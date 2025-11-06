Spitzenspiel im Sportzentrum: SSV Weilerswist empfängt den SV Sötenich

Am kommenden Sonntag steht dem SSV Weilerswist das nächste Topduell in der Kreisliga A Euskirchen bevor. Im heimischen Sportzentrum empfängt die Mannschaft von Trainer Frederik Ziburske und seinem Co Trainer Oguzhan Erkaya mit dem SV Sötenich den aktuellen Tabellendritten – ein echtes Spitzenspiel, bei dem die Zuschauer auf ihre Kosten kommen dürften.

Der SV Sötenich reist dagegen mit breiter Brust an: Ein 5:3-Erfolg gegen den TuS Vernich unterstrich zuletzt einmal mehr die Offensivstärke der Gäste, die mit 36 Treffern die drittbeste Angriffsreihe der Liga stellen – im Schnitt also drei Tore pro Spiel.

Nach dem 1:1 beim Tabellenführer SG Dahlem-Schmidtheim am vergangenen Wochenende will der SSV Weilerswist nun zuhause nachlegen und den Rückstand auf die oberen Tabellenplätze weiter verkürzen.

In der Tabelle trennen beide Teams lediglich zwei Punkte: Sötenich steht mit 25 Zählern auf Platz 3, dicht gefolgt vom SSV Weilerswist (23 Punkte, Platz 4).

Torjäger-Duell Knebel vs. Kortholt

Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Duell der beiden Top-Torjäger:

Jens Knebel (SV Sötenich) – 12 Treffer, Platz 2 der Torschützenliste

Felix Kortholt (SSV Weilerswist) – 10 Treffer, Platz 3 der Torschützenliste

Beide Stürmer sind in Topform und könnten am Sonntag erneut spielentscheidend werden.

Bilanz spricht für Sötenich – aber...

Ein Blick in die Statistik zeigt: In den letzten 14 Pflichtspielen zwischen beiden Vereinen hatte meist der SV Sötenich das bessere Ende für sich. Neun Siege gehen auf das Konto der Gäste, während der SSV Weilerswist fünfmal als Sieger vom Platz ging.

Doch in dieser Saison scheint alles möglich – die Form beider Teams ist stark, der Ausgang völlig offen.

Schiedsrichter: Rainer Calmus

Assistenten: Jessie Kramer & Simon Karl Adick

Dem Schiedsrichterteam wünschen wir ein faires und spannendes Spiel. Die Zuschauer dürfen sich auf ein echtes Fußballfest freuen!