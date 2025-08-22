Spitzenspiel in Altenlotheim – Derby in der Schwalm

Am 4. Spieltag der Gruppenliga Kassel 1 stehen spannende Duelle auf dem Programm: Der TSV Mengsberg empfängt die SG Brunslar/Wolfershausen, während die FSG Gudensberg zuhause auf den TSV Korbach trifft. Der VfB Schrecksbach misst sich mit dem ungeschlagenen SC Edermünde, und Aufsteiger TuSpo Mengeringhausen bekommt es mit dem ebenfalls ungeschlagenen SSV Sand zu tun. Zudem erwartet die SG Schauenburg den punktlosen FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz, der Melsunger FV spielt gegen den noch punktlosen FC Homberg, und im Spitzenspiel empfängt der TSV Altenlotheim den Tabellenführer FSV Rot-Weiß Wolfhagen II. Den Abschluss bildet das Schwalm-Derby zwischen dem 1. FC Schwalmstadt und der ambitionierten SG Neukirchen/Röllshausen.
Klare Angelegenheit am Engelhain?
Die Favoritenrolle liegt klar beim TSV Mengsberg, der zuletzt Aufsteiger Neukirchen/Röllshausen erstmals Gegentore einschenkte. Neuzugang Can Rommel traf in drei Spielen bereits doppelt doppelt und sorgt für Torgefahr. Da die Gäste zuletzt 14 Gegentore in zwei Partien kassierten, spricht vieles für die Engelhainer.
Duell auf Augenhöhe
Gudensberg siegte unter der Woche im Pokal souverän mit 4:0 und möchte den Schwung nun in die Liga übertragen. Der TSV Korbach überzeugte im Derby gegen Mengeringhausen, vor allem durch das starke Mittelfeldduo Nowotny und Lange. Im Weinbergstadion dürfte ein Duell auf Augenhöhe warten.
Sand will nicht übermütig werden
Der Aufsteiger aus Mengeringhausen wartet noch auf den ersten Punkt und kassierte bereits elf Gegentore. Ganz anders der SSV Sand, der noch ungeschlagen ist und mit breiter Brust anreist. Dennoch warnt Trainer Enzeroth vor dem Außenseiter, der alles für ein Erfolgserlebnis investieren wird.
Trotz Underdog-Rolle punkten
Nach dem späten Punktverlust in Sand will die SG Schauenburg gegen das Schlusslicht FeLoNi wieder dreifach punkten. Die Gäste treten mit dem klaren Ziel an, in der Ferne zu bestehen. Alles andere als ein Heimsieg wäre dennoch eine Überraschung.
Aufeinandertreffen der hinterherhinkenden Erwartungen
Der MFV sucht noch nach Konstanz und rangiert aktuell nur im Mittelfeld, auch wenn Torjäger Leonard Finke zuletzt dreifach traf. Homberg ist neben FeLoNi und Mengeringhausen noch punktlos und steht bereits unter Druck. Die Bilanz der vergangenen Jahre zwischen beiden Teams ist ausgeglichen.
Überraschendes Spitzenspiel
Das Spitzenspiel steigt in Altenlotheim, wo zwei Teams mit makelloser Bilanz aufeinandertreffen. Wolfhagens Reserve reist als Tabellenführer an, während Altenlotheim auf die Heimstärke vertraut. Schon in der Vorsaison endeten die direkten Duelle knapp und spät entschieden.
Sticht Breves erneut zu?
Der VfB Schrecksbach gewann zuletzt deutlich gegen Brunslar, wobei Kapitän Carlo Breves mit vier Treffern herausragte. Aufsteiger Edermünde ist jedoch noch ungeschlagen und gilt trotz der jüngsten VfB-Gala als leichter Favorit. Das letzte Pflichtspielduell liegt noch nicht lange zurück – im Kreispokal vor vier Wochen setzte sich Schrecksbach knapp mit 3:2 durch.
Wird es wieder so deutlich?
Im Schwalm-Derby empfängt der 1. FC Schwalmstadt die ambitionierte Spielgemeinschaft aus Neukirchen. Während der FCS noch nicht in Tritt gekommen ist, setzte die SG zuletzt ein Ausrufezeichen mit dem klaren Pokalsieg im direkten Duell. Die Gäste gehen daher als Favorit in das Topspiel.