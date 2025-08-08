Spitzenspiel in Bevern! "Die Einstellung wird entscheidend sein"

Kadertechnisch werden bei den Gästen nahezu alle Spieler aus dem Eintracht-Spiel mit von der Partie sein. Lediglich Lukas Völkerink wird nicht dabei sein, da er sich im Pokal verletzte. Apropos Pokal. Unter der Woche waren beide Teams im Einsatz mit unterschiedlichen Ergebnissen. Der SV Bevern fegte über Visbek hinweg und ist auf Mission Titelverteidigung. Auf der anderen Seite verlor Nordhorn mit 0:4 gegen Ligakonkurrent Schüttorf. "Das Ergebnis im Pokal ist klarer, als es aussah. Wir haben viele individuelle Fehler gemacht, nachdem wir viel rotiert haben. Das ging nicht auf, ist aber auch vollkommen okay, da wir so Schlüsse ziehen konnten." so Co-Trainer Viktor Maier.

In der Vergangenheit gewann Nordhorn vier Ligaspiele in Serie gegen den SV Bevern, man verlor aber im Pokal in der abgelaufenen Saison im April. Viktor Maier weiß also, wie schwer die Partie wird: "Es wird auf Kleinigkeiten ankommen. Die Einstellung wird entscheidend sein und es gilt, Spaß zu haben. Dann wird es ein gutes Spiel für die Zuschauer."

Anpfiff ist um 15.00 Uhr in Bevern.