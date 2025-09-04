 2025-09-04T11:59:34.595Z

Spitzenspiel in Alfeld, Kellerduell in Borsum

Der 5. Spieltag der Bezirksliga Hannover 4 im Überblick

Während Ambergau seine weiße Weste verteidigen will, kämpfen die Kellerkinder Borsum und Einum um die ersten Lebenszeichen.

Heute, 19:00 Uhr
VfL Borsum
VfL BorsumVfL Borsum
SV Einum
SV EinumSV Einum
19:00

Zum Auftakt des Spieltags treffen die beiden Schlusslichter aufeinander. Borsum konnte am vergangenen Wochenende mit dem 3:1 gegen Lenne den ersten Saisonsieg einfahren und damit ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf setzen. Noch gänzlich ohne Punkt ist der SV Einum, der beim 0:2 in Afferde erneut leer ausging. Für beide Teams ist dieses direkte Duell ein frühes „Sechs-Punkte-Spiel“.

Morgen, 18:30 Uhr
TSV 1900 Lenne
TSV 1900 LenneTSV Lenne
FC Ambergau-Volkersheim
FC Ambergau-VolkersheimAmbergau
18:30

Ambergau marschiert weiter unaufhaltsam: Vier Spiele, vier Siege – zuletzt ein 3:1 gegen den ambitionierten SV Alfeld. Lenne hingegen musste nach dem Fehlstart in Borsum (1:3) einen Rückschlag hinnehmen und steckt mit vier Zählern im unteren Tabellenmittelfeld. Der Spitzenreiter geht als klarer Favorit in die Partie, doch Lenne wird vor eigenem Publikum versuchen, die Serie des Ligaprimus zu brechen.

Sa., 06.09.2025, 15:30 Uhr
MTV Almstedt
MTV AlmstedtMTV Almstedt
SC Harsum
SC HarsumSC Harsum
15:30

Ein Duell zweier Teams, die bislang noch nicht in die gewünschte Konstanz gefunden haben. Almstedt erkämpfte zuletzt ein 1:1 bei Lamspringe und steht mit fünf Punkten im Mittelfeld. Harsum dagegen feierte beim 4:0 über Himmelsthür den ersten Saisonsieg und hat damit Selbstvertrauen getankt. Ein Spiel, das über die Richtung beider Vereine in den kommenden Wochen viel aussagen dürfte.

Sa., 06.09.2025, 16:00 Uhr
TSV Giesen 1911
TSV Giesen 1911TSV Giesen
TuSpo Lamspringe 1911
TuSpo Lamspringe 1911Lamspringe
16:00

Giesen zeigte beim 2:4 in Pyrmont eine couragierte Leistung, blieb aber erneut ohne Punkte. Mit nur vier Zählern rangiert man knapp über dem Strich. Noch prekärer ist die Lage bei Lamspringe, das nach vier Spielen noch immer sieglos ist und beim 1:1 gegen Almstedt zumindest den ersten Punkt holte. Ein richtungsweisendes Kellerduell, bei dem beide Mannschaften dringend ein Erfolgserlebnis benötigen.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
TuSpo Schliekum
TuSpo SchliekumSchliekum
TuS Grün-Weiß Himmelsthür
TuS Grün-Weiß HimmelsthürHimmelsthür
15:00

Schliekum musste sich am letzten Wochenende in Neuhof mit 0:2 geschlagen geben, bleibt aber mit sieben Punkten im oberen Mittelfeld. Himmelsthür hingegen ist mit nur einem Zähler Tabellenfünfzehnter und präsentierte sich beim 0:4 in Harsum erschreckend anfällig. Alles andere als ein Heimsieg der favorisierten Schliekumer wäre eine Überraschung.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SV Alfeld (Leine)
SV Alfeld (Leine)SV Alfeld
FC Pyrmont Hagen
FC Pyrmont HagenFC Pyrmont
15:00

Das Topspiel des Wochenendes steigt in Alfeld. Die Gastgeber mussten sich im Verfolgerduell Ambergau mit 1:3 geschlagen geben und wollen nun zurückschlagen. Pyrmont hingegen präsentierte sich beim 4:2 gegen Giesen erneut torhungrig und liegt punktgleich mit Hasede auf Platz drei. Ein echtes Spitzenspiel, das den Anschluss an die Tabellenspitze sichern oder kosten könnte.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
TuS Hasede 1928
TuS Hasede 1928TuS Hasede
SV Blau-Weiß Neuhof 1930
SV Blau-Weiß Neuhof 1930BW Neuhof
15:00

Das nächste Verfolgerduell: Hasede untermauerte beim furiosen 9:2 gegen Türk Gücü eindrucksvoll seine Offensivstärke und rangiert als Aufsteiger weiter auf Rang zwei. Neuhof wiederum bezwang Schliekum mit 2:0 und hat mit neun Punkten ebenfalls einen starken Saisonstart hingelegt. Ein Duell zweier formstarker Teams, das viel Spannung verspricht.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SV Türk Gücü Hildesheim
SV Türk Gücü HildesheimTürk Gücü Hi
SV Eintracht Afferde
SV Eintracht AfferdeEtr Afferde
15:00

Nach der herben 2:9-Klatsche in Hasede steht Türk Gücü unter Druck. Drei Punkte aus vier Spielen sind deutlich weniger, als man sich vom ambitionierten Aufsteiger versprochen hatte. Afferde hingegen setzte sich mit 2:0 gegen Einum durch und ist mit sieben Punkten stabil gestartet. Während Türk Gücü Wiedergutmachung betreibt, will Afferde seinen Platz im oberen Mittelfeld festigen.

