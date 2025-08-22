 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
Spitzenspiel in Altenlotheim – Derby in der Schwalm

4. Spieltag der Gruppenliga Kassel 1

Am 4. Spieltag der Gruppenliga Kassel 1 stehen spannende Duelle auf dem Programm: Der TSV Mengsberg empfängt die SG Brunslar/Wolfershausen, während die FSG Gudensberg zuhause auf den TSV Korbach trifft. Der VfB Schrecksbach misst sich mit dem ungeschlagenen SC Edermünde, und Aufsteiger TuSpo Mengeringhausen bekommt es mit dem ebenfalls ungeschlagenen SSV Sand zu tun. Zudem erwartet die SG Schauenburg den punktlosen FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz, der Melsunger FV spielt gegen den noch punktlosen FC Homberg, und im Spitzenspiel empfängt der TSV Altenlotheim den Tabellenführer FSV Rot-Weiß Wolfhagen II. Den Abschluss bildet das Schwalm-Derby zwischen dem 1. FC Schwalmstadt und der ambitionierten SG Neukirchen/Röllshausen.

Klare Angelegenheit am Engelhain?

Morgen, 15:00 Uhr
TSV 1926 Mengsberg
TSV 1926 MengsbergMengsberg
SG Brunslar/Wolfershausen
SG Brunslar/WolfershausenSG Brunslar
15:00

Die Favoritenrolle liegt klar beim TSV Mengsberg, der zuletzt Aufsteiger Neukirchen/Röllshausen erstmals Gegentore einschenkte. Neuzugang Can Rommel traf in drei Spielen bereits doppelt doppelt und sorgt für Torgefahr. Da die Gäste zuletzt 14 Gegentore in zwei Partien kassierten, spricht vieles für die Engelhainer.

Duell auf Augenhöhe

Morgen, 16:00 Uhr
FSG Gudensberg
FSG GudensbergGudensberg
TSV Korbach
TSV KorbachTSV Korbach
16:00live

Gudensberg siegte unter der Woche im Pokal souverän mit 4:0 und möchte den Schwung nun in die Liga übertragen. Der TSV Korbach überzeugte im Derby gegen Mengeringhausen, vor allem durch das starke Mittelfeldduo Nowotny und Lange. Im Weinbergstadion dürfte ein Duell auf Augenhöhe warten.

Sand will nicht übermütig werden

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
TuSpo Mengeringhausen
TuSpo MengeringhausenTuSpo Mengeringhausen
SSV Sand 1910
SSV Sand 1910SSV Sand
15:00

Der Aufsteiger aus Mengeringhausen wartet noch auf den ersten Punkt und kassierte bereits elf Gegentore. Ganz anders der SSV Sand, der noch ungeschlagen ist und mit breiter Brust anreist. Dennoch warnt Trainer Enzeroth vor dem Außenseiter, der alles für ein Erfolgserlebnis investieren wird.

Trotz Underdog-Rolle punkten

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
SG Schauenburg
SG SchauenburgSchauenburg
FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz
FV Felsberg/Lohre/NiedervorschützFV FeLoNi
15:00

Nach dem späten Punktverlust in Sand will die SG Schauenburg gegen das Schlusslicht FeLoNi wieder dreifach punkten. Die Gäste treten mit dem klaren Ziel an, in der Ferne zu bestehen. Alles andere als ein Heimsieg wäre dennoch eine Überraschung.

Aufeinandertreffen der hinterherhinkenden Erwartungen

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
Melsunger FV 08
Melsunger FV 08Melsunger FV
FC Homberg
FC HombergFC Homberg
15:00

Der MFV sucht noch nach Konstanz und rangiert aktuell nur im Mittelfeld, auch wenn Torjäger Leonard Finke zuletzt dreifach traf. Homberg ist neben FeLoNi und Mengeringhausen noch punktlos und steht bereits unter Druck. Die Bilanz der vergangenen Jahre zwischen beiden Teams ist ausgeglichen.

Überraschendes Spitzenspiel

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
TSV Altenlotheim
TSV AltenlotheimAltenlotheim
FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925
FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925Wolfhagen II
15:00

Das Spitzenspiel steigt in Altenlotheim, wo zwei Teams mit makelloser Bilanz aufeinandertreffen. Wolfhagens Reserve reist als Tabellenführer an, während Altenlotheim auf die Heimstärke vertraut. Schon in der Vorsaison endeten die direkten Duelle knapp und spät entschieden.

Sticht Breves erneut zu?

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
VfB 1921 Schrecksbach
VfB 1921 SchrecksbachSchrecksbach
SC Edermünde
SC EdermündeSC Edermünde
15:00

Der VfB Schrecksbach gewann zuletzt deutlich gegen Brunslar, wobei Kapitän Carlo Breves mit vier Treffern herausragte. Aufsteiger Edermünde ist jedoch noch ungeschlagen und gilt trotz der jüngsten VfB-Gala als leichter Favorit. Das letzte Pflichtspielduell liegt noch nicht lange zurück – im Kreispokal vor vier Wochen setzte sich Schrecksbach knapp mit 3:2 durch.

Wird es wieder so deutlich?

So., 24.08.2025, 15:30 Uhr
1. FC Schwalmstadt
1. FC SchwalmstadtSchwalmstadt
SG Neukirchen / Röllshausen
SG Neukirchen / RöllshausenSG Neukirchen
15:30

Im Schwalm-Derby empfängt der 1. FC Schwalmstadt die ambitionierte Spielgemeinschaft aus Neukirchen. Während der FCS noch nicht in Tritt gekommen ist, setzte die SG zuletzt ein Ausrufezeichen mit dem klaren Pokalsieg im direkten Duell. Die Gäste gehen daher als Favorit in das Topspiel.

