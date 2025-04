Spitzenspiel in Alfeld - Holenberg vor Duell im Abstiegskamp

Die Bezirksliga Hannover 4 geht am kommenden Wochenende in die 25. Runde. Während sich Germania Ochtersum an der Tabellenspitze weiter absetzen will, kämpfen im unteren Drittel gleich mehrere Teams um den Klassenerhalt. Der Spieltag beginnt bereits am Freitagabend mit einem richtungsweisenden Duell im Tabellenkeller.