Spitzenspiel in Altenlotheim – Schrecksbach empfängt zum Kellerduell

Der 10. Spieltag der Gruppenliga Kassel 1 verspricht Spannung an beiden Enden der Tabelle. Während die Topteams FSG Gudensberg, 1. FC Schwalmstadt, SC Edermünde und TSV Altenlotheim im Fernduell um die Tabellenspitze stehen, geht es für VfB Schrecksbach, FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz und TuSpo Mengeringhausen um wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Im Steinwaldstadion empfängt der Tabellenachte Neukirchen den Elften Brunslar. Die Gastgeber haben gute Erinnerungen an ihr einziges Heimspiel auf Kunstrasen, das sie 4:0 gegen Gudensberg gewannen, und können personell fast aus dem Vollen schöpfen. Brunslar reist nach zwei Siegen in Folge selbstbewusst an und könnte mit einem Sieg mit den Gastgebern gleichziehen. In den letzten vier Pflichtspielen ging Neukirchen nie als Sieger vom Platz.

Die Reserve des FSV Wolfhagen ist nach gutem Start ins Mittelfeld abgerutscht und belegt Rang zehn. Gegner Schauenburg rangiert als Sechster stabil im oberen Drittel und hat mit Jan-Philipp Schmidt eine treffsichere Offensivkraft. Für die Gastgeber spricht die starke Heimdefensive, die erst ein Gegentor zuließ.

Neuntplatzierte Engelhainer fordern den Tabellenführer Gudensberg, der seit neun Spielen ungeschlagen ist. Besonders im Fokus stehen die Toptorjäger der Teams Can Rommel und Tom Siebert. Gudensberg tut sich auswärts bislang schwerer als zu Hause, geht aber dennoch als Favorit in die Partie.

Das Kellerduell bringt den Dreizehnten Schrecksbach und den Vierzehnten Felsberg zusammen. Beide Teams brauchen dringend Punkte, um sich von den Abstiegsplätzen zu distanzieren. Während Schrecksbach zu Hause auf eine Wiederholung des Vorjahreserfolgs hofft, reist Felsberg mit breiterem Kader und dem Ziel zum Befreiungsschlag an.

Morgen, 15:00 Uhr TSV Altenlotheim Altenlotheim SC Edermünde SC Edermünde 15:00

Vierter gegen Dritter: Im Spitzenspiel trifft Altenlotheim auf den Aufsteiger Edermünde, beide punktgleich mit 22 Zählern. Altenlotheim ist zu Hause noch verlustpunktfrei, während der SCE als auswärtsstärkstes Team aufhorchen ließ. Für beide Mannschaften geht es darum, an Gudensberg und Schwalmstadt dranzubleiben. Chance für den MFV?

Morgen, 15:00 Uhr Melsunger FV 08 Melsunger FV SSV Sand 1910 SSV Sand 15:00

Der Zwölfte Melsungen empfängt den Siebten Sand, der bislang achtmal ungeschlagen blieb, aber dabei vier Remis sammelte. Die Gäste müssen zahlreiche Ausfälle verkraften, darunter den gesperrten Torjäger Nico Döring. Für den MFV bietet sich die Chance, die schwache Heimbilanz aufzubessern und den Favoriten zu ärgern. Rollen klar verteilt