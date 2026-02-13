Spitzenspiel in Bissen, Keller-Kracher in Hostert

Das Hinspiel gegen Bissen gewann F91 mit 4:2 – Foto: Andy Gallo

Die Samstagspartie in der BGL Ligue hört sich nach einem Topspiel an, doch Racing ist (noch) zu weit abgeschlagen, um sich im Heimspiel gegen Meister Differdingen dieses Prädikat zu verdienen. Nach dem Sieg bei langer Überzahl in Canach folgt nun ein ganz anderer Test, der vermutlich eher eine Standortbestimmung für die Hauptstädter darstellen dürfte. In der Formkurve liegt man zwar vor dem FCD, doch nach der Winterpause verändern sich Voraussetzungen, so dass Differdingen in unseren Augen Favorit bleibt. Unser Tipp: Auswärtssieg.

So., 15.02.2026, 16:00 Uhr US Hostert Hostert Union Titus Petingen Titus 16:00 PUSH

Mit Hostert und Petingen stehen sich am Sonntag zwei Sorgenkinder gegenüber, die erfolgreich in die Rückrunde gestartet sind. Drei Punkte liegen die Grünewälder vor ihrem Gegner, eine Heimniederlage sollte deswegen tunlichst vermieden werden. Es deutet sich ein offener Ausgang an. Unser Tipp: Unentschieden.

So., 15.02.2026, 16:00 Uhr FC UNA Strassen Strassen FC Victoria Rosport Rosport 16:00 PUSH

Die Rollen im Duell zwischen Strassen und Rosport dürften klar zugunsten des FC Una verteilt sein. Der FC Victoria wartet seit neun Begegnungen auf einen Dreier und dieses ausgerechnet beim Tabellenzweiten zu erreichen scheint ebenfalls sehr schwierig zu werden. Unser Tipp: Heimsieg.

So., 15.02.2026, 16:00 Uhr FC Progrès Niederkorn Progrès FC Swift Hesperingen Hesperingen 16:00 PUSH

Niederkorn – Hesperingen hört sich von den Vereinsnamen her sowie aufgrund der Entwicklung der vergangenen Jahre ebenfalls nach Topspiel an, doch auch bei dieser Partie spricht der Verlauf der letzten Spiele eine gänzlich andere Sprache: es treffen die zwei schlechtesten Teams der aktuellen Formtabelle aufeinander. Wer sich wohl aus seiner Krise befreien kann? Unser Tipp: Unentschieden.

So., 15.02.2026, 16:00 Uhr UN Käerjeng 97 Käerjeng US Mondorf Mondorf 16:00 live PUSH

Käerjeng hat in den Wochen vor der Winterpause gezeigt, wozu man in der Lage ist und auch in Düdelingen hielt man zum Rückrundenauftakt lange mit. Mit Mondorf kommt nun aber ein nächster schwerer Gegner an den „Dribbel“, der sich aufgrund der Leistungsfähigkeit seiner Gastgeber aber nicht zu sicher sein sollte. Man wird sein ganz Können auf den Platz bringen müssen, will man seiner eigentlichen Favoritenrolle gerecht werden. Unser Tipp: Auswärtssieg.

So., 15.02.2026, 16:00 Uhr FC Atert Bissen Bissen F91 Düdelingen Düdelingen 16:00 live PUSH

Bissen und Düdelingen standen sich in dieser Saison bereits zweimal gegenüber. In der Meisterschaft gewann F91 zuhause, im Pokal siegte der FC Atert nach Verlängerung in Düdelingen. Zwei der drei besten Offensivreihen werden sich am Sonntag gegenüberstehen, die leicht bessere Abwehr hat Bissen vorzuweisen. Die Ergebnisse der letzten Spiele deuten auf ein offenes Spiel hin. Unser Tipp: Unentschieden.

So., 15.02.2026, 16:00 Uhr FC Mamer 32 Mamer AS Jeunesse Esch Jeunesse 16:00 live PUSH

Was kann man sich im Spiel zwischen Mamer und Jeunesse erwarten? Die Formentwicklungen zeigen die Gäste im Vorteil, aber auch, dass bei ihnen – wie bei Mannschaften, die viele junge Spieler zum Einsatz bringen oft üblich – die Ergebniskonstanz fehlt. Mamer hat nur eines seiner letzten fünf Spiele gewinnen können, siegte aber im Hinspiel an der „Grenz“. Eine Revanche steht für den Rekordmeister also noch aus. Da Mamer zum Rückrundenauftakt in Differdingen keine Chance hatte, lautet unser Tipp: Auswärtssieg.

So., 15.02.2026, 16:00 Uhr FC Rodange 91 Rodange FC Jeunesse Canach Canach 16:00 PUSH