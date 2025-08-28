Spitzenspiel in Ambergau – Kellerduelle mit Charakter

– Foto: Marcel Eichholz

Am vierten Spieltag der Bezirksliga Hannover 4 treffen die Titelfavoriten aufeinander, während im Tabellenkeller erste Vorentscheidungen fallen könnten.

Heute, 19:00 Uhr TuSpo Lamspringe 1911 Lamspringe MTV Almstedt MTV Almstedt 19:00 PUSH Lamspringe wartet nach drei Spielen noch immer auf den ersten Sieg, konnte aber immerhin dreimal Remis spielen. Gegen Almstedt, das zuletzt mit einem Last-Minute-Ausgleich gegen Pyrmont aufhorchen ließ, wird es ein schwerer Abend. Die Gäste wollen mit einem Auswärtserfolg den Anschluss ans obere Mittelfeld festigen.

Beide Teams rangieren mit nur einem Punkt am Tabellenende und stehen damit schon früh unter Druck. Harsum verspielte zuletzt in Schliekum eine komfortable 3:0-Führung, während Himmelsthür im Derby gegen Lamspringe nicht über ein Remis hinauskam. Für beide gilt: Verlieren verboten.

Das absolute Topspiel des Spieltags: Tabellenführer Ambergau mit drei Siegen aus drei Spielen empfängt den offensivstarken SV Alfeld, der am vergangenen Wochenende Borsum mit 7:0 demontierte. Es treffen die bislang stabilste Defensive und der torgefährlichste Angriff der Liga aufeinander – ein echtes Kräftemessen zweier Aufstiegsfavoriten.

Sa., 30.08.2025, 16:00 Uhr SV Eintracht Afferde Etr Afferde SV Einum SV Einum 16:00

Afferde feierte in Lenne den ersten Saisonsieg und will gegen Schlusslicht Einum nachlegen. Die Gäste aus Einum verloren alle bisherigen Spiele und müssen dringend punkten, um nicht früh den Anschluss zu verlieren. Doch auch Afferde ist nach der schwankenden Startphase gefordert, Konstanz zu beweisen.

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr FC Pyrmont Hagen FC Pyrmont TSV Giesen 1911 TSV Giesen 15:00

Pyrmont musste in Almstedt in letzter Sekunde den Ausgleich hinnehmen und büßte Platz eins ein. Gegen Giesen, das zuletzt eine knappe Niederlage in Ambergau hinnehmen musste, ist Wiedergutmachung angesagt. Für die Gäste wird es ein harter Test, da Pyrmont gerade zuhause traditionell stark auftritt.

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr VfL Borsum VfL Borsum TSV 1900 Lenne TSV Lenne 15:00

Borsum hat nach drei Spielen bereits 17 Gegentore kassiert und steht am Tabellenende. Gegen Lenne, das selbst noch nicht restlos überzeugt, will der VfL den ersten Punktgewinn einfahren. Die Gäste reisen allerdings mit der Motivation an, sich nach der Heimpleite gegen Afferde schnell zu rehabilitieren.

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr TuS Hasede 1928 TuS Hasede SV Türk Gücü Hildesheim Türk Gücü Hi 15:00

Hasede bleibt nach drei Partien ungeschlagen und bestätigte mit dem Auswärtssieg in Einum seine gute Form. Gegen Türk Gücü, das sich zuletzt in einer spektakulären Partie Neuhof knapp geschlagen geben musste, geht der TuS als Favorit ins Rennen. Die Hausherren wollen mit einem Dreier im Spitzenfeld bleiben.