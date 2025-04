Spitzenspiel im Titelkampf: Schonnebeck will St. Tönis abschütteln

In wenigen Tagen ist es soweit: Das lang erwartete Spitzenspiel der Oberliga Niederrhein findet am Sonntagnachmittag im Stadion am Schetters Busch in Essen statt, wenn Ligaprimus SpVg Schonnebeck Verfolger und Meisterschaftskontrahent SC St. Tönis in den eigenen vier Wänden empfängt. Nach der 0:2-Auswärtspleite für die „Schwalben“ im Hinspiel sind diese nun auf Revanche aus und können mit einem Dreier am Sonntag einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft machen.

Mit 60 erzielten Punkten aus 26 bisherigen Saisonauftritten führt die SpVg Schonnebeck das Oberliga-Tableau bereits seit mehreren Wochen an. Nach dem 7:2-Kantersieg über den SV Biemenhorst am 22. Spieltag schenkten die Grün-Weißen die Tabellenspitze nicht nur nicht mehr her, sondern konnten den Vorsprung auf die Konkurrenz im Meisterschaftsrennen auf mittlerweile fünf Zähler ausbauen. Verfolger Nummer eins ist der SC St. Tönis, der unter Trainer Bekim Kastrati ebenfalls eine bockstarke Saison spielt und mit 55 Punkten auf der Habenseite einen Zähler vor dem VFB Homberg Tabellenrang zwei belegt. Vor dem direkten Aufeinandertreffen der beiden Aufstiegsaspiranten am Sonntag, äußern sich sowohl SpVg-Chefcoach Dirk Tönnies als auch Sportvorstand Christian Leben im Gespräch mit FuPa über das anstehende Top-Duell.

Wie gut der Verfolger aus St. Tönis mit der besten Offensivreihe der Liga, die mit 91 erzielten Treffern die mit Abstand beste der Liga darstellt und mit Arne Wessels und Conor David Tönnies die beiden erfolgreichsten Stürmer der Liga in ihren Reihen hat, mithalten kann, stellte die Kastrati-Elf bereits im Hinspiel unter Beweis: Im direkten Duell am 11. Spieltag setzte sich der SC schlussendlich nach Toren von Julian Andres Suaterna Flores und Daiki Kamo mit 2:0 an der heimischen Jahn-Sportanlage durch. Diese Begegnung hat auch Übungsleiter Tönnies noch bestens im Kopf und warnt vor dem starken Kontrahenten: „Wir erwarten ein Spiel auf Augenhöhe, ein 50/50 Spiel. St. Tönis ist immer Top eingestellt auf jeden Gegner, das Spiel wird durch Kleinigkeiten entschieden werden,“ erklärt der 51-Jährige und führt weiter aus: „Ich hoffe das wir am Ende den entscheidenden Fehler weniger machen, der dann das Pendel in unsere Richtung ausschlagen lässt.“

Sowohl der Cheftrainer als auch Sportvorstand Leben blicken der wichtigen Partie am Sonntag zuversichtlich entgegen und sehen insbesondere im Austragungsort eine Möglichkeit des Profits: „Wir haben die Lehren aus dem Hinspiel gezogen und versuchen diese im Rückspiel abzustellen. Es wird mit Sicherheit ein Vorteil sein, dass wir auf heimischen Kunstrasen und nicht auf Naturrasen spielen. Wir gehen mit gesundem Selbstvertrauen in das Spiel,“ hebt Tönnies hervor, und auch Leben verspricht euphorisch: „Die Zuschauer können sich auf ein absolutes Spitzenspiel zwischen zwei Top-Mannschaften freuen. Zu Hause haben wir bisher nur sehr wenig zu verschenken gehabt, das werden die Jungs auch am Sonntag vor einer hoffentlich vierstelligen Kulisse wieder bestätigen.“

Leben: „Tun gut daran, uns nicht mit Eventualitäten zu beschäftigen“

Zwar sprechen sowohl die Ausgangslage vor dem Anpfiff am Sonntag, mit besagtem Vorsprung, als auch die aktuelle Formkurve von bereits fünf Siegen in Serie für die „Schwalben“, dennoch weiß Sportvorstand Leben die Situation bedacht einzuschätzen: „Natürlich haben wir eine komfortable Ausgangslage, da, egal wie das Spiel ausgeht, wir am Sonntagabend von der Tabellenspitze grüßen werden. Acht Punkte Vorsprung wären natürlich eine schwere Hypothek für St. Tönis, Homberg würde aber im Falle eines gleichzeitigen Sieges weiter in Schlagdistanz bleiben,“ stellt der sportliche Leiter klar und ergänzt: „Wir tun aber gut daran, uns nicht mit irgendwelchen Eventualitäten zu beschäftigen, solange das Spiel nicht bestritten ist.

Daran ändere auch das 9:0-Schützenfest gegen den FC Büderich in der Vorwoche nichts, schließlich habe „dieses Ergebnis keine Aussagekraft für das Spiel am Sonntag,“ wie Coach Tönnies verdeutlicht. Auch im Falle eines Sieges gegen den direkten Verfolger will der Übungsleiter nichts von einer Vorentscheidung wissen: „Danach sind noch immer 21 Punkte zu vergeben, es kann noch soviel passieren. Natürlich ist es ein sehr sehr wichtiges Spiel indem es um drei Punkte geht, allerdings wird dort weder die Meisterschaft noch etwas anderes entschieden.“ Dennoch steht fest, dass die Grün-Weißen es, aufgrund der guten Tabellensituation, „als einziges in der Hand haben,“ einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft zu gehen und den Verfolger vorerst abzuschütteln. Dafür sind beim Spitzenreiter zudem die besten Voraussetzungen gegeben, denn Tönnies wird am Sonntag „aus dem vollen Schöpfen“ und auf alle Kaderspieler zurückgreifen können.

Nach dem Spitzenspiel wartet der Tabellenkeller

Nach dem richtungsweisenden Topspiel am Sonntag geht es für die SpVg Schonnebeck in den Folgewochen gegen Kontrahenten aus dem unteren Tabellendrittel. Nachdem zunächst der Gastauftritt bei Aufsteiger Sportfreunde Niederwenigern ansteht, bekommt es die Tönnies-Elf anschließend mit dem 1. FC Kleve zutun, ehe der Tabellenführer bei Tabellenschlusslicht SC Union Nettetal gastiert. In alle drei Partien werden die „Schwalben“ als Favorit gehen, und je nach Ausgang des Spitzenspiels am Wochenende, eventuell bereits für eine Entscheidung in der Meisterschaft sorgen können. Der volle Fokus gilt allerdings zunächst dem Duell am Sonntag.