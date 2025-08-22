Spitzenspiel in Altenlotheim – Derby in der Schwalm

Der MFV sucht noch nach Konstanz und rangiert aktuell nur im Mittelfeld, auch wenn Torjäger Leonard Finke zuletzt dreifach traf. Homberg ist neben FeLoNi und Mengeringhausen noch punktlos und steht bereits unter Druck. Die Bilanz der vergangenen Jahre zwischen beiden Teams ist ausgeglichen.

Das Spitzenspiel steigt in Altenlotheim, wo zwei Teams mit makelloser Bilanz aufeinandertreffen. Wolfhagens Reserve reist als Tabellenführer an, während Altenlotheim auf die Heimstärke vertraut. Schon in der Vorsaison endeten die direkten Duelle knapp und spät entschieden.

Der VfB Schrecksbach gewann zuletzt deutlich gegen Brunslar, wobei Kapitän Carlo Breves mit vier Treffern herausragte. Aufsteiger Edermünde ist jedoch noch ungeschlagen und gilt trotz der jüngsten VfB-Gala als leichter Favorit. Das letzte Pflichtspielduell liegt noch nicht lange zurück – im Kreispokal vor vier Wochen setzte sich Schrecksbach knapp mit 3:2 durch.

Wird es wieder so deutlich?