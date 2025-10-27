Spitzenspiel in Aindling

Von Beginn an tasteten sich beide Teams erst einmal vorsichtig ab, wobei sowohl Aindling durch einen Pfostentreffer als auch Nordendorf durch eine Direktabnahme auf den Keeper Chancen hatten. Nach der ersten Viertelstunde festigen dann die Hausherren ihr Spiel und übernahmen immer mehr Spielanteile. In der 16. Minute unterschätzte die SVN-Defensive einen weiten hohen Ball hinter die Abwehrreihe auf Linksaußen. Von dort legte der Aindlinger Angreifer den Ball flach in den Rückraum vors Tor. Der dort stehende Kollege verwandelte sicher zum 1:0. In der Folge zeigte aber auch der SVN seine Angriffsbemühungen. Dennis Rotter setzte in Minute 32 Christian Hollinger in Szene, der etwas abgedrängt wurde, dennoch aus ungünstigen Winkel aufs Tor hielt. Den Abpraller versuchte Joshua Aydogan direkt zu nehmen, der Keeper konnte aber abwehren. Zehn Minuten später trieb Rezan Ali den Ball nach vorne, spielte auf Joshua Aydogan , der es mit einem Doppelpass mit Dennis Rotter versuchte, leider aber zu weit, so dass der Keeper leichtes Spiel hatte. Im Gegenangriff gelang es Aindling den Ball mit perfekter Länge durch die Mitte zu stecken. Allein vorm Torwart ließ sich der Aindlinger Stürmer nicht beirren und erhöhte auf 2:0. Im direkten Gegenzug hätte der SVN noch den Anschluss vor der Pause erzielen können. Erneut führte Rezan Ali den Ball in die Offensive, spielte auf Marko Zeko , der wiederum in die Mitte flankte. Julian Mehring konnte den Ball aber nur mit dem Knie verwerten, der dann knapp übers Tor flog.

Während die erste Halbzeit noch ziemlich auf Augenhöhe war, merkte man in Halbzeit schnell die Abgeklärtheit der Hausherren. Zwar hatte Joshua Aydogan in Minute 56 erneut die Chance zum Anschluss, stolperte aber freistehend vorm Aindlinger Keeper. Nur eine Minute später bestraften die Hausherren erneut eiskalt eine Unaufmerksamkeit. Ein zu kurzer Rückpass, der dann auch noch versprang, gelangte direkt zum Aindlinger Stürmer, der damit das 3:0 erzielte. Nur zwei Minuten später gelang es Aindling erneut zum Torerfolg zu kommen. Die von der vorherigen Aktion gefrustete Hintermannschaft des SVN war noch nicht auf der Höhe, da flog der nächste Ball von Linksaußen auf den freistehenden Aindlinger Angreifer, der das 4:0 machte. In der Folge merkte man, dass bei Nordendorf nicht mehr viel zusammen ging, Abspiele waren unsauber, Bälle versprangen und man verpasste oft den richtigen Moment, den Pass zu spielen. In der 65. Minute verlor man erneut den Ball in der Vorwärtsbewegung. Die Folge war, dass Keeper Jonas Oswald sich gleich drei freien Aindlinger Angreifern gegenübersah. Den ersten Schuss konnte er noch blocken, beim Nachschuss war er aber machtlos, 5:0. Auch wenn es für den Gästekeeper frustrierend war, ohne zwei weitere Glanzparaden wäre es vermutlich noch deutlicher geworden. Aindling nahm dann in der Folge mit Wechseln auch Tempo aus dem Spiel und so passierte bis zum Abpfiff nicht mehr viel nennenswertes.

Auch wenn man im direkten Mann-gegen-Mann-Vergleich sicher nicht schlechter aufgestellt war, so war Aindling heute einfach abgeklärter auf dem Feld und nutzte jede Nachlässigkeit der Gäste eiskalt aus. Für die junge Truppe aus Nordendorf hieß es heute, Lehrgeld bezahlen. Natürlich ist die Niederlage als Aufsteiger sicherlich kein Beinbruch, aber verständlicherweise in der Deutlichkeit doch frustrierend. Nächste Woche gibt es aber direkt die Chance zur Wiedergutmachung gegen den siebtplatzierten SSV Alsmoos-Petersdorf II.