Allgemeines
Spitzenspiel in Altenlotheim – Schrecksbach empfängt zum Kellerduell

10. Spieltag der Gruppenliga Kassel 1

Der 10. Spieltag der Gruppenliga Kassel 1 verspricht Spannung an beiden Enden der Tabelle. Während die Topteams FSG Gudensberg, 1. FC Schwalmstadt, SC Edermünde und TSV Altenlotheim im Fernduell um die Tabellenspitze stehen, geht es für VfB Schrecksbach, FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz und TuSpo Mengeringhausen um wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Gute Erinnerungen als Omen?

Heute, 16:30 Uhr
SG Neukirchen / Röllshausen
SG Neukirchen / RöllshausenSG Neukirchen
SG Brunslar/Wolfershausen
SG Brunslar/WolfershausenSG Brunslar
16:30

Im Steinwaldstadion empfängt der Tabellenachte Neukirchen den Elften Brunslar. Die Gastgeber haben gute Erinnerungen an ihr einziges Heimspiel auf Kunstrasen, das sie 4:0 gegen Gudensberg gewannen, und können personell fast aus dem Vollen schöpfen. Brunslar reist nach zwei Siegen in Folge selbstbewusst an und könnte mit einem Sieg mit den Gastgebern gleichziehen. In den letzten vier Pflichtspielen ging Neukirchen nie als Sieger vom Platz.

Gudensberg will Spitze verteidigen

Heute, 18:00 Uhr
TSV 1926 Mengsberg
TSV 1926 MengsbergMengsberg
FSG Gudensberg
FSG GudensbergGudensberg
18:00

Neuntplatzierte Engelhainer fordern den Tabellenführer Gudensberg, der seit neun Spielen ungeschlagen ist. Besonders im Fokus stehen die Toptorjäger der Teams Can Rommel und Tom Siebert. Gudensberg tut sich auswärts bislang schwerer als zu Hause, geht aber dennoch als Favorit in die Partie.

Mittelfeldduell im Liemecke

Morgen, 12:30 Uhr
FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925
FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925Wolfhagen II
SG Schauenburg
SG SchauenburgSchauenburg
12:30

Die Reserve des FSV Wolfhagen ist nach gutem Start ins Mittelfeld abgerutscht und belegt Rang zehn. Gegner Schauenburg rangiert als Sechster stabil im oberen Drittel und hat mit Jan-Philipp Schmidt eine treffsichere Offensivkraft. Für die Gastgeber spricht die starke Heimdefensive, die erst ein Gegentor zuließ.

Kellerduell im Metzenbergstadion

Morgen, 15:00 Uhr
VfB 1921 Schrecksbach
VfB 1921 SchrecksbachSchrecksbach
FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz
FV Felsberg/Lohre/NiedervorschützFV FeLoNi
15:00

Das Kellerduell bringt den Dreizehnten Schrecksbach und den Vierzehnten Felsberg zusammen. Beide Teams brauchen dringend Punkte, um sich von den Abstiegsplätzen zu distanzieren. Während Schrecksbach zu Hause auf eine Wiederholung des Vorjahreserfolgs hofft, reist Felsberg mit breiterem Kader und dem Ziel zum Befreiungsschlag an.

Spitzenspiel des Spieltages

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Altenlotheim
TSV AltenlotheimAltenlotheim
SC Edermünde
SC EdermündeSC Edermünde
15:00

Vierter gegen Dritter: Im Spitzenspiel trifft Altenlotheim auf den Aufsteiger Edermünde, beide punktgleich mit 22 Zählern. Altenlotheim ist zu Hause noch verlustpunktfrei, während der SCE als auswärtsstärkstes Team aufhorchen ließ. Für beide Mannschaften geht es darum, an Gudensberg und Schwalmstadt dranzubleiben.

Chance für den MFV?

Morgen, 15:00 Uhr
Melsunger FV 08
Melsunger FV 08Melsunger FV
SSV Sand 1910
SSV Sand 1910SSV Sand
15:00

Der Zwölfte Melsungen empfängt den Siebten Sand, der bislang achtmal ungeschlagen blieb, aber dabei vier Remis sammelte. Die Gäste müssen zahlreiche Ausfälle verkraften, darunter den gesperrten Torjäger Nico Döring. Für den MFV bietet sich die Chance, die schwache Heimbilanz aufzubessern und den Favoriten zu ärgern.

Rollen klar verteilt

Morgen, 15:30 Uhr
1. FC Schwalmstadt
1. FC SchwalmstadtSchwalmstadt
TuSpo Mengeringhausen
TuSpo MengeringhausenTuSpo Mengeringhausen
15:30

Alles andere als ein klarer Heimsieg des Tabellenzweiten gegen das Schlusslicht wäre eine Überraschung. Schwalmstadt ist in Ziegenhain noch ungeschlagen, während Mengeringhausen nach zehn Spielen weiter sieglos bleibt. Der TuSpo reist mit 41 Gegentreffern als Schießbude der Liga an.

