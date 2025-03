Am Wochenende geht es weiter mit dem 22. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems, welcher für Vorentscheidungen im Spitzenrennen aber auch im Abstiegskampf sorgen könnte. Tabellenführer TuS Esens muss beim drittplatzierten SpVg Aurich bestehen, während der SV Großefehn gegen TuS Pewsum die Verfolgerrolle wahren will. In den unteren Regionen kommt es zu mehreren direkten Duellen, die es richtig in sich haben.