man zum Rückrundenauftakt lange mit. Mit Mondorf kommt nun aber ein nächster schwerer Gegner an den „Dribbel“, der sich aufgrund der Leistungsfähigkeit seiner Gastgeber aber nicht zu sicher sein sollte. Man wird sein ganz Können auf den Platz bringen müssen, will man seiner eigentlichen Favoritenrolle gerecht werden. Unser Tipp: Auswärtssieg.
Bissen und Düdelingen standen sich in dieser Saison bereits zweimal gegenüber. In der Meisterschaft gewann F91 zuhause, im Pokal siegte der FC Atert nach Verlängerung in Düdelingen. Zwei der drei besten Offensivreihen werden sich am Sonntag gegenüberstehen, die leicht bessere Abwehr hat Bissen vorzuweisen. Die Ergebnisse der letzten Spiele deuten auf ein offenes Spiel hin. Unser Tipp: Unentschieden.
Was kann man sich im Spiel zwischen Mamer und Jeunesse erwarten? Die Formentwicklungen zeigen die Gäste im Vorteil, aber auch, dass bei ihnen – wie bei Mannschaften, die viele junge Spieler zum Einsatz bringen oft üblich – die Ergebniskonstanz fehlt. Mamer hat nur eines seiner letzten fünf Spiele gewinnen können, siegte aber im Hinspiel an der „Grenz“. Eine Revanche steht für den Rekordmeister also noch aus. Da Mamer zum Rückrundenauftakt in Differdingen keine Chance hatte, lautet unser Tipp: Auswärtssieg.
Rodange wird Canach mit „Faz“ Kuduzovic an der Seitenlinie empfangen. Ob der neue Trainer der Gastgeber schon genügend Zeit hatte, entscheidende Änderungen in seinem Team vorzunehmen, muss man am Sonntag sehen. Gleichzeitig stellte sich die Frage für Canach, in wie weit Rodange schwerer auszurechnen sein wird. Ein großes Problem des Fusionsvereins wird auch Kuduzovic nicht auf Anhieb lösen können: die Abschlussschwäche. Für die Gäste ist es ein sehr trügerisches Gastspiel, da man im Falle einer Niederlage noch näher an die direkte Gefahrenzone heranrutschen könnte. Unser Tipp: Unentschieden.
__________________
Hinweis
