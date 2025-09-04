Spitzenspiel in Alfeld, Kellerduell in Borsum

– Foto: Rene Wenzel

Während Ambergau seine weiße Weste verteidigen will, kämpfen die Kellerkinder Borsum und Einum um die ersten Lebenszeichen.

Heute, 19:00 Uhr VfL Borsum VfL Borsum SV Einum SV Einum 19:00 PUSH

Zum Auftakt des Spieltags treffen die beiden Schlusslichter aufeinander. Borsum konnte am vergangenen Wochenende mit dem 3:1 gegen Lenne den ersten Saisonsieg einfahren und damit ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf setzen. Noch gänzlich ohne Punkt ist der SV Einum, der beim 0:2 in Afferde erneut leer ausging. Für beide Teams ist dieses direkte Duell ein frühes „Sechs-Punkte-Spiel“.

Ambergau marschiert weiter unaufhaltsam: Vier Spiele, vier Siege – zuletzt ein 3:1 gegen den ambitionierten SV Alfeld. Lenne hingegen musste nach dem Fehlstart in Borsum (1:3) einen Rückschlag hinnehmen und steckt mit vier Zählern im unteren Tabellenmittelfeld. Der Spitzenreiter geht als klarer Favorit in die Partie, doch Lenne wird vor eigenem Publikum versuchen, die Serie des Ligaprimus zu brechen.

Sa., 06.09.2025, 15:30 Uhr MTV Almstedt MTV Almstedt SC Harsum SC Harsum 15:30 PUSH

Ein Duell zweier Teams, die bislang noch nicht in die gewünschte Konstanz gefunden haben. Almstedt erkämpfte zuletzt ein 1:1 bei Lamspringe und steht mit fünf Punkten im Mittelfeld. Harsum dagegen feierte beim 4:0 über Himmelsthür den ersten Saisonsieg und hat damit Selbstvertrauen getankt. Ein Spiel, das über die Richtung beider Vereine in den kommenden Wochen viel aussagen dürfte.

Sa., 06.09.2025, 16:00 Uhr TSV Giesen 1911 TSV Giesen TuSpo Lamspringe 1911 Lamspringe 16:00 PUSH

Giesen zeigte beim 2:4 in Pyrmont eine couragierte Leistung, blieb aber erneut ohne Punkte. Mit nur vier Zählern rangiert man knapp über dem Strich. Noch prekärer ist die Lage bei Lamspringe, das nach vier Spielen noch immer sieglos ist und beim 1:1 gegen Almstedt zumindest den ersten Punkt holte. Ein richtungsweisendes Kellerduell, bei dem beide Mannschaften dringend ein Erfolgserlebnis benötigen.

Schliekum musste sich am letzten Wochenende in Neuhof mit 0:2 geschlagen geben, bleibt aber mit sieben Punkten im oberen Mittelfeld. Himmelsthür hingegen ist mit nur einem Zähler Tabellenfünfzehnter und präsentierte sich beim 0:4 in Harsum erschreckend anfällig. Alles andere als ein Heimsieg der favorisierten Schliekumer wäre eine Überraschung.

Das Topspiel des Wochenendes steigt in Alfeld. Die Gastgeber mussten sich im Verfolgerduell Ambergau mit 1:3 geschlagen geben und wollen nun zurückschlagen. Pyrmont hingegen präsentierte sich beim 4:2 gegen Giesen erneut torhungrig und liegt punktgleich mit Hasede auf Platz drei. Ein echtes Spitzenspiel, das den Anschluss an die Tabellenspitze sichern oder kosten könnte.

Das nächste Verfolgerduell: Hasede untermauerte beim furiosen 9:2 gegen Türk Gücü eindrucksvoll seine Offensivstärke und rangiert als Aufsteiger weiter auf Rang zwei. Neuhof wiederum bezwang Schliekum mit 2:0 und hat mit neun Punkten ebenfalls einen starken Saisonstart hingelegt. Ein Duell zweier formstarker Teams, das viel Spannung verspricht.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr SV Türk Gücü Hildesheim Türk Gücü Hi SV Eintracht Afferde Etr Afferde 15:00 PUSH